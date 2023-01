PRS SE DGT E-Gitarre

PRS David Grissom Signature als SE!

Ich muss zugeben: Der Name David Grissom war mir persönlich nicht bekannt. Eine kleine Youtube-Recherche offenbarte aber, dass der gute Mann eine ziemliche Bank in Sachen Blues-Gitarre aus Austin, Texas ist – so bekannt, dass PRS ihm jetzt eine Signature geben. Und die dürfte sich gewaschen haben – wie die herrlichen Making of Videos von PRS zeigen:

PRS SE DGT

Der US-amerikanische Gitarrist steht für Musiker wie die Dixie Chicks, John Mellencamp, und die Allman Brothers auf der Bühne. Beeindrucken dürfte das nicht viele, aber die meisten Berufsmusiker wissen: In den Live-Bands von Mainstream-Künstlern stehen in der Regel nur die Besten auf der Bühne. Zwei Ausführungen werden verfügbar bei der SE Version verfügbar sein: die Goldtop mit Moon-Inlays und die McCarty Tobacco Sunburst mit einem Satz der PRS Bird-Inlays.

Klar sollte sein: Die PRS DGT ist seit längerem auf dem Markt, bekommt aber nun das SE-Treatment ähnlich wie die Silver Sky Mayer Signature und wird dem Gitarristen-Mainstream nun geöffnet. Grundsätzlich lauten die Specs aber wie folgt: hier gibt es ein Paar PRS DGT-Tonabnehmer, die mit zwei Lautstärkereglern, einer Push/Pull-Klangregelung und einem Drei-Wege-Kippschalter ausgestattet sind. Das griffige DGT-Halsprofil hat 22 hohe Bünde. Normalerweise werden sie mit Moon-Inlays und nicht mit den PRS Birds ausgeliefert, obwohl man die Birds auch als Sonderbestellung bekommen kann, wenn man möchte.

Der Korpus selbst besteht aus Mahagoni, überlegt mit einer Ahorn-Decke – klassische Kombi also. Der geleimte Hals ist aus Mahagoni und das Griffbrett aus bewährtem Palisander. Das DGT-Halsprofil ist eine Nummer für sich und für viele der eigentliche Kaufgrund für diese PRS. 254 mm Griffbrettradius, 635 mm Mensur, 1 Ton-Regler, zwei Volume-Regler mit Push-Pull-Funktion und einem 3-Wege-Schalter. Was natürlich auch nicht fehlt: Das stimmstabile und belastungsfähige PRS-Tremolo. Insgesamt sieht das Ding natürlich auch wieder PRS-typisch herrlich aus, egal ob im Tobacco oder Gold Top-Finish. Klar ist: David Grissom ist jetzt nicht der gleiche Riesen-Name wie John Mayer, aber es darf trotzdem bezweifelt werden, dass die PRS DGT SE ein Ladenhüter wird. Bislang zumindest hat PRS immer mit ihrer SE-Version ins Schwarze getroffen – dürfte sich hier wiederholen, wie die angehängten Videos zeigen:

