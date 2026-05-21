Ed Sheerans Geheimwaffe

Neuigkeiten von Paul Reed Smith. Mit der PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone bekommen wir ein neues Modell aus der in Indonesien gefertigten SE-Serie. Nach der Cosmic Splash Edition gibt es Ed Sheeran’s Signature Instrument jetzt in drei neuen Farben. Außerdem gibt es noch die PRS SE Hollowbody I Piezo.

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone

Die PRS SE Serie ist Paul Reed Smith’s günstige Produktlinie mit Fertigung in Indonesien. 2026 feiert sie 25. Geburtstag. Passend dazu gibt es jetzt nach der im Januar erschienenen SE Ed Sheeran Cosmic Splash Limited Edition die in Serie gefertigte PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone.

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Sie kommt ebenfalls mit einem Korpus aus Mahagoni samt Ahorndecke. Das Hollowbody Design besitzt einen Center-Block für verlängerten Sustain und Feedbackresistenz.

Der Ahornhals besitzt eine verlängerte Bariton-Mensur von 27,7 Zoll, und kommt mit den charakteristischen Vogel-Inlays. Die Gitarre soll als Bariton von Metal-Heads bis zum Jazz-Gitarristen alle ansprechen. Ed Sheeran bezeichnet sie als absolute Flexibilitäts-Maschine.

Neben einer hauseigenen Soptail Bridge und PRS-Designed Mechaniken kommt die Gitarre mit PRS 85/15 “S” Tonabnehmern und einem PRS/LR Baggs Piezo System, um auch akustische Klänge produzieren zu können.

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone ist in den drei Finishes Kaleidoscope, Pink Ombre und Orange Tiger Smokeburst verfügbar.

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PRS SE Hollowbody I Piezo

Zusätzlich erscheint die SE Hollowbody I Piezo. Sie teilt sich die Konstruktion aus Ahorndecke und Mahagonikorpus sowie die Elektronik, bestehend aus den 85/15 „S“ Pickups und dem LR Baggs Piezo, mit der Ed Sheeran Signature. Im Gegensatz zum Bariton-Modell kommt sie jedoch mit klassischer 25-Zoll-Mensur.

Die Gitarre ist ähnlich der Hollowbody II, besitzt aber eine gewölbte Decke in Kombination mit einem „flatback“ Design, was für ein schlankeres, moderneres Spielgefühl am Körper und zusätzliche Höhen im Klang sorgen soll. Sie ist in Lake Blue und Orange Tiger Smokeburst erhältlich.

Was kosten die neuen PRS Modelle?

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone ist schon bei Thomann verfügbar und kostet inklusive Gigbag 1.699,- Euro.