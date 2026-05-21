ANZEIGE
ANZEIGE

PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone & Hollowbody I Piezo

Ed Sheerans Geheimwaffe

21. Mai 2026
PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone 

PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone

Neuigkeiten von Paul Reed Smith. Mit der PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone bekommen wir ein neues Modell aus der in Indonesien gefertigten SE-Serie. Nach der Cosmic Splash Edition gibt es Ed Sheeran’s Signature Instrument jetzt in drei neuen Farben. Außerdem gibt es noch die PRS SE Hollowbody I Piezo.

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone

Die PRS SE Serie ist Paul Reed Smith’s günstige Produktlinie mit Fertigung in Indonesien. 2026 feiert sie 25. Geburtstag. Passend dazu gibt es jetzt nach der im Januar erschienenen SE Ed Sheeran Cosmic Splash Limited Edition die in Serie gefertigte PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone.

ANZEIGE

PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone in den drei Finishes

Sie kommt ebenfalls mit einem Korpus aus Mahagoni samt Ahorndecke. Das Hollowbody Design besitzt einen Center-Block für verlängerten Sustain und Feedbackresistenz.

Der Ahornhals besitzt eine verlängerte Bariton-Mensur von 27,7 Zoll, und kommt mit den charakteristischen Vogel-Inlays. Die Gitarre soll als Bariton von Metal-Heads bis zum Jazz-Gitarristen alle ansprechen. Ed Sheeran bezeichnet sie als absolute Flexibilitäts-Maschine.

PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone  Nahaufnahme

Neben einer hauseigenen Soptail Bridge und PRS-Designed Mechaniken kommt die Gitarre mit PRS 85/15 “S” Tonabnehmern und einem PRS/LR Baggs Piezo System, um auch akustische Klänge produzieren zu können.

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone ist in den drei Finishes Kaleidoscope, Pink Ombre und Orange Tiger Smokeburst verfügbar.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

PRS SE Hollowbody I Piezo

Zusätzlich erscheint die SE Hollowbody I Piezo. Sie teilt sich die Konstruktion aus Ahorndecke und Mahagonikorpus sowie die Elektronik, bestehend aus den 85/15 „S“ Pickups und dem LR Baggs Piezo, mit der Ed Sheeran Signature. Im Gegensatz zum Bariton-Modell kommt sie jedoch mit klassischer 25-Zoll-Mensur.

PRS SE Hollowbody I Piezo in beiden Finishes

Die Gitarre ist ähnlich der Hollowbody II, besitzt aber eine gewölbte Decke in Kombination mit einem „flatback“ Design, was für ein schlankeres, moderneres Spielgefühl am Körper und zusätzliche Höhen im Klang sorgen soll. Sie ist in Lake Blue und Orange Tiger Smokeburst erhältlich.

Was kosten die neuen PRS Modelle?

Die PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone ist schon bei Thomann verfügbar und kostet inklusive Gigbag 1.699,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
PRS SE Ed Sheeran Kaleidoscope
PRS SE Ed Sheeran Kaleidoscope Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
PRS SE Ed Sheeran Pink Ombre
PRS SE Ed Sheeran Pink Ombre Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
PRS SE Ed Sheeran Orange Tiger SB
PRS SE Ed Sheeran Orange Tiger SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
PRS SE Ed Sheeran Kaleidoscope
PRS SE Ed Sheeran Kaleidoscope Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
PRS SE Ed Sheeran Pink Ombre
PRS SE Ed Sheeran Pink Ombre Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
PRS SE Ed Sheeran Orange Tiger SB
PRS SE Ed Sheeran Orange Tiger SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

23.04.2026 |2
PRS Mango Top Limited Edition, E-Gitarren

PRS Mango Top Limited Edition, E-Gitarren

10.04.2026 |0
NAMM 2026: PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash, Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash, Signature Gitarre

29.01.2026 |1
NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

26.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X