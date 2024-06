PRS SE NF3 – Erweiterung der SE-Serie

Interessantes aus der PRS SE-Schmiede

Über die PRS SE-Serie muss man nicht viele Worte verlieren, erst vor wenigen Tagen habe ich mal wieder ein Instrument aus der Serie getestet und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis schlicht sensationell. Nun ist ein neues Pferd im Stall, die PRS SE NF3.

PRS SE NF3 – Interessante Erweiterung der SE-Serie

Die PRS SE NF3 verfügt über einen Korpus aus Pappel. Der Hals ist eingeschraubt und besteht aus Ahorn, das Griffbrett wahlweise und aus Ahorn oder Palisander. Das Griffbrett trägt 22 Bünde und die beliebten Birds Inlays, das Halsprofil ist das „Wide Thin“, bekannt von anderen PRS Modellen. Hier ist also alles beim Alten und Beliebten.

ANZEIGE

Der Flat-Top-Korpus mit seinen ergonomischen Shapings (aka „Waschbärbauch Spoiler“) ist deckend lackiert und in vier Farben erhältlich, Gun Metal Grey, Ice Blue Metallic, Metallic Orange und Pearl White stehen zur Auswahl. Jede der Farben ist entweder mit Maple oder Rosewood Fretboard zu bekommen.

Interessant an diesen neuen Familienmitgliedern ist die Pickup-Bestückung. Die Narrow Field Pickups. Diese Pickups funktionieren grundsätzlich wie Humbucker, primär mit dem Vorteil der Brummfreiheit, während der Sound an fette Singlecoils erinnert. Wer hier an P90 Pickups denkt, ist schon auf der richtigen Fährte, aber eben ohne Brumm und Gnarz.

Das Geheimnis der Narrow Field Pickups liegt, kurz zusammengefasst, in den etwas dickeren Spulen und ein paar extra Metallteilen, um mehr Wicklungen und einen knackigen Sound zu ermöglichen. Diese Dinger haben sich bereits auf etlichen PRS Gitarren im High Line-Bereich bewährt, wer ein wenig an der Historie interessiert ist, möge diesem Link hier folgen.

In den Produktvideos klingen die Instrumente der PRS SE NF3-Serie verdammt rund und sauber, mit klaren Höhen und wohldosiertem Bass. Ich hoffe, dass sich das auch in der Praxis der Nicht-Influencer genau so widerspiegelt. Falls ich ein solches Instrument mal in die Finger bekommen sollte, (Hallo Chef *Winkesmiley) werde ich es auf Herz und Nieren prüfen und berichten. Die Instrumente der PRS SE NF3-Serie werden 1.099 € kosten und sind in etwa Mitte bis Ende Juli lieferbar, im Lieferumfang ist ein Gigbag enthalten.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren