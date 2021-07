PRS Silver Sky Roxy Pink – John Mayer Signature

John Mayer PRS Silver Sky in Roxy Pink

John Mayer wird gerne unterschätzt. Eben weil der Mann als Frauenheld bekannt ist, wird manchmal vergessen, dass er ein hervorragender Blues Gitarrist ist. Ich erinnere mich, dass ein befreundeter Gitarrenlehrer von mir mit einer Schülerin einen Mayer-Song durchnehmen wollte und dabei feststellen musste, dass die Licks, die der Mann da spielt, so feinfühlig und clever sind, dass er sich daran erstmal die Zähne ausbiss. Die letzte Single – Last Train Home – war ein Stück weit eine Verbeugung vor den 80s und wartete in erster Linie mit Synthie-Sounds auf und weniger mit schroffen Blues-Riffs. Nichtsdestotrotz war vielen die pinke Stratocaster aufgefallen, die Mayer in dem Video zu dem Song da rockte.

Und tatsächlich – das PRS Silver Sky-Modell in pinker Ausführung, das es da zu sehen gibt, kommt nun auf den Markt. Eingeführt wurde die John Mayer Signature Stratocaster von PRS bereits 2018 – mit gutem Ergebnis. In unserer Redaktion konnte das gute Stück punkten und diese pinke Optik strahlt schon etwas Selbstbewusstes und Sympathisches aus. Erfreulich hierbei auch: es handelt sich nicht (!) um eine Limited Edition, sondern wird in den regulären Produktionskatalog mitaufgenommen.

Gut, billig ist das gute Stück nicht – die PRS John Mayer Signature schwankt zwischen 2500,- und 2700,- Euro, je nach Ausführung. Ob es eine billigere SE-Variante geben wird, weiß man bislang noch nicht, aber es dürfte darauf hinauslaufen – die Silver Sky ist äußerst populär inzwischen. Die sonstigen Specs der PRS Silver Sky sind übrigens auch in der pinken Ausführung selbstredend gleich.