Mehr als nur ein BBD-Delay

Im letzten Monat stellte PSP Audioware sein neuestes Plug-in Levelizer vor, nun folgt mit PSP BBDelay eines der laut Hersteller ambitioniertesten Effektprojekte der Firma der letzten Jahre. Hier alle Informationen zum neuen PSP BBDelay.

PSP BBDelay

Zur Entwicklung des neuen Effekt-Plug-ins BBDelay sagt PSP Audioware, dass man nicht nur ein weiteres Vintage-BBD-Delay oder nur den unverwechselbaren Klang klassischer analoger Bucket-Brigade-Devices einfangen wollte, sondern vor allem auch die in gewissen Maßen musikalische Unvorhersehbarkeit, die diese Geräte so interessant macht, umsetzen und den heutigen Produzenten gleichzeitig aber ein Tool an die Hand geben, das über aktuelle und moderne Features verfügt.

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Inspiriert vom legendären Dynacord VRS 23 bietet PSP BBDelay laut Hersteller alles, was Toningenieure an analogen BBD-Delays lieben: warme Wiederholungen, sich entwickelnde Textures, eine subtile Instabilität und eine gewisse musikalische Unvollkommenheit, die jedes Echo lebendig wirken lassen.

Darüber hinaus bietet PSP BBDelay einige Features, die über das klassische BBD-Konzept hinausgehen, so u. a. Vintage-Slapbacks, spacious Delays, rhythmische Effekte oder den Einsatz für experimentelles Sounddesign.

Im folgenden Video bekommt ihr einen Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten des Plug-ins:

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Die wichtigsten Features im Überblick:

authentischer BBD-Charakter, inspiriert vom legendären Dynacord VRS 23

detaillierte Modellierung von BBD-Chips, Compander-Verhalten und analogen Schaltungseigenschaften

integrierte Transientenformung, Ducking und Gate-Bearbeitung

Sättigung und Modulation im analogen Stil

einstellbare Klangformung und Stereobreite

BBD-Chip-Variation

Einsetzen könnt ihr das neue Plug-in von PSP Audioware unter macOS und Windows. Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller Windows 7 (bis Windows 11) und macOSX 10.15 (bis Tahoe) an. Das Plug-in liegt in den Formaten VST, VST3, AU und AAX vor.

Bis zum 10.08.2026 gilt ein Einführungspreis in Höhe von 69,- US-Dollar. Danach wird das Plug-in 99,- US-Dollar kosten. Eine 30-Tages-Demoversion findet ihr hier.