ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

PSP BBDelay Effekt-Plug-in

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Mehr als nur ein BBD-Delay

3. August 2026
psp bbdelay

PSP BBDelay Effekt-Plug-in

Im letzten Monat stellte PSP Audioware sein neuestes Plug-in Levelizer vor, nun folgt mit PSP BBDelay eines der laut Hersteller ambitioniertesten Effektprojekte der Firma der letzten Jahre. Hier alle Informationen zum neuen PSP BBDelay.

PSP BBDelay

Zur Entwicklung des neuen Effekt-Plug-ins BBDelay sagt PSP Audioware, dass man nicht nur ein weiteres Vintage-BBD-Delay oder nur den unverwechselbaren Klang klassischer analoger Bucket-Brigade-Devices einfangen wollte, sondern vor allem auch die in gewissen Maßen musikalische Unvorhersehbarkeit, die diese Geräte so interessant macht, umsetzen und den heutigen Produzenten gleichzeitig aber ein Tool an die Hand geben, das über aktuelle und moderne Features verfügt.

ANZEIGE

PSP BBDelay Effekt Plug-in

Inspiriert vom legendären Dynacord VRS 23 bietet PSP BBDelay laut Hersteller alles, was Toningenieure an analogen BBD-Delays lieben: warme Wiederholungen, sich entwickelnde Textures, eine subtile Instabilität und eine gewisse musikalische Unvollkommenheit, die jedes Echo lebendig wirken lassen.

Darüber hinaus bietet PSP BBDelay einige Features, die über das klassische BBD-Konzept hinausgehen, so u. a. Vintage-Slapbacks, spacious Delays, rhythmische Effekte oder den Einsatz für experimentelles Sounddesign.

Im folgenden Video bekommt ihr einen Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten des Plug-ins:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • authentischer BBD-Charakter, inspiriert vom legendären Dynacord VRS 23
  • detaillierte Modellierung von BBD-Chips, Compander-Verhalten und analogen Schaltungseigenschaften
  • integrierte Transientenformung, Ducking und Gate-Bearbeitung
  • Sättigung und Modulation im analogen Stil
  • einstellbare Klangformung und Stereobreite
  • BBD-Chip-Variation

Einsetzen könnt ihr das neue Plug-in von PSP Audioware unter macOS und Windows. Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller Windows 7 (bis Windows 11) und macOSX 10.15 (bis Tahoe) an. Das Plug-in liegt in den Formaten VST, VST3, AU und AAX vor.

Bis zum 10.08.2026 gilt ein Einführungspreis in Höhe von 69,- US-Dollar. Danach wird das Plug-in 99,- US-Dollar kosten. Eine 30-Tages-Demoversion findet ihr hier.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
BAX EQ DAW-Plug-in

BAX EQ DAW-Plug-in

31.07.2026 |4
Test: Rave Generation Sonic Sweep 2, Effekt-Plug-in

Test: Rave Generation Sonic Sweep 2, Effekt-Plug-in

27.07.2026 |10
Test: Universal Audio Topline Vocal Tune & Suite, Vocal-Plug-ins

Test: Universal Audio Topline Vocal Tune & Suite, Vocal-Plug-ins

24.07.2026 |3
Die besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW

Die besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW

20.07.2026 |15
D16 Group Punchbox 2, Drum Plug-in

D16 Group Punchbox 2, Drum Plug-in

26.06.2026 |20
Arturia Rev Ocean, Effekt-Plug-in

Arturia Rev Ocean, Effekt-Plug-in

26.06.2026 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X