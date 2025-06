Pulsar Audio Vocal Studio, Effekt-Plug-in für Gesang

Was kann dieses All-in-one Vocal Studio?

Mit seinem neuen DAW-Plug-in Vocal Studio möchte der Hersteller Pulsar Audio eine komplette Software für die Bearbeitung von Gesang und Vocals bieten, so dass grundsätzlich keine weitere Software notwendig ist. Wir haben euch die wichtigsten Informationen zum Plug-in Pulsar Audio Vocal Studio zusammengestellt.

Pulsar Audio Vocal Studio

Die Bearbeitung von Gesang/Vocals stellt viele vor große Herausforderungen. Wie schön wäre da eine Software, die man für alle Bearbeitungsschritte heranziehen kann, quasi eine All-in-one-Lösung. Genau so etwas möchte die Software-Schmiede Pulsar Audio mit seinem Vocal Studio bieten.

Entsprechend bietet die Software alle wichtigen Tools zur Bearbeitung von Gesang und Vocals in einem übersichtlichen GUI. Vorverstärkung, Dynamikbearbeitung, Equalizer, Hall, Delay, alles ist vorhanden. Sogar an einen Spektrum-Analyzer hat der Hersteller gedacht. Wer sich zunächst mit der Software vertraut machen möchte, klickt sich am besten durch die mitgelieferten Presets. Diese zeigen die unterschiedlichen Settings und Möglichkeiten der Software gut auf.

Ansonsten können Nutzer natürlich alle Sektionen nach den eigenen Wünschen nutzen und einstellen. So stehen nach der kleinen Preamp-Sektion zunächst verschiedene Drive-Modi (Transistor, Tube, Germanium) zur Auswahl bereit, bevor es in den als „One-Knob“ aufgebauten Kompressor geht. Zusätzlich bietet diese Sektion einen DeEsser und ein Gate. Auch hier stehen unterschiedliche Modi zur Auswahl.

Darauf folgt der sich in der Mitte befindliche Equalizer samt „Dynamic Focus“-Band, das für zusätzliche Präsenz für die Vocals sorgen kann.

Zu guter Letzt bietet Pulsar Audio Vocal Studio auch eine Effekt-Sektion, so dass man neben diversen Modulationseffekten auch Delay und Reverb auf die zu bearbeitende Stimme geben kann.

Pulsar Audio Vocal Studio scheint also eine kompakte Lösung für die Bearbeitung von Gesang/Vocals zu sein, ohne dass sich Nutzer in der DAW zunächst ihre Bearbeitungskette zusammen suchen und bauen müssen.

Pulsar Audio Vocal Studio lässt sich unter macOS und Windows einsetzen, als Systemvoraussetzung gibt der Hersteller macOS 10.11 (oder neuer) und Windows 7 SP1 (oder neuer) an. Einsetzen lässt sich das Plug-in in den Formaten VST, VST3, AU und AAX. Auf der Website des Herstellers gibt es eine 14-tägige Demoversion des Vocal Studio.

Ab sofort gibt es das Vocal Studio Plug-in zum Einführungspreis von 89,- Euro. Später soll das Plug-in 199,- Euro kosten.

Weitere Informationen gibt es auf der Pulsar Audio Website.

Hier das Video zum Pulsar Audio Vocal Studio: