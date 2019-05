Pulse Synthesizers Load Runner, Granular Synth-Modul

Samples via CV granulieren

Der Pulse Synthesizers Load Runner ist ein Granular Synthesizer für Eurorack Modularsysteme. Hiermit lassen sich WAV-Files laden, als Grains abspielen und das Ergebnis sogar aufnehmen.

In den Pulse Synthesizers Load Runner können WAV-Files mit 16 Bit von einem USB-Laufwerk bzw. -Stick über den frontseitigen USB-Port in den internen Speicher des Moduls geladen werden. Es werden Mono wie auch Stereo-Files erkannt, jedoch wird von Stereo-Samples nur der linke Kanal geladen.

Das aktuelle Sample wird in einem farbigen Graphik-Display dargestellt. Die Parameter Start und Range lassen sich manuell einstellen und per CV steuern. Ebenso können Grain-Länge, Dichte und Tonhöhe sowie die Auswahl des Sample (Sample up/down) mit Steuerspannungen moduliert werden. Für die Grain-Amplitude-Envelope gibt es 10 verschiedene Formen. Zum Spielen des jeweiligen Samples kann aus drei verschiedenen Pitch-Modes ausgewählt werden. Bis zu 15 Grains lassen sich gleichzeitig abrufen.

Die mit den Möglichkeiten des Moduls veränderten und modulierten Sounds können in dem internen Speicher über Record aufgenommen und dann via USB-Stick an einen Rechner übertragen werden. Ebenso werden mögliche Firmware-Updates über USB durchgeführt.

Das 25 TE breite Modul ist mit einer Tiefe von 45 mm flach genug, um in Skiff-Cases eingebaut werden zu können.

Pulse Synthesizers Load Runner soll in Kürze lieferbar sein und kostet ca. 340,- US-Dollar.