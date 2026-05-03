Komplexe Sounds - einfaches Interface

Puremagnetik Etches ist ein Synthesizer, der auf die Erzeugung von Soundscapes, Pads, Dorones und Noise spezialisiert ist. Das Interface ist auf einfache Bedienung und intuitives Spielen ausgelegt.

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Puremagnetik Etches – Soundscape-Synthesizer

Etches kombiniert einen Complex-Oszillator, einen Splice-Recorder und eine als Space bezeichnete Effektsektion. Es lassen sich also verschiedene Synthese-Elemente der West Coast-Philosophie mit Sampling zusammenführen.

Mit dem Oszillator sind FM-Klänge möglich, wobei das Gerät auf Filter und Hüllkurven verzichtet. Mit dem integrierten Splice-Recorder können Sounds der monophonen Klangerzeugung geschichtet und z. B. additive Spektren aufgebaut werden. Zusammen mit dem Delay und Reverb, die den Sound ein Stereobild geben, lassen sich so atmosphärische Klänge im Stil von Tape Music fabrizieren.

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Etches wird über Sensoren gespielt, die ähnlich einem Strumming-Pad angeordnet sind. Dafür stehen 12 Skalen zur Auswahl. Dazu kommen vier Articulation-Pads, mit denen Color, Timbre und Animation der Klänge intuitiv beeinflusst werden können.

Puremagnetik Etches soll ab Anfang Juni verfügbar sein. Allerdings teilt der Hersteller mit, dass die Vorbestellungen schon jetzt höher als erwartet sind und Interessenten unter Umständen länger warten müssen. Der Preis beträgt 350,- US-Dollar.