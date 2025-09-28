PWM OSCar Re-birth, Synthesizer

Auf dem Weg zum besten OSCar-Klon

Auf der Machina Bristronica 25 wurde ein früher Prototyp des PWM OSCar Re-birth gezeigt. Entwickler Paul Whittington bezeichnet das bereits funktionierende Modell als „Frankenstein Mockup“, denn weder das Mainboard oder der digitale Part haben ihre endgültige Form, noch ist ein Gehäuse vorhanden. Doch möglicherweise werden wir schon im kommenden Jahr den fertigen Synthesizer sehen.

PWM OSCar Re-birth – so originalgetreu wie möglich

Im Grunde ist der OSCar Re-birth keine große Überraschung. Chris Huggett hatte vor seinem Tod noch für PWM am Mantis gearbeitet. Dieses Jahr hatte Paul Whittington alle Rechte am OSCar erworben und mit dem Nachlass von Chris Huggett auch sämtlich Unterlagen, einschließlich von Hand gefertigter Skizzen, erhalten. Auch der persönliche Original-OSCar von Huggett ging in den Besitz von Whittington über, der ihn für das Firmware-Update mit den OSCar-Wavetables für den Mantis nutzte.

In einem Video der Kollegen von Sonicstate ist der Prototyp des PWM OSCar Re-birth zu sehen und auch kurz zu hören:

Nun wird also ein echter OSCar-Nachbau folgen. Dieser wird so originalgetreu wie irgend möglich sein. Nur auf der digitalen Seite des Synthesizers wird es Modernisierungen geben, die sich allerdings nicht auf den Sound auswirken werden. Der Prototyp verwendet die originale OSCar-Firmware in Assembler, für die extra ein passender Chip auf dem Gebrauchtmarkt beschafft wurde. Diese Sektion wird beim finalen Gerät aber mit modernen Komponenten emuliert werden.

Es ist sogar geplant, die auffälligen Seitenteile aus Gummi zumindest als Option anzubieten. Wie beim Mantis sollen die Seitenteile per Magnetkontakte angebracht und somit leicht austauschbar sein. Bei den Gummiwülsten auf dem Panel ist man sich hingegen noch nicht sicher, diese „Wellenbrecher“ sind doch eher unpraktisch. Und es wird auf alle Fälle eine bessere Tastatur verbaut werden.

Erst zunächst nur eine limitierte Auflage des PWM OSCar Re-birth geben, wobei sich die Höhe nach der Nachfrage richten wird. Der Preis kann derzeit nur grob auf 2.500,- GBP geschätzt werden. Das ist zwar recht viel für einen Mono-Synth, doch das ist nur ungefähr die Hälfte von dem, was die störanfälligen Originale derzeit auf dem Gebrauchtmarkt kosten.

