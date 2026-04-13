Pylobolus Alkove, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Multi-timbral & binaural

Pylobolus Alkove scheint nach mehreren Entwicklungsstadien endlich fertig geworden zu sein. Die finale Version des Desktop-Synthesizers wird dieses Wochenende auf dem Synthfest France 26 erstmals öffentlich vorgestellt werden.

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Pylobolus Alkove

Alkove ist ein 12-stimmig polyphoner, multi-timbraler Hybrid-Synthesizer mit binauraler Klangerzeugung. Er vereint eine DSP-basierte Klangerzeugung mit analogen VCAs.

Das Panel fällt durch seine 13 Displays auf, die die Bereiche von Klangerzeugung, Arpeggiator und Effekten repräsentieren. Die betreffenden Parameter werden dort mit Text, Zahlen und Grafiken dargestellt und über Encoder verändert. Ein größeres Display ist für Menüs, Modulationsverbindungen und Patches zuständig.

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Alkove besitzt pro Stimme zwei klassische Oszillatoren und einen Formant-Oszillator, der als VOSIM bezeichnet wird. Dieser wird am Klangcharakter von Alkove einen großen Anteil haben. Die Filtersektion besteht aus einem dualen Multimodefilter mit Lader-, SEM- und SVF-Typen sowie einem Comb-Filter.

Pro Stimme gibt es drei DADSR-Hüllkurven, von denen eine fest auf den VCA zugewiesen ist. Dazu kommen ein LFO pro Stimme und ein globaler LFO, die in der Phase verschoben werden können, um das Stereobild bei Modulationen zu weiten.

Weiterhin verfügt der Synthesizer über zwei Arpeggiatoren und unterstützt den MPE-Standard.

Weitere Informationen zum Pylobolus Alkove wird es zum SSF 26 geben, hoffentlich auch angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit. Auf der Website gibt es einige Audiobeispiele, um sich einen ersten Eindruck vom Klang des Synthesizers machen zu können.