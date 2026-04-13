Pylobolus Alkove, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Multi-timbral & binaural
Pylobolus Alkove scheint nach mehreren Entwicklungsstadien endlich fertig geworden zu sein. Die finale Version des Desktop-Synthesizers wird dieses Wochenende auf dem Synthfest France 26 erstmals öffentlich vorgestellt werden.
Pylobolus Alkove
Alkove ist ein 12-stimmig polyphoner, multi-timbraler Hybrid-Synthesizer mit binauraler Klangerzeugung. Er vereint eine DSP-basierte Klangerzeugung mit analogen VCAs.
Das Panel fällt durch seine 13 Displays auf, die die Bereiche von Klangerzeugung, Arpeggiator und Effekten repräsentieren. Die betreffenden Parameter werden dort mit Text, Zahlen und Grafiken dargestellt und über Encoder verändert. Ein größeres Display ist für Menüs, Modulationsverbindungen und Patches zuständig.
Alkove besitzt pro Stimme zwei klassische Oszillatoren und einen Formant-Oszillator, der als VOSIM bezeichnet wird. Dieser wird am Klangcharakter von Alkove einen großen Anteil haben. Die Filtersektion besteht aus einem dualen Multimodefilter mit Lader-, SEM- und SVF-Typen sowie einem Comb-Filter.
Pro Stimme gibt es drei DADSR-Hüllkurven, von denen eine fest auf den VCA zugewiesen ist. Dazu kommen ein LFO pro Stimme und ein globaler LFO, die in der Phase verschoben werden können, um das Stereobild bei Modulationen zu weiten.
Weiterhin verfügt der Synthesizer über zwei Arpeggiatoren und unterstützt den MPE-Standard.
Weitere Informationen zum Pylobolus Alkove wird es zum SSF 26 geben, hoffentlich auch angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit. Auf der Website gibt es einige Audiobeispiele, um sich einen ersten Eindruck vom Klang des Synthesizers machen zu können.
Bekommt den Preis für den Synthesizer mit den meisten Displays. 17 an der Zahl um genau zu sein. Auch die Soundbeispiele habe ich angehört. Diese sind aber meines Erachtens unglücklich gewählt. Ein Gefühl sagt mir, das der Synthesizer mehr kann als diesen digitalen Firlefanz auf deren Webseite. Spannendes Gerät und im Dämmerlicht sicherlich eine Augenweide. Ich bin gespannt was er kostet!
Ich verstehe das Konzept nicht, binaurale Ausgabe direkt in einen Synth zu integrieren. Das klassische „binaural“ (fixes HRTF-Rendering) ist aus meiner Sicht längst überholt, also eher ein Preview als ein ernsthaftes Produktionsformat. Kurz gesagt: «Wir rechnen 3D auf zwei Ohren runter.»
Zudem ergibt es wenig Sinn, die Ortung einer Klangquelle bereits im Synth festzulegen. Diese gehört in den Mix, nicht ins Instrument. Die Entwicklung geht klar weiter in Richtung: «Wir simulieren zuerst einen echten Raum mit Lautsprechern und hören ihn dann binaural» (vgl. Systeme wie Okeanos Pro).
Und genau das lässt sich sinnvollerweise nicht auf Ebene eines einzelnen Synths abbilden. Wozu also das Ganze?