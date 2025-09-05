Variable Loops auf 4 Kanälen

Rainy Day Cumulus ist ein Standalone-Sampler, mit dem sich Audioaufnahmen in Klanglandschaften verwandeln lassen. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Live Mode, mit dem sich Audio in Echtzeit bearbeiten lässt. Der Hersteller nennt das Gerät einen Loopscaper.

ANZEIGE

Rainy Day Cumulus – Sampler mit 4 Tracks

Cumulus verfügt über vier unabhängige Tracks, die jeweils mit einem eigenen virtuellen „Tonkopf“ versehen sind. Auf dem Touchscreen wird die Aufnahmefunktion dementsprechend wie ein Tape dargestellt. Ansonsten dient das zoombare Farb-Display zur Darstellung der Samples, Anzeige von Parametern und Werten. Die weitere Bedienung erfolgt über vier Encoder, Menüs und Funktionstasten.

Für jeden einzelnen Track lassen sich Loop-Punkt separat festlegen. Auch die Abspielgeschwindigkeit lässt sich individuell festlegen. So kann aus einem einzigen Sample eine komplexe Klangwolke entstehen. Die Tracks können einzeln oder gruppiert editiert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Samples lassen sich via MIDI, über das integrierte Mini-Keyboard oder mit den vier Track-Play-Tasten spielen. Als Play Modes gibt es Unison, Poly und PolyCh (separate MIDI-Kanäle). Im Latch Mode wird ein Track permanent abgespielt. Außerdem wird MPE unterstützt.

Cumulus besitzt ein integriertes Mikrofon, kann Samples aber auch über den Line-Eingang oder USB-Audio aufnehmen. Darüber hinaus ist auch internes Resampling möglich.

Als Speicher für die Samples (44.1kHz, 16-bit, maximal 45 Sekunden lang) dient einen interne microSD-Card. Es gibt einen MIDI-In (3,5 mm TRS) und MIDI per USB. Das Gerät kann via USB mit Strom versorgt werden und verfügt über einen internen Akku (ca. 10 Stunden Betrieb) zum unabhängigen Betrieb.

Zur weiteren Klangbearbeitung gibt es ein globales Multimode-Filter sowie Tiefpass-Filter pro Track. Zur Modulation sind pro Track zwei synchronisierbare LFOs und eine 6-stufige Hüllkurve vorhanden, die zusammen mit MIDI-CCs über eine Matrix mit 32 Slopts zugewiesen werden können. Zum Abrunden des Klanges ist ein globales Reverb vorhanden.

Im Live Mode kann Cumulus externes Audio anstelle von Samples mit einstellbarer Buffer Size und Feedback bearbeiten.

Rainy Day Cumulus ist ab sofort vorbestellbar. Der Preis beträgt 475,- US-Dollar zzgl. Versand und Importkosten. Die ersten Geräte sind voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2025 verfügbar.