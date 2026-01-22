Randomwaves Drumboy Pro, Drum Machine

Rundum erneuerte Hard- & Software

Mit dem Randomwaves Drumboy Pro kündigt der Hersteller eine erwachsene Version des kleinen Drumboys an. Die Entwickler haben das Feedback ihrer User aufgenommen und sowohl die Hardware als auch die Software des Gerätes deutlich verbessert.

Vor rund anderthalb Jahren tauchte Randomwaves mit seinen zwei Handheld-Geräten Drumboy und Synthgirl ziemlich überraschend auf. Offenbar kam man mit den Spaß-orientierten Mini-Grooveboxen gut an, sodass nun eine professionellere Version entwickelt hat.

Drumboy Pro ist wie die Mini-Version eine Sample-basierte Drum Machine mit einem 10-spurigen Sequencer. Die Samples lassen sich mit Funktionen wie Start/End, Tonhöhe, Abspielrichtung, Bit-Rate. editieren. Weiterhin gibt es Filter, zuweisbare LFOs und Hüllkurven zur Bearbeitung.

Alle Parameter und Funktionen lassen sich direkt erreichen. Auch im Sequencer müssen keine Menüs bemüht werden, die Editierung soll hier ebenso flüssig von der Hand gehen.

Die Hardware wurde komplett überarbeitet. Das Gerät ist insgesamt größer und so konnte auch ein 5,3″ Display eingesetzt werden, das laut Hersteller technisch zuverlässiger ist. Mit dem internen Akku sind rund fünf Stunden Betrieb möglich.

Zur Bedienung sind jetzt acht Encoder vorhanden, die sich in 10 umschaltbaren Sets beliebigen Parametern zuweisen lassen. Man hat als maximal 80 Parameter damit im Zugriff. Auch die Tasten wurden gewechselt. Diese arbeiten geräuschlos, sodass jetzt sanft und leise die Samples getriggert bzw. die Funktionen aufgerufen werden können.

Für Randomwaves Drumyboy Pro wird es wieder eine Fundig-Kampagne auf Kickstarter geben, die am 15 März 2026 beginnt. Das Very-Early-Bird-Angebot soll bei 239,- US-Dollar liegen, der reguläre Preis bei 339,- US-Dollar.