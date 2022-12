Der erste DJ-Controller mit Stems-Steuerung für Serato DJ Pro 3.0

RANE DJ garniert: Was mit der Ankündigung von Serato Stems, damals noch in der Beta-Version, bereits in einigen kleinen Previews zu sehen war, wurde nun offiziell angekündigt: der RANE Four DJ-Controller.

Der neue DJ-Controller von RANE, speziell entwickelt für Serato DJ Pro, ist zugleich der erste DJ-Controller mit dedizierter Steuerung für Serato Stems in Serato DJ Pro 3.0 – welches zugleich ganz frisch veröffentlicht wurde.

Der Controller, der unverkennbar Ähnlichkeiten zum RANE ONE besitzt, bietet einen vollen TTM-Mixer mittig mit vier Decks und erinnert natürlich an die klassischen RANE Battle-Mixer, jedoch eher im Club-Mixer Layout mit 22 Paddle-FX mitsamt verschiedenen Tasten zur Steuerung der Effekte und Parameter und auswählbaren 4 Filter-FX pro Kanalzug. Diese Effekte stammen aus der Controller internen FX-Enginge und sind keine Software-Effekte von Serato DJ. Das Umschalten zwischen Hardware- und Software-Effekten jedoch ist on the fly möglich.

Dazu gibt es pro Kanal einen 3-Band-EQ sowie generell die Mikrofon-Steuerung und Sampler. Als Crossfader wurde ein Mag-Four-Fader verbaut.

Die Rückseite des Mixers zeigt, dass der Controller als auch standalone Mixer beim Anschluss von Line- oder Phono-Zuspielern genutzt werden kann. Zudem hier erkennbar: Es gibt zwei Mikrofoneingänge und ein duales Audiointerface.

Die Control-Decks bieten ein 8,5 Zoll Jogwheel mit In-Jog-Display mit Anzeige der Waveform, Key-Info, Zeit, BPM und Playmarker-Position samt digitalem Sticker für Scratch-Arien. Die Jogwheels bieten eine kapazitive Oberfläche.

Dazu gibt es 8 gummierte und LED-beleuchtete Peformance-Pads mit verschiedenen Modi und vor allem der Stems-Steuerung mitsamt dafür angeordneten Stem-Displays.

Dazu gibt es weitere Funktionen wie die Doube-Down-Funktion mit direkter Stem-Option, mit der man den laufenden Track direkt in das untere Deck schieben und in Stems separieren kann, direkt per Knopfdruck.

Vor allem dies wird nun raus aus der Beta zusammen mit einem speziellen Controller eine spannende Sache.

Kostenpunkt: voraussichtlich 1999,- Euro.