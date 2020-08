Rane Seventy-Two MKII DJ-Mixer angekündigt

Neuer Battle-Mixer für den Serato-Pro im Anmarsch

Rane News Part II und der nächste MKII: Nach dem eben angekündigten Rane Twelve MKII folgt nun auch der passende Mixer in der MKII Version, der Rane Seventy-Two MKII.

Auch der Premium 2-Kanal DJ-Mixer / Battle-Mixer für Serato DJ Pro bekommt ein Update verpasst und auch das nicht nur kosmetischer Natur. Das, rund 2 Jahre nach unserem Test des Rane Seventy-Two MKI.

2 Jahre später also nun das Update, schauen wir mal, was der neue Mixer so mit sich bringt.

Neue Features am Rane Seventy-Two MKII

Überarbeitet wurde die Einstellungsmöglichkeit des Crossfaders. So gibt es nun eine externe Einstellungsmöglichkeit für die Crossfader-Spannung, mit der jeder DJ die Spannung nach Wunsch schnell und unkompliziert einstellen können soll.

Der Rane Seventy-Two MKII ist zudem mit neuen, besonders leichten Mag Four Fadern ausgestattet, stammend aus dem Hause Rane und „der leichtgängigste, sanfteste Fader, den Rane je entwicket hat“ – so der Hersteller.

Zudem gibt es die Steuerungsmöglichkeit für Silent-Cue, Instant-Doubles.

Hinsichtlich der Inputs hat Rane die DVS-Eingangsmöglichkeiten erweitert um einen Aux-In wie einen Phono/Line-In. Wie genau das gemeint ist, bzw. wie das eine Neuerung sein soll ist mir noch ein kleines Rätsel, denn diese Inputs waren auch am MKI Modell schon vorhanden und das der Phono-Input nun auch für ein DVS-System nutzbar sein soll, nun, das wäre ja wohl keine Neuheit. Es gibt nun auf jeden Fall duale DVS-Eingänge und da liegt wohl die Antwort versteckt und ich gehe davon aus, dass nun auch die Signale von Aux-In und Line-In für ein DVS-System genutzt werden können.

Auch der Rane Seventy-Two MKII wird im dritten Quartal verfügbar sein, der Preis soll laut Hersteller bei 2399,99 € liegen.

Die (neuen) Features des Rane Seventy-Two MKII: