Brandneu: Rane Twelve MK2 DJ-Controller

Update für den "armlosen Plattenspieler"

War da schon was im Busch? Ja zugegeben, dass ein Rane Twelve MKKII kommen würde, das war eigentlich schon klar, seitdem man in einem der Videos von DJ Jazzy Jeff einen Rane Twelve zu sehen bekam, der nicht dem Ursprungsmodell entsprach. Das war im April diesen Jahres, die ursprüngliche News dazu findet ihr unter diesem Update. Spannend, auch der Seventy-Two bekommt ein Update zum Seventy-Two MKII.

Update, denn soeben hat Inmusic den Rane Twelve MKII auch offiziell angekündigt. Das neue Modell bekommt ein Update an einigen Stellen.

So wird der Rane Twelve MKII nicht mehr nur mit Serato DJ Pro kompatbibel sein, sondern von nun an auch mit anderen DJ-Softwares, Traktor DJ und Virtual DJ via USB-MIDI oder DVS-Audio.

Hinsichtlich der Funktionen wird es eine erweiterte Navigation, Instant-Double-Kontrolle und eine neue Start-/Stopp-Taste, die nun „eintaucht“ – also vermutlich eher 1210MK2 ähnlich und nicht mehr wie eine Play-/Pause-Taste an einem CD-Player.

Zudem scheint es einen neuen Mechanismus zur Befestigung der Vinyl zu geben, der sich mit einem Druck lösen lässt, statt vorher eine Schraube für einen Innensechskant. So kann auch für das „Vinyl-Erlebnis“ die eigene Slipmat genutzt werden und das auch im schnellen Wechsel.

Das Update ist also nicht nur kosmetisch beziehungsweise Software-seitig, auch an der Hardware wurden Verbesserungen vorgenommen.

Der neue Rane Twelve MKII wird im dritten Quartal diesen Jahres verfügbar sein. Der Preis wird laut Hersteller liegen bei 1019,99 €.

Ein Blick auf die Features des Rane Twelve MKII:

DVS/USB MIDI Kontrolle für Serato DJ Pro, Traktor und Virtual DJ (*NEU)

OLED-Bildschirm, Auswahlkontrolle & BPM-Anzeige (*NEU)

Navigationskontrolle: Scrollen/Laden, Zurück & Instant-Doubles (*NEU)

Neue, „eintauchende“ Start-/Stopp-Taste (*NEU)

Vollständiger, motorisierter 12-Zoll Plattenteller für die Playback-Steuerung

Traditionelles, vertrautes Turntable-Layout

OLED-Bildschirmanzeige (BPM-Anzeige / Kontrollstatus)

Dual-Modus Streifen: Track-Suche und 8 Hot Cue Trigger

5.0 kfcm Motor High-Torque Motor mit anpassbarem Drehmoment (Hi/Low) für traditionellere Setups

4 Kontrolldecks, einzeln oder mehrere gleichzeitig nutzbar

Extreme Präzision—3600 Ticks Platter-Auflösung für eine nahtlose Performance

MIDI-Interface über USB, das an den SEVENTY-TWO MKII oder den Computer angeschlossen werden kann

RCA-Ausgang für DVS Audiosignale

Plattentellergeschwindigkeiten: 33 1/3 und 45 RPM

8/16/50% Pitch mit präzisem Dual Resolution Slider

Drehknopf auf der Oberseite und traditioneller Motor-Aus-Schalter, ermöglicht klassische Wind-Down Effekte

Unsere News zum Rane Twelve MKII vom 17. April 2020

Bewusst oder unbewusst gab es da etwa einen kleinen Leak bei Rane? Einen kleinen versteckten Hinweis, dass nach dem Rane Twelve derweil an einem Rane Twelve MK2 gearbeitet wird,oder das Produkt schon fertig ist?

Wie kommen wir darauf? Nun, im Moment hängt alle Welt in irgendwelchen Streams und Videos, wie sollte es auch anders gehen. Sad but true. In diesen entdeckt man nun nicht immer, aber ab und an mal neue Produkte, so auch vielleicht dieses Mal. DJ Jazzy Jeff ist der glückliche Gewinner, auf dessen Facebook-Seite wir heute verlinken zu einem besonderen Live-Stream / Video. Magnificent House Party, DJ Jazzy Jeff war live und spielt mit zwei Rane Twelve und einem Rane Seventy.

Bei einem genaueren Blick auf die Rane Twelve fällt allerdings auf, dass da an der einen oder anderen Stelle Knöpfe sind, die man vom Rane Twelve eigentlich nicht kennt.

Vorab kurz zum Vergleich noch einmal der Rane Twelve MK1…

Im Video nun sieht man einen Rane Twelve, bei dem an der einen oder anderen Stelle etwas anders ist. So sitzt zum Beispiel neben den vier Deck-Selector-Tasten eine hier im Bild lila leuchtende Taste, die man vom bisherigen Rane Twelve nicht kennt.

Unter dieser Taste kann man die Reflexion eines Displays erkennen, welches man aus der Top Shot Perspektive noch deutlich besser erkennen kann.

Auch „auf der anderen Seite“ hat sich etwas getan. Neben dem Pitch-Fader sitzen wie gewohnt die drei Tasten für die Pitch-Range, jedoch nun noch mehr. Zu sehen sind dort zwei weitere Tasten wie auch ein, so vermute ich, Endlos-Encoder.

Der Anordnung und des rein visuellen Eindrucks nach würde ich urteilen, dass es sich hier nicht um einen Mod handelt, sondern um ein neues Modell. Dafür spricht auch, dass der Serato Schriftzug von ehemals von der rechten Seite auf die linke Seite gewandert ist.

Welche Funktionen mit den neuen Tasten und dem Regler gesteuert werden, war anhand des Videos nicht zu erkennen.

Noch weniger wissen wir natürlich, ob es sich wirklich um einen Rane Twelve MK2 handelt – wir vermuten es nur und sind gespannt auf News vom Hersteller.

Alle Screenshots sind dem oben verlinkten Video entnommen.