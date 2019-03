Rare Waves Hydronium gibt es als Tabletop oder Modul

Bassline via MIDI & CV

Den Analogsynthesizer Rare Waves Hydronium gibt es nicht nur wahlweise als Tabletop oder Eurorack-Modul sowie fertig zusammengebaut oder als Kit, sondern er ist auch in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Rare Waves Hydronium ist ein recht einfacher Analogsynthesizer, dessen Ausstattung ein wenig an die Roland TB-303 erinnert. Ein VCO mit Saw und Pulse, ein Tiefpassfilter, eine Decay-Hüllkurve, Dynamiksteuerung für Accents und eine Glide-Funktion, da ahnt man schnell, woher die Inspiration kam. Doch Rare Waves weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schaltung nicht der TB-303 entspricht, es sich also um keinen Klon handelt. Dennoch soll sich der Synth laut Hersteller besonders für Basslines eignen. Das Filter ist eine OTA-basierte State-variable-Schaltung mit 12 dB.

Hydronium ist semi-modular konzipiert und besitzt eine große Anzahl an Patch-Punkten für Audio- und CV-Signale. Der Audioweg verfügt sogar über einen FX-Loop mit Send und Return, der zwischen Filter und VCA positioniert ist. So können externe Effekte, zum Beispiel Distortion, Phaser oder andere Pedale, direkt eingebunden werden, ohne dass ein externer Mixer erforderlich ist.

Neben den Eingängen CV und Gate ist der Synthesizer via MIDI steuerbar und die MIDI-Noten sowie Velocity-Werte werden über einen integrierten Konverter in CV-Signale gewandelt, um darüber weitere CV-Geräte ansteuern zu können.

Die Kit-Version beinhaltet 225 Teile und ist laut Hersteller nicht für Anfänger geeignet.

Rare Waves Hydronium ist absofort erhältlich.