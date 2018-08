Finde das passende Controller-Keyboard

Vorwort: Das richtige Controller-Keyboard finden

Nach 3 Jahren wurde es Zeit, das Special „Ratgeber: Das richtige Controller-Keyboard finden“ mal gründlich zu überarbeiten. Viele neuen Controller sind am Markt erschienen, aber auch die Software, die kontrolliert werden möchte, ist nicht stehen geblieben. Wir haben für euch recherchiert, sagen euch, worauf es ankommt und geben zahlreiche Tipps, damit ihr am Ende das richtige Controller-Keyboard für eure Anforderungen findet.

Die Anzahl und Vielfalt der USB/MIDI-Controllerkeyboards hat in den letzten Jahren ungemein zugenommen. Der allgemeine Trend, viele Teile der Musikproduktion in den Computer zu verschieben, hat sich nicht umgekehrt, auch wenn es mittlerweile gerade im Bereich der Effektgeräte wieder einige Hardware-Pendants zu kaufen gibt. Elektrons Analog Heat, das mittlerweile bereits als MK2-Version erhältlich ist, sei hier nur als Beispiel genannt.

Die Herzstücke der „in the box“ Musikstudios sind Computer. Deren Leistung sowie der Festplatten- und Arbeitsspeicher wächst weiterhin stetig an, Hersteller von Software-Instrumenten und Plug-ins nutzen dies aus, um ihre virtuellen Instrumente und Emulationen von Recording-Klassikern weiter zu verbessern.

Damit man die nächste Musikproduktion aber nun nicht alleine mit Tastatur, Maus und anschließender Sehnenscheidenentzündung erledigt werden muss, kann ein Controllerkeyboard samt Tastatur, Fadern, Potis und Pads zur Fernsteuerung der Software dienlich sein. Ganz zu schweigen vom mobilen Einsatz mit Laptop oder iPad.

Für Musiker und Produzenten stellt sich nun aber die Frage: Welches Controllerkeyboard ist das Richtige für mich, was brauche ich und was kann ich letztlich damit anstellen? Genau bei dieser Frage setzt unser heutiges Special Controllerkeyboards Guide an.

Wer braucht ein Controller-Keyboard?

Grundsätzlich ist ein Controllerkeyboard zur Musikproduktion nicht notwendig. Wie eingangs aber bereits erwähnt, kann es durchaus hilfreich sein bzw. deutlich schneller gehen, eine Melodie über eine Tastatur einzuspielen, anstatt die Noten mühsam per Maus-Klick einzeln einzugeben. Von unterschiedlichen Lautstärken und der Spielweise mal ganz abgesehen. Darüber hinaus bieten die meisten aktuellen Controllerkeyboards die Möglichkeit, Software-Parameter über unterschiedlichste Bedienelemente wie Fader, Potis oder Pads fernzusteuern.

Somit erschließt sich auch der Name der Keyboards, denn mit Controllerkeyboards soll man im besten Fall kontrollieren und steuern können. Die passenden Anschlüsse vorausgesetzt, kann man natürlich auch das Home-Keyboard oder ein Digitalpiano, was aus der Jugendzeit vielleicht noch im Keller herumliegt, zum Einspielen von Noten nutzen. Je nach Anforderung und Einsatzgebiet reicht das vielleicht auch schon für die ersten Schritte aus. Aber es geht auch deutlich besser.

Tastatur der Controller-Keyboards

Wo wir gerade beim Einspielen von Noten sind: Controllerkeyboards gibt es in unterschiedlichen Größen. Von kleinen Modellen mit 25 Mini-Tasten bis hin zu echten Hammermechanik-Schwergewichten mit 88 Tasten ist alles erhältlich. Die meisten Hersteller bieten ihre Controllerkeyboards in den Standardgrößen 25, 49 und 61 Tasten an. Wer echtes Piano-Feeling wünscht, kommt in der Regel aber nicht um eine 88er Tastatur herum.

Auch wenn ich an dieser Stelle vorweg greife: Viele Kontakt Librarys arbeiten mit Keyswitches, die in der Regel auf eine Tastaturgröße von 88 Tasten ausgelegt sind. Wer ständiges Oktavieren vermeiden möchte, kommt um 88er Tastaturen kaum herum.

Doch nicht nur die Anzahl der Tasten ist entscheidend, sondern auch deren Größe und Verarbeitung. Wer nur gelegentlich ein paar kleine Melodien einspielen möchte, dazu vielleicht gerne im Park oder in der Bahn sitzt, wird mit kleinen Mini-Tasten auskommen. Da reicht möglicherweise bereits das Keystation Mini 32 MK3.

Das Launchkey Mini ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel für solch einen kompakten Controller. Dazu sind diese Keyboards sehr leicht und gut zu transportieren. Komplexere Melodien oder gar das zweihändige Klavierspiel gelingt auf größeren Tasten/Tastaturen aber deutlich besser. Und da die meisten Controllerkeyboards mit leichten Kunststoffgehäusen ausgestattet sind, lassen sich auch die Modelle mit 49 und 61 Tasten noch gut zu transportieren.

Sehr klein und kompakt fallen die Keyboards aus dem Hause CME aus. Das XKey mit 25 oder 37 Tasten passt nicht nur optisch perfekt zu einem Apple-Gerät, es verträgt sich neben der Nutzung an Mac und PC dazu auch sehr gut mit einem iPad. Der Tastaturaufbau ist deutlich anders als bei herkömmlichen Controllerkeyboards und dadurch auch sehr gewöhnungsbedürftig. Dennoch lässt sich diese ultra-flache Tastatur sehr gut spielen, dazu verfügt sie über polyphonen Aftertouch, ein absolutes Highlight, das man heutzutage kaum (noch) findet.

Neben einer guten Verarbeitung und einem guten Anschlag sollte man darauf achten, dass sich das Anschlagsverhalten (Velocity) der Tastatur einstellen lässt. Wer viel mit Software-Synthesizern arbeitet, sollte dazu darauf achten, dass die Tastatur mit Aftertouch ausgestattet ist. Hierdurch lassen sich nach dem erfolgten Drücken einer Taste durch zusätzlich ausgeübten Druck-Parameter modulieren.

Nutzt man viele Soundlibrarys wie Native Instruments Komplete oder arbeitet man im orchestralen Bereich, ist eine Tastatur mit 73 oder 88 Tasten sinnvoll. Wie bereits erwähnt arbeiten viele Kontakt Instrumente mit sogenannte Keyswitches. Hiermit lassen sich Artikulationen von Instrumenten, beispielsweise die Spielweisen Legato, Sustain, Staccato und Tremolo, per Tastendruck umschalten. Oftmals liegen diese Keyswitches auf der untersten Oktave einer 88er Tastatur. Mit 25 Tasten artet das Umschalten von Keyswitches dann nämlich in eine Oktavierungsflut aus. Zwei Oktaven runter, um die Artikulation Tremolo zu aktivieren, drei Oktaven hoch, um die Melodie zu spielen und gleich wieder runter für den nächsten Keyswitch.