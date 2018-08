Ratgeber: Die besten Controller-Keyboards finden

Sehr schöne Übersicht, die auf viele wichtige Argumente eingeht, z.B. auch manuelles Midimapping vs automatisches Mapping. Ich persönlich – als Kontrollfreak – stehe garnicht auf die Automap Sachen, da ich oft ne andere Vorstellung von den Reglerbelegungen habe (z.B. nur bestimmte Parameter eines Synths will, dann aber noch Effektparameter usw…). Das manuelle Midimapping stellt aber bei komplexeren Setups durchaus eine zeitfressende Arbeit dar, weswegen ich die Plug and Play Fraktion durchaus verstehe….

Ein Controllerkeyboard fehlt komischer Weise in der Auflistung: Das AKAI MPK mini MKII. Und das obwohl es (gefühlt) das Controllerkeyboard ist, was am weitesten verbreitet ist. Vielleicht in der Liste noch ergänzen, zumal Tests hier auf Amazona vorliegen. Für Ableton-Einsteiger ebenfalls empfehlenswert (und unschlagbar günstig!) ist das Akai APC Keys 25: es vereint 25 Minitasten mit nem 5×8 Ableton grid und 8 Makro-Drehreglern (die immer das ausgewählte Gerät kontrollieren – also Automap, manuelles Mapping ist hier nicht möglich).

Ich persönlich finde es schade, dass es kaum noch Controller mit eingebauter Soundkarte gibt – ist/war so schön praktisch für das kleine Setup für unterwegs….. hat sich wohl aber nicht gelohnt, weshalb es kaum noch Hersteller von sowas gibt.