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RCF EVOX V15, Säulen-PA

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Noch eine Power-Säule von RCF

27. Juni 2026
RCF EVOX V15, Säulen-PA (Quelle: RCF)

RCF EVOX V15, Säulen-PA (Quelle: RCF)

Im Januar stellte RCF mit den Modellen EVOX J9, EVOX J11 and EVOX JMIX9 Neuzugänge für die beliebte EVOX-Serie vor. Nun folgt mit der RCF EVOX V15 das bisher größte Modell, das sich an Musiker, DJs, Veranstaltungstechniker und Verleiher richtet, die eine leistungsstarke PA suchen, die aber auf der Bühne oder bei Events trotzdem schlank und unaufdringlich wirkt. Das neue Modell glänzt mit mehr Schalldruck, mehr Bassfundament und einer aufwendigeren Lautsprecherbestückung.

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RCF EVOX V15
RCF EVOX V15 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.598,00€ Thomann

RCF EVOX V15 als 3-Wege-Säulen-PA

Die RCF EVOX V15 ist als aktives 3-Wege-System ausgelegt. In der Säule arbeiten zehn 4-Zoll-Neodym-Mitteltöner zusammen mit einem Neodym-Kompressionstreiber mit einer 1,75-Zoll-Schwingspule. Der Hochtonbereich wird über einen Waveguide mit 120 Grad horizontaler und 40 Grad vertikaler Abstrahlung verteilt. Für den Bassbereich ist ein 15-Zoll-Woofer mit einer 3-Zoll-Schwingspule zuständig.

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Die integrierte Class-D-Endstufe liefert laut RCF 3.500 Watt. Der maximale Schalldruck wird mit 133 dB SPL angegeben und der Frequenzbereich reicht von 35 Hz bis 20 kHz. Damit ist die neue RCF EVOX V15 nicht nur für kleinere Veranstaltungen interessant sein, sondern auch für Live-Musik, DJ-Anwendungen und Firmenveranstaltungen mit höherem Leistungsbedarf.

DSP, FiRPHASE und Bass Motion Control

Im Inneren arbeitet ein DSP mit den vier Presets Linear, Live, Club und Voice. So lässt sich das System recht flexibel an unterschiedliche Anwendungen anpassen, beispielsweise an Sprachbeschallung, Gesang, Live-Bands oder DJ-Musik. Als Anschlüsse stehen ein XLR/Klinke-Combo-Eingang und ein XLR-Ausgang bereit. Einen integrierten Mixer oder Bluetooth gibt es bei diesem Modell nicht.

Rückseite des Subwoofers der RCF EVOX V15

Rückseite des Subwoofers der RCF EVOX V15

RCF setzt außerdem auf FiRPHASE und Bass Motion Control. FiRPHASE soll das Zusammenspiel der einzelnen Lautsprecher verbessern, während Bass Motion Control den Tieftöner im Griff behalten und tiefe Frequenzen mit hohem Pegel ermöglichen soll.

Säulen ohne Verkleidung, RCF EVOX V15

Säulen ohne Verkleidung

Preis und Zielgruppe der neuen PA-Säule

Die RCF EVOX V15 ist in Schwarz und Weiß erhältlich und ist beim Musikhaus Thomann in etwa einem Monat lieferbar. Der Preis wird mit 2.598,– Euro pro Säule angegeben. Das Modell dürfte vor allem für Anwender interessant sein, die eine leistungsfähige PA mit schlanker Optik suchen, aber nicht auf kräftigen Bass und hohe Pegelreserven verzichten möchten. Für Bands, DJs, Sprachbeschallung, Galas und Firmenveranstaltungen könnte die neue Säulen-PA von RCF also eine spannende Option sein.

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Preis

  • 2.598,– Euro
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2.598,00€ Thomann

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Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

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