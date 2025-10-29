Reason Studios Osmium, Distortion Matrix Device

Neues Rack Device für ganz viel Verzerrung

Der schwedische Hersteller Reason Studios bringt mit Osmium ein neues Rack Device für seine gleichnamige Digital Audio Workstation Reason Studios auf den Markt. Was bietet das als Distortion Matrix bezeichnete Rack Device Reason Studios Osmium?

Reason Studios Osmium

Osmium ist die neueste Erweiterung für das Reason Studios Rack und wird von den Entwicklern mit den Adjektiven „precise, playful and unmistakably“ beworben. Das Rack Device verfügt über eine Matrix aus neun frei rout- und kombinierbaren Effekt-Slots, so dass jeder Nutzer sich seine ganz persönliche Effekt-Kette zusammenstellen kann. Dabei können Effekte sowohl als Serien-, Parallel- oder als Feedback-Schaltung zusammengestellt werden.

Wie die Beschreibung „Distortion Matrix“ bereits verrät, steht das Thema Verzerrung an oberster Stelle von Reason Studios Osmium, und entsprechend verfügt es über vier Verzerrungsmodule, die vier Hauptbereiche abdecken: Sättigung, Overdrive, Wavefolder und Bitcrush. Unterstützt werden diese durch Effekte wie Dynamics, Filter, EQ und eine Reihe kreativer FX.

Multiband

Für eine passende Bearbeitung bietet Osmium drei Frequenzbänder und eine Modulationsmatrix mit zwei LFOs, einem Curve Sequencer, einem Envelope Follower und CV-Steuerung. So lässt sich beispielsweise ein Bass verzerren, ohne seine tiefen Frequenzen zu beeinträchtigen, den Bändern unterschiedliche Effekte zuweisen uvm.

Reason Rack

Reason Studios Osmium ist ein waschechtes Rack Device, lässt sich also mit allen CV- und Modulations-Features im Reason Rack nutzen. Alle Signale lassen sich direkt in Osmium routen, dort bearbeiten und weiter schicken.

Um schnell einen guten Überblick über die klanglichen Möglichkeiten von Osmium zu erhalten, haben die Reason Entwickler über 200 Presets zusammengestellt.

Die Osmium Distortion Matrix gibt es ab sofort zum Einführungspreis von 53,- Euro. Wer Nutzer des Reason+ Abonnements ist, sollte das Rack Device ab sofort in seinem Account vorfinden.