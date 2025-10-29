ANZEIGE
ANZEIGE

Reason Studios Osmium, Distortion Matrix Device

Neues Rack Device für ganz viel Verzerrung

29. Oktober 2025
reason studios osmium

Reason Studios Osmium, DAW Device

Der schwedische Hersteller Reason Studios bringt mit Osmium ein neues Rack Device für seine gleichnamige Digital Audio Workstation Reason Studios auf den Markt. Was bietet das als Distortion Matrix bezeichnete Rack Device Reason Studios Osmium?

Reason Studios Osmium

Osmium ist die neueste Erweiterung für das Reason Studios Rack und wird von den Entwicklern mit den Adjektiven „precise, playful and unmistakably“ beworben. Das Rack Device verfügt über eine Matrix aus neun frei rout- und kombinierbaren Effekt-Slots, so dass jeder Nutzer sich seine ganz persönliche Effekt-Kette zusammenstellen kann. Dabei können Effekte sowohl als Serien-, Parallel- oder als Feedback-Schaltung zusammengestellt werden.

ANZEIGE

reason studios osmium

Wie die Beschreibung „Distortion Matrix“ bereits verrät, steht das Thema Verzerrung an oberster Stelle von Reason Studios Osmium, und entsprechend verfügt es über vier Verzerrungsmodule, die vier Hauptbereiche abdecken: Sättigung, Overdrive, Wavefolder und Bitcrush. Unterstützt werden diese durch Effekte wie Dynamics, Filter, EQ und eine Reihe kreativer FX.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Multiband

ANZEIGE

Für eine passende Bearbeitung bietet Osmium drei Frequenzbänder und eine Modulationsmatrix mit zwei LFOs, einem Curve Sequencer, einem Envelope Follower und CV-Steuerung. So lässt sich beispielsweise ein Bass verzerren, ohne seine tiefen Frequenzen zu beeinträchtigen, den Bändern unterschiedliche Effekte zuweisen uvm.

reason studios osmium

Reason Rack

Reason Studios Osmium ist ein waschechtes Rack Device, lässt sich also mit allen CV- und Modulations-Features im Reason Rack nutzen. Alle Signale lassen sich direkt in Osmium routen, dort bearbeiten und weiter schicken.

reason osmium

Um schnell einen guten Überblick über die klanglichen Möglichkeiten von Osmium zu erhalten, haben die Reason Entwickler über 200 Presets zusammengestellt.

Die Osmium Distortion Matrix gibt es ab sofort zum Einführungspreis von 53,- Euro. Wer Nutzer des Reason+ Abonnements ist, sollte das Rack Device ab sofort in seinem Account vorfinden.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Reason Studios Reason 13 Download
Reason Studios Reason 13 Download
Kundenbewertung:
(2)
449,00€ Thomann
Reason Studios Reason+ Download
Reason Studios Reason+ Download
Kundenbewertung:
(7)
189,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Image Line FL Studio 2025.1, Digital Audio Workstation

Test: Image Line FL Studio 2025.1, Digital Audio Workstation

17.10.2025 |18
Ableton Live 12 Rent-to-Own, Digital Audio Workstation

Ableton Live 12 Rent-to-Own, Digital Audio Workstation

30.09.2025 |8
Test: Bitwig Studio 6, Digital Audio Workstation

Test: Bitwig Studio 6, Digital Audio Workstation

26.09.2025 |21
Test: Renoise 3.5, Digital Audio Workstation

Test: Renoise 3.5, Digital Audio Workstation

19.09.2025 |6
Test: Ableton Live 12.3, Digital Audio Workstation

Test: Ableton Live 12.3, Digital Audio Workstation

15.09.2025 |31
Test: Apple Logic Pro für iPad 2.2, Digital Audio Workstation

Test: Apple Logic Pro für iPad 2.2, Digital Audio Workstation

14.07.2025 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X