Reason Studios Rack Standalone, günstigere Preise

Reason Rack Standalone & neue Preise

21. Januar 2026
reason studios update

Vor wenigen Wochen haben wir über die Übernahme von Reason Studios durch LANDR berichtet, jetzt gibt es bereits die ersten direkten Auswirkungen.

Reason Studios Rack Standalone

So ist das Reason Rack ab sofort als eigenständiges Produkt für die Verwendung in jeder DAW erhältlich. Das gilt für alle Nutzer mit einer unbefristeten Lizenz als auch diejenigen, die Reason+ im Abonnement nutzen. Reason Rack ist ab sofort separat für 199,- US-Dollar erhältlich und bietet damit günstigen Zugang zu den über 60 Instrumenten, Effekten und dem modularen Workflow von Reason.

Darüber hinaus wird die Reason DAW jetzt zu einem günstigeren Preis angeboten und das Reason+ Abonnement erweitert.  Von zuvor 449,- US-Dollar geht der Preis nun auf 299,- US-Dollar runter, Euro-Preise reichen wir zeitnah nach.

Nutzer des Abonnements Reason+ dürfen sich ab sofort über neue (LANDR-) Tools wie KI-Mastering, Musikvertrieb, eine Library mit über 3 Millionen Samples sowie mehr als 20 Plug-ins und KI-gestützte Tools wie STEM-Separation oder Vocal- und Sample-Tools freuen.

reason studios reason 13.1 test

Verfügbarkeit und Preise

Laut Pressemeldung sehen die Preise ab sofort wie folgt aus, Euro-Preise reichen wir schnellstmöglich nach:

  • Reason Rack: VST3/AU/AAX Plug-in für 199,- US-Dollar oder für 11,99 USD/monatlich bzw. 99,- USD/jährlich im Abonnement
  • Reason DAW: 299,- US-Dollar
  • Reason+: 169,- US-Dollar pro Jahr

Links

    • Profilbild
      Heiner Kruse (TGM) RED

      @Heiner Kruse (TGM) Kommando zurück, das Rack kann immer noch keine Samples / Presets verwalten und hat kein Advanced MIDI Device

  2. Profilbild
    Olaf Strassen AHU

    Ich frage mich, was hier denn der sogenannte „Unique Selling Point“ sein soll. Dass ich eine „ehemalige“ DAW als Plug-in in eine MIDI-Spur legen kann? Ich selbst nutze Reason nicht, habe es vor vielen Jahren mal ausprobiert und empfand es als nicht sonderlich intuitiv und leider auch optisch kaum ansprechend. Da wird sich bis heute aber bestimmt sehr viel verbessert haben. Also: Was ist ein guter Grund, dieses Plug-in in der DAW seiner Wahl auszuprobieren, ohne ein „nostalgischer User“ zu sein?

    Für mich klingt dies wie ein letzter, verzweifelter Rettungsversuch. Darum wohl auch die günstigeren Preise.

    • Profilbild
      geryzenz

      @Olaf Strassen du legst keine DAW auf eine Midi-Spur, sondern ein Rack mit Instrumenten und Effekten. Kann man am ersten Bild ja auch ziemlich gut sehen, da ist ein Rack in Live geöffnet.

    3. Mehr anzeigen
