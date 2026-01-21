Reason Rack Standalone & neue Preise

Vor wenigen Wochen haben wir über die Übernahme von Reason Studios durch LANDR berichtet, jetzt gibt es bereits die ersten direkten Auswirkungen.

Reason Studios Rack Standalone

So ist das Reason Rack ab sofort als eigenständiges Produkt für die Verwendung in jeder DAW erhältlich. Das gilt für alle Nutzer mit einer unbefristeten Lizenz als auch diejenigen, die Reason+ im Abonnement nutzen. Reason Rack ist ab sofort separat für 199,- US-Dollar erhältlich und bietet damit günstigen Zugang zu den über 60 Instrumenten, Effekten und dem modularen Workflow von Reason.

Darüber hinaus wird die Reason DAW jetzt zu einem günstigeren Preis angeboten und das Reason+ Abonnement erweitert. Von zuvor 449,- US-Dollar geht der Preis nun auf 299,- US-Dollar runter, Euro-Preise reichen wir zeitnah nach.

Nutzer des Abonnements Reason+ dürfen sich ab sofort über neue (LANDR-) Tools wie KI-Mastering, Musikvertrieb, eine Library mit über 3 Millionen Samples sowie mehr als 20 Plug-ins und KI-gestützte Tools wie STEM-Separation oder Vocal- und Sample-Tools freuen.

Verfügbarkeit und Preise

Laut Pressemeldung sehen die Preise ab sofort wie folgt aus, Euro-Preise reichen wir schnellstmöglich nach: