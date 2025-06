Reason Studios Reason 13.3, Digital Audio Workstation

Rückkehr des alten Browsers!

Im Mai letzten Jahres stellt Reason Studios die dreizehnte Version seiner Digital Audio Workstation vor. Ab sofort ist nun Reason Studios Reason 13.3 erhältlich. Und das bringt einige neue Features mit sich.

Reason Studios Reason 13.3

Mit Version 13 führte Reason Studios einen neuen Browser ein. Kategorien, Tags und neue Features wurden in den „Floating Browser“ eingebaut, doch dieser wurde leider nicht so gut von den Nutzern angenommen, wie von den Entwicklern erwartet. Daher rudert man bei Reason Studios nun etwas zurück und bringt den Browser in der Seitenleiste zurück. Nutzer können nun zwischen diesen beiden Varianten wählen und die gewünschte Version als Standard in den Preferences festlegen.

Und wo wir gerade bei den Einstellungen/Preferences sind: Diese Seite wurde in Reason Studios Reason 13.3 überarbeitet, so dass sie nun besser zum Rest der Software passt. Auch andere Bereiche wie beispielsweise Dialoge, die Bildschirmtastatur und andere GUI-Elemente wurden nun an das Design von Reason 13 angepasst.

Darüber hinaus wurde das Verhalten der Mixer-, Rack- und Sequencer-Buttons aktualisiert, so dass diese nun besser zu den F5-, F6- und F7-Shortcuts passen. Ein einfacher Klick maximiert diese Ansicht, während ein Klick mit gedrückter Umschalttaste sie zum aktuellen Layout hinzufügt.

Die komplette Liste der Neuerungen findet ihr in den Release Notes.

Reason Studios Reason 13.3 ist für alle registrierten Nutzer ab sofort kostenlos erhältlich. Neukunden bekommen die Digital Audio Workstation zum Preis von 449,- Euro. Ein Upgrade von früheren Version (Reason 12 oder älter) kostet 139,- Euro.

Alternativ ist die DAW auch Bestandteil des Abonnements Reason+.

Reason Studios Reason 13.1

Seit Version 13 von Reason gibt es die drei Utility-Geräte Gain Tool, Sidechain Tool und Stereo Tool, um gängige Aufgaben bei der Audioverarbeitung im Rack schneller und intuitiver zu gestalten. In Version 13.1 stoßen nun zwei weitere Tools hinzu, die laut Information von Reason Studios eigentlich bereits für den Major-Release im Mai geplant waren, kurzfristig aber verschoben werden mussten: Note Tool und Random Tool.

Das Note Tool wurde entwickelt, um MIDI-Performances zu verbessern. Laut Entwickler soll es u.a. bei kleineren Probleme wie dem Anpassen der Anschlagskurve, um eine schlechtere Tastatur auszugleichen oder das schnelle Transponieren aller oder einiger Noten helfen. Mit den Hold-Modi lassen sich dazu Noten und Akkorde halten, ohne ein Sustain-Pedal zu benutzen.

Das Note Tool kann auch Noten nach Tonhöhe und Anschlagstärke herausfiltern und nur diese verarbeiten. So kann man zum Beispiel einen Split machen und die Anschlagstärke der linken Hand einschränken, während man mit der rechten Hand ausdrucksstärker und dynamischer spielen kann.

Das Random Tool, der Name verrät es bereits, kümmert sich um die Zufallssteuerung von Tonhöhe, Anschlagstärke und Notenlänge und kann so für Abwechslung und Überraschungen im MIDI-Bereich sorgen. Einzig allein die Conditional-Sektion wird nicht davon beeinflusst, aber die Reason Entwickler haben nach eigener Auskunft so viel Spaß damit gehabt, dass sie unbedingt Bestandteil des Tools werden musste. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine Step-Sequenz, bei der man entscheidet, welche Noten durchgelassen werden und welche nicht.

Beide neuen Reason Tools bieten eine Menge CV-Anschlüsse, sowohl IN als auch OUT.

Hier das offizielle Video zu den beiden Tools:

Neben den beiden neuen Devices bietet Reason 13.1 einige Bug-Fixes und Verbesserungen. So haben sich die Entwickler dem Browser angenommen und neue Funktionen hinzugefügt. So lassen sich sowohl im Browser als auch in der Device-Liste eigene Tags erstellen und zuweisen.

Zu den weiteren Verbesserungen im Browser gehört die Filterung nach Containern. So lässt sich nach dem Namen eines ReFills, einer Rack-Erweiterung, eines Ordners oder eines Sound-Packs filtern.

Auch im Sequencer-Bereich hat man nachgelegt. MIDI-Noten werden jetzt in der Vorschau angezeigt, wenn sie mit der Tastatur und nicht nur mit der Maus bewegt werden. Im Kontextmenü gibt es außerdem eine neue Möglichkeit, Clips und Noten schnell aufzuteilen. Eine weitere nützliche Bearbeitungsmöglichkeit, die in Reason 13.1 hinzugefügt wurde, ist Clips an der Song-Position aufteilen zu können.

Das Update ist für alle registrierten Nutzer kostenlos.

Zu guter Letzt noch das Video zu den Neuerungen in Reason 13.1:

Hier unsere Original-News vom 02.05.2024

Reason Studios Reason 13 kommt bald in den Handel! Die neue Version 13 der Reason Studios Digital Audio Workstation soll ab Mitte Juni erhältlich sein und bringt eine Fülle an neuen Features mit sich. Wer jetzt noch auf den Reason Zug aufspringt, bekommt das Update auf Version 13 im Juni dann kostenlos. Was genau an neuen Funktionen an Bord ist, haben wir für euch hier zusammengestellt.

Reason Studios Reason 13

Zum einen bekommt Reason 13 fünf neue Rack-Devices spendiert. Am interessantesten ist sicherlich der neue Polytone-Synthesizer. Dieser an klassischen Hardware-Synthesizer orientierte Klangerzeuger bietet zwei unabhängige Layer, die übereinander gelegt oder ineinander gemorpht werden können.

Die zweite Neuheit hört auf den Namen Ripley und kombiniert Delay und Reverb mit Filter-, Noise- und Distortion-Effekten. In Verbindung mit umfangreicher Modulation lassen sich unterschiedlichste Delay-Arten erzeugen, von sauberen Taps oder warmen Analogsounds bis hin zu verrückten Lo-Fi-Chirps oder verwaschenen Ambient-Sounds.

Die anderen drei Neuheiten für das Reason Rack sind das Sidechaining-, das Gain- sowie das Stereo-Tool. Diese kümmern sich um pumpende Effekte, die passenden Einstellungen für Lautstärke, Panorama und Routing oder Stereobreite eures Signals.

Reason 13 – Sequencer

Eine große Überarbeitung hat der Sequencer erhalten. Dieser wurde für Reason 13 in zwei Bereich aufgeteilt. Neben einem neuen Bearbeitungsbereich, verbessertem Zoom, Layout-Änderungen und einfacherem Zugriff auf Bearbeitungsfunktionen haben die Entwickler am Workflow gearbeitet. Wir sind gespannt, wie diese Neuerung in der Praxis funktioniert.

Auch am Browser hat Reason Hand angelegt. Dieser zeigt sämtliche Loops, Sounds und Patches an, dank der Kategorie-Tags soll man diese nun schneller finden können. Insgesamt hat Reason die Bibliothek um rund 1.000 neue Loops, Sounds und Patches erweitert.

Insgesamt haben die Reason Entwickler da einige neue Features implementiert. Wer beim Beta-Testen mitmachen möchte, kann sich auf der Reason Website dazu anmelden. So bald Reason 13 erhältlich ist, werden wir die DAW zeitnah testen. Wie eingangs erwähnt, bekommt jeder, der Reason seit dem 01.01.2024 gekauft hat bzw. ab sofort kauft, das Update für Reason 13 kostenlos.

Derzeit ist die Digital Audio Workstation zum Preis von 449,- Euro erhältlich. Alternativ bekommt ihr die DAW auch bei Abschluss eines Reason+ Abonnements. Für eine Jahresgebühr von 185,- Euro bekommt ihr stets die aktuellste Version der DAW plus zusätzliche Sounds, Patches & Co.