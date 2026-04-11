Die Beta-Version von Reason 14 ist da!

In den letzten Wochen gab es um die DAW Reason viel Aufsehen. Zum einen wurde die Firma ja von LANDR übernommen und als ersten Schritt hat man erfreulicherweise die Preise gesenkt und das Reason Rack als einzelnes Produkt auf den Markt gebracht. Nun steht eine neue Version an: Reason Studios Reason 14. Die neue Version ist ab sofort in einer Beta-Version erhältlich.

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Reason Studios Reason 14

Die größte Neuerung von Reason 14 betrifft die Optik und der komplett überarbeitete Workflow. Absolut im Fokus stehen nun die Tracks! Hört sich vielleicht komisch an, lässt sich aber leicht erklären.

Mit dem neuen Track Panel führt Reason eine komplette Übersicht über alle Parameter eines Tracks ein. Hier könnt ihr alle Informationen zu den Devices eines Tracks, deren Signalwege, Sends und viele weitere Einstellungen auf einen Blick ablesen. Kombiniert wird das neue Track Panel mit „Rack per Track“, das jeder Spur eine Rack-Spalte zuweist und die Arbeitsweise insgesamt intuitiver machen soll.

Auch einen neuen Effekt gibt es in Reason 14. Die RV-9 Reverb Station soll von realistischen Hallräumen über Spektral-FX und Granular-Effekten bis hin zu Nachbildungen klassischer Hardware-Reverbs eine große Auswahl bieten. Grundsätzlich ist die RV-9 Reverb Station der Nachfolger des RV7000 Mk2, wurde laut Hersteller aber komplett neu entwickelt und bietet sowohl Faltungshall als auch algorithmische Reverbs. Klangbeispiele zur Reverb Station findet ihr hier.

Weitere Neuheiten in Reason 14 sind ein überarbeiteter Sequencer, geloopte Clips für ein einfacheres Arrangieren und Track-Ordner für eine bessere Übersicht.

Außerdem gehören eine Tempoerkennung für importiere Audiodateien, eine überarbeitete Factory Sound Bank, eine MIDI-Note-Chase-Funktion und eine neue Rack Extension SDK zu den weiteren Neuheiten der DAW.

Wann genau Reason 14 offiziell verfügbar ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Wer die DAW jetzt kauft (bzw. ab dem 01.03.2026 gekauft hat), bekommt das Update auf Version 14 kostenlos.

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Reason Studios Reason 13.3

Mit Version 13 führte Reason Studios einen neuen Browser ein. Kategorien, Tags und neue Features wurden in den „Floating Browser“ eingebaut, doch dieser wurde leider nicht so gut von den Nutzern angenommen, wie von den Entwicklern erwartet. Daher rudert man bei Reason Studios nun etwas zurück und bringt den Browser in der Seitenleiste zurück. Nutzer können nun zwischen diesen beiden Varianten wählen und die gewünschte Version als Standard in den Preferences festlegen.

Und wo wir gerade bei den Einstellungen/Preferences sind: Diese Seite wurde in Reason Studios Reason 13.3 überarbeitet, so dass sie nun besser zum Rest der Software passt. Auch andere Bereiche wie beispielsweise Dialoge, die Bildschirmtastatur und andere GUI-Elemente wurden nun an das Design von Reason 13 angepasst.

Darüber hinaus wurde das Verhalten der Mixer-, Rack- und Sequencer-Buttons aktualisiert, so dass diese nun besser zu den F5-, F6- und F7-Shortcuts passen. Ein einfacher Klick maximiert diese Ansicht, während ein Klick mit gedrückter Umschalttaste sie zum aktuellen Layout hinzufügt.

Die komplette Liste der Neuerungen findet ihr in den Release Notes.

Reason Studios Reason 13.3 ist für alle registrierten Nutzer ab sofort kostenlos erhältlich. Neukunden bekommen die Digital Audio Workstation zum Preis von 449,- Euro. Ein Upgrade von früheren Version (Reason 12 oder älter) kostet 139,- Euro.

Alternativ ist die DAW auch Bestandteil des Abonnements Reason+.