Coole Sache. Interessant wäre, ob der Sampler-Transfer noch vorhanden ist. Ältere Semester erinnern sich bestimmt noch – ReCycle hat bei Erscheinen vor allem deswegen Furore gemacht, weil es die geslicten Samples geschnitten und als Keymap für damalige Verhältnisse rasch per SCSI spielfertig an kompatible Hardware-Sampler schicken konnte, ohne an den damals üblichen Minidisplays editieren zu müssen. Hybridsetup anno 1995! PCs waren damals noch nicht so weit, man hat sich eine Sample-Karte wie eine AWE32 oder Digidesign SampleCell in den ISA-Slot gesteckt.

Mittlerweile sind Hardwaresampler ja wieder en vogue, wäre schön, wenn diese alten Workflows auch wieder möglich wären.