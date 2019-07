Reclouder Audio Recording – mobile, drahtlose Aufnahmen

Schnelles Aufnehmen von Konzerten, DJ-Sets und mehr

Der Reclouder sieht zunächst einmal unscheinbar aus, bietet aber für die unterschiedlichsten Musiker sinnvolle und praktische Lösungen. Egal ob DJ, Band oder Field-Recorder, der Reclouder erlaubt es in 24 Bit und 96 kHz direkt auf SD- oder SDHC-Karten aufzuzeichnen. Parallel dazu ermöglicht er es, die Aufnahmen per WiFi oder Bluetooth in die zugehörige Cloud zu laden und somit anderen zur Verfügung zu stellen.

Features des Reclouder

An Anschlüssen bietet der Reclouder einen kombinierten XLR/TRS-Komboeingang mit optional schaltbarer 48 V Phantomspeisung, einen Mic/Line Thru-Anschluss für Mischpulte, zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen zum Anschluss von Video-Mikrofonen und zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen zum Abhören der Signale. Der Gain der Eingangskanäle kann sowohl analog als auch automatisch vom Reclouder eingestellt werden.

Mit den Maßen 8 x 8 x 4,5 cm ist der Reclouder sehr kompakt gehalten und lässt sich einfach transportieren. Auf Wunsch lässt er sich auch auf DSLR-Kameras montieren. Betrieben wird er entweder per USB-Port (Micro USB) oder drei AAA-Batterien.

Wem die zwei simultanen Eingangskanäle des Reclouders nicht reichen, kann mehrere Reclouders per Bluetooth synchronisieren und so ein Mehrspur-fähiges Setup umsetzen. Wie es sich für solch einen Recorder gehört, bietet der Hersteller auch gleich passende Apps für iOS und Android zur Fernsteuerung an.

Der Reclouder kostet 199,- US-Dollar und scheint eine äußerst einfache Möglichkeit zu bieten, Mitschnitte von Konzerten, Video-Ton oder DJ-Sets umzusetzen und könnte eine gute Alternative zu den klassischen mobilen Recordern/Field-Recordern darstellen. Eine große Übersicht dazu findet ihr hier.