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Recovery Larking, Ambient & Drone-Synthesizer

4 Stimmen für Good Vibes

31. Mai 2026

Recovery Larking Drone Synthesizer am

Recovery Larking ist ein vierstimmiger Synthesizer, der auf Drones und Ambient-Sounds spezialisiert ist. Mit Quantisierung, wählbaren Skalen und acht musikalischen Modi bleibt die innere Harmonie gewahrt.

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Recovery Larking für Ambient und Drones

Das kompakte Desktop-Gerät ist für den intuitiven musikalischen Einsatz konzipiert. Da der Synthesizer keine herkömmlichen Tasten verwendet, verlagert sich laut Hersteller sein Fokus von festgelegten Mustern hin zu gelenkten harmonischen Strukturen.

Die vier Stimmen können über die integrierten Taster, Gate-Eingänge oder MIDI angesteuert werden. Somit lässt sich Larking direkt spielen, in modulare Systeme einbinden oder mit einer DAW, einem Sequencer oder einem Controller ansteuern.

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Jede Stimme verfügt über eine unabhängige Tonhöhensteuerung, die sich an Skalen ausrichtet und so eine freie melodische Bewegung innerhalb eines gesetzten musikalischen Rahmens ermöglicht.

Eingriffe in die Klangerzeugung können über dedizierte Regler der übersichtlichen Bedienoberfläche erfolgen. Die Morphing-Klangengine wird über eine Shape-Funktion gesteuert, die von einer warmen, Sinus-ähnlichen Basis bis hin zu einer harmonischen Sättigung mit Obertönen reicht. Mit Attack und Decay kann der Klang von perkussiv bis langsam anschwellenden Klängen variiert werden und ein globaler LFO moduliert die Tonhöhe aller Stimmen. Ein integriertes Reverb ergänzt die Klangerzeugung.

Recovery Larking soll ab dem 5. Juni verfügbar sein, aber ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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