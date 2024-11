Recovery Seven Sisters, Drum-Synthesizer & Eurorack-Modul

Drums à la Syndrum & Syncussion

Recovery Seven Sisters ist ein Drum/Percussion-Synthesizer, der Sounds im Stil von Syndrum und Syncussion erzeugt. Seven Sisters gibt es in zwei Versionen: als Standalone-Desktop-Gerät und als Eurorack-Modul. Trotz gleicher Klangerzeugung haben die beiden Varianten jedoch unterschiedliche Ansätze.

Recovery Seven Sisters, Drum Synthesizer

Seven Sisters hat – welch Überraschung – sieben Sounds. Zwar gibt es nur die Drums A bis F sowie die dazu gehörenden sechs Trigger-Eingänge und sechs Trigger-Tasten, doch Sound F lässt sich zwischen zwei unterschiedlichen Klängen umschalten.

Die Instrumente A bis F sind zwar nicht konkret benannt, doch handelt es sich um recht typische Drums Kick, Snare, HiHat, Tom, Cymbal und Synth-Percussion. Jede Schaltung besitzt intern mehrere Oszillatoren, Noise Generator und Filter, doch beschränken sich die Eingriffsmöglichkeiten auf wesentliche Funktionen wie Pitch und Decay, teils gibt es einen zusätzlichen Taster.

Seven Sisters wird über analoge Trigger-Signale angesteuert. Dafür bieten sich Sequencer wie Arturia Beatstep Pro, Korg SQ-64 oder diverse Eurorack-Sequencer an. MIDI gibt es leider nicht. Der Line-Ausgang ist eine 3,5 mm Stereobuchse (Dual Mono).

Recovery Seven Sisters, Eurorack-Modul

Die Eurorack-Variante von Seven Sisters verfügt über die gesamte Engine und die gleichen sieben Instrumente wie das Desktop-Gerät, jedoch kann hier immer nur ein Sound gespielt werden. Die Umschaltung erfolgt mit einem Taster im Cycle-Modus. Allerdings gibt es am Modul vier Parameter zur Editierung. Die Funktionen sind bei jedem Sound anders belegt. Neben Pitch und Decay gibt es auch Volume für den gesamten Sound oder einzelne Komponenten des Klanges sowie Filter, Noise oder 2. Pitch. Außerdem sind vier CV-Eingänge für diese vier Parameter vorhanden, um sie modulieren zu können. Damit lassen sich die Sounds flexibler als bei Standalone-Gerät einsetzen.

Das Modul hat eine Breite von 10 TE und besitzt zwei Ausgänge für eine Nachbearbeitung in Stereo oder Parallel-Processing.

Die Desktop-Version von Recovery Seven Sisters kann in den nächsten Tagen vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab Mitte Dezember erfolgen. Der Presale-Preis beträgt 249,- Euro, regulär wird das Gerät dann 299,- Euro kosten.

Die Eurorack-Variante von Seven Sisters ist bereits verfügbar und kostet 220,- Euro.