Offene Architektur, neue Synth-Engine & FX

reFX Nexus 5 – ein ausgesprochenes EDM-Tool war der Soft-Synth schon immer, aber aus dem früheren Sample-Player ist inzwischen ein ausgewachsener Synthesizer geworden. Die Version 5 bringt viele neue Features mit sich.

ANZEIGE

reFX Nexus 5, Software-Synthesizer

Nexuxs 5 besitzt eine offene Architektur, bei der man eigene Routings erstellen und verschiedene Syntheseformen kombinieren kann. Ebenso lassen sich eigene Samples, Multi-Samples und ganze Libraies importieren und mit dem integrierten Editor bearbeiten, inkl. automatischem Slicer, Loop und Crossfade-Optionen.

Die Synth-Engine ist mit acht unterschiedlichen Generatoren ausgestattet: Virtual Analog, Sampler, Wavetable, Time Stretcher, Retro Sampler, Grain, Cloud und FM-Synthese. Damit können in bis zu 16 Layern maximal 64 Oszillatoren verwendet werden.

Die Modulationverbindungen können frei per Drag and Drop zugewiesen werden. Die dazu gehörenden, detaillierten Einstellung werden dann in einem Setting Panel vorgenommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Auch die Effektabteilung hat Zuwachs bekommen. Es gibt unter anderem das neue Bucket Brigade Delay, Particle Reverb, Vowel Filter, Vinylizer, Rotary, Pusher und mehr.

Für Nexus 5 wurde über 1.100 neue Presets erstellt. Damit sind in der Standardversion des Synthesizer über 5.300 Presets enthalten, die die Genres EDM, Melodic Techno, House, Vintage Synths, Hip Hop, Lo-fi, Retrowave, Cyberpunk, Drum and Bass, Trance und mehr abdecken.

Das Laden der Presets soll laut Hersteller sehr schnell erfolgen und die CPU-Belastung vergleichweise niedrig sein.

Für Retro-Fans hat reFX das voll funktionstüchtige Panel von Nexus 2 zurückgebracht, zu dem von der Standardansicht einfach gewechselt werden kann. Außerdem ist Nexus 5 mit allen bestehenden Nexus-Projekten und -Bibliotheken kompatibel. Somit lassen sich nicht nur bestehende Projekte in der DAW mit der neuen Version problemlos betreiben, man hat auch den dazu passenden Look und das „alte Feeling“, um sich bei Bedarf wieder in die frühere Stimmung zurückversetzen zu können.

Das Plug-in ist in den Formaten AudioUnit, VST, VST3 und AAX (macOS, Windows) erhältlich.

reFX Nexus 5 ist wie bislang in drei Editionen erhältlich. Die Standardversion mit 5.352 Presets und einem Sample-Content von 44,5 GB kostet zur Einführung 199,- Euro (regulär 279,- Euro). Die Value-10-Version verfügt über 10 Expansions, 6.795 Presets und 64,1 GB Sample-Content und kostet zur Einführung 399,- Euro (regulär 499,- Euro). Und schließlich gibt es die große Complete-Version mit allen 191 Expansions, 31.725 Presets und 273,4 GB Sample-Content für 1.999,- Euro zur Einführung (regulär 4.599,- Euro).