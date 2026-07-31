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reFX Rippler, Physical-Modeling-Synthesizer-Plugin

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Feine Kombi!

31. Juli 2026

reFX Rippler

reFX Rippler kombiniert Subtraktive- mit Physical-Modeling-Synthese

reFX Rippler ist ein Physical-Modeling-Synthesizer-Plugin, das modale Synthese mit klassischer subtraktiver Klangerzeugung kombiniert und ohne Samples auskommt. Statt auf Aufnahmen zu setzen, rekonstruiert Rippler akustische Instrumente mathematisch über Resonatorbanken – und bleibt dabei frei formbar für experimentelles Sound-Design.

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  • Modale Synthese + Subtraktiv: Resonatorbanken + 2 Oszillatoren + 2 Filter; bidirektionaler Energieaustausch zwischen Resonatoren erzeugt lebendige, sich entwickelnde Klangfarben
  • 12 akustische Modelle: String, Drumhead, Beam, Djembe, Squared, Vibraphone, Bell, Marimba, Membrane, Open Tube, Plate, Closed Tube – via mathematischer Formeln und FEM-Analyse
  • Dual-Layer-Architektur: Zwei unabhängige Syntheseebenen mit parallelem und seriellem Resonator-Routing
  • Modulares Effektsystem: 13 Effekte auf dem Master-Bus, 12 pro Layer, in beliebiger Reihenfolge anzuordnen
  • Modulation: Jeder Parameter per Drag-and-Drop mit Hüllkurven/LFOs belegbar; Mod-Mapping erlaubt benutzerdefinierte Kurven (linear, exponentiell, S-Kurve, gestuft)
  • MPE & Aftertouch: Vollständige MPE-Unterstützung (Pitch Bend, Pressure, Slide pro Note)
  • Micro-Tuning / MTS: Scala-.scl/.kbm-Dateien ladbar; Key-Tracking komprimierbar/erweiterbar/remappbar
  • Audio-Input: Sidechain-Audio direkt in die Resonatoren einspeisbar, tonhöhensynchron zur gespielten Taste
  • Manual Mode: Benutzerdefiniertes Tuning mit Snapshot-Morphing für experimentelles Design in Echtzeit
  • Inhalt: 441 Presets, 32 Exciter-Samples, 10 Arpeggiator-Presets, 64 LFO-Formen; ca. 51,3 MB
  • Formate: VST3, AU, AAX (64-bit); macOS 10.13+, Windows 10/11
  • Demoversion:  30-Tage-Testversion verfügbar

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  • 129,- EUR
  • Einführungsangebot 99,- EUR

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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