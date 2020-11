Reloop Stand Hub – Laptop-Stand mit USB-Hub

Aufgestellt und angeschlossen. Niemand braucht mehr externe Hubs!

Dinge, die es noch nicht gegeben hat: einen Laptop-Stand mit USB-Hub. Zumindest nicht im DJ-Bereich, im „Büro-Bereich“ gibt es natürlich schon mobile Desk-Lösungen mit Laptop oder Bildschirm-Ständer mit Anschüssen und Co.

Reloop bringt das Ganze nun in den DJ-Bereich und hinsichtlich der Tatsache, dass sich die Company schon seit einiger Zeit auf den Bereich Turntablism konzentriert, ergibt das auch genau Sinn, denn dieser Bereich brauch Battle-Mixer mit Interface oder externe Interfaces, Controller wie einen Rane Twelve MKII oder Plattenspieler mit digitalen Spielereien wie den Reloop RP-8000 MK2.

Heißt im Klartext: einige Geräte mit einigen USB-Kabeln. „Advanced Laptop Stand with USB-C PD Hub“ nennt Reloop ihren neuen Laptop-Stand, der auf den ersten Blick ein klassischer Laptop-Stand mit zwei Füßen und zwei Armen ist. Aufgestellt circa 25 cm hoch, 29 cm breit und 27 cm tief soll das Modell flexibel aufgebaut werden können in 5 Positionen (C-Shape / Lower C-Shape / Z-Shape / Lower Z-Shape / Higher Z-Shape).

Passend wird der Stand für alle gängigen Laptops von 11-18 Zoll, die dank gummierten Oberflächen sicher abgelegt werden können.

Soweit so klassisch liegt die Besonderheit in dem USB-Hub, der im linken Teil des Stands verbaut ist.

Hier gibt es vier USB-A 3.0 Ports (abwärtskompatibel), einen USB-C 3.2 Gen Port (SuperSpeed PD5, für Netzteile bis 60 Watt) und einen USB-C 3.2 Gen Port zur Verbindung mit dem Computer.

Ein externer Hub wäre damit nicht mehr notwendig, alles könnte am Stand angeschlossen werden und nur noch ein Kabel müsste vom Stand den kurzen Weg zum Laptop gezogen werden, inklusive Stromversorgung. Dabei kann der Hub als aktiver oder passiver Hub betrieben werden. Zum Schutz gibt es einen Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz.

Mitgeliefert wird neben einer Transporttasche ein Satz aus drei Kabeln (USB-C zu C Kabel mit 30 cm / USB-A zu C Kabel mit 25 cm / USB-A zu C Kabel mit 50 cm).

Der UVP für den Laptop-Stand liegt bei 129,99 Euro.