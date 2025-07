Tracker-DAW mit schönen Update

Die Tracker-DAW-Software Renoise hat ein Update erhalten. Renoise 3.5 ist ab sofort erhältlich und wir haben euch die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Renoise 3.5

Bei Renoise 3.5 handelt es sich um eine Digital Audio Workstation, mit der ihr komponieren, editieren, bearbeiten und am Ende natürlich auch alles ausspielen könnt. Der große Unterschied ist die Herangehensweise, denn im Gegensatz zu gängigen DAWs wie Logic, Cubase oder Ableton Live ist Renoise eine Tracker-Software. In Hardware-Form bietet dieses Konzept u.a. der Polyend Tracker oder der Dirtywave M8 Tracker und hier hat das Konzept in den letzten Jahren auch (wieder) viele Freunde gefunden. Im Software-Bereich dominieren dagegen die klassischen DAWs.

ANZEIGE

Um das Konzept von Renoise zu verstehen, haben wir einmal zwei Videos eingebunden. Weitere findet ihr hier.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Version 3.5 der Tracker-DAW Renoise bietet nun einige neue Funktionen. U.a. ist nun eine Phrase Scripting Engine enthalten, mit der ihr musikalische Phrasen erzeugen könnt. Umgesetzt wird dies mit dem Programmcode LUA, was in der Praxis vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber für Tracker-Spezialisten mehr als nur Spielzeug darstellt.

Als neuer Effekt ist in der Tracker-Software das Splitter Effect Device dabei. Mit diesem Plug-in könnt ihr ein Signal in zwei Sub-Signale aufteilen. Dazu gibt es in Form von neuen Sample-Instrumenten und Presets für DSP-Effekte allerhand neuen Content.

Schön ist auch, dass nun Ableton Link Start/Stop unterstützt, was dazu führt, dass ihr die Tracker-DAW nicht nur synchron mit Ableton Live, sondern auch mit diversen Apps oder Hardware-Geräten laufen lassen könnt.

Die kompletten neuen Features könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Renoise 3.5 lässt sich unter macOS, Windows und Linux einsetzen und kostet 76,- Euro plus MwSt. Bestandskunden bekommen das Update kostenlos.

Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller macOS 11.0 (oder neuer) Windows 10 (oder neuer) sowie Linux x86_64/Linux arm64 an.