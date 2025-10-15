Multikeyboard-Ikone: Warum der Nord Stage zum Bühnenstandard wurde

Als Clavia im April 2005 den Nord Stage auf der Musikmesse vorstellte, hätte wohl niemand seinen Erfolg vorhergesehen – geschweige denn, dass diese Instrumentenreihe auch 20 Jahre später noch auf Konzertbühnen präsent sein würde. Womit hängt das zusammen? Und nebenbei gefragt: Ist die Zeit des Nord Stage langsam abgelaufen?

Kurz & knapp Worum geht es? 20 Jahre Nord Stage – vom ersten Classic bis zum aktuellen Stage 4: Entwicklung, Besonderheiten, Kritik und Ausblick. Erfolgsgeschichte: Seit 2005 hat sich der Nord Stage als Industriestandard für Live-Keyboarder etabliert.

Seit 2005 hat sich der Nord Stage als Industriestandard für Live-Keyboarder etabliert. Klang & Konzept: Direkter Zugriff, praxisnahe Bedienung und durchsetzungsfähiger Sound machen ihn einzigartig.

Direkter Zugriff, praxisnahe Bedienung und durchsetzungsfähiger Sound machen ihn einzigartig. Generationen: Vom Classic über Stage 2 und 3 bis zum Stage 4 mit flexibler Effektarchitektur.

Vom Classic über Stage 2 und 3 bis zum Stage 4 mit flexibler Effektarchitektur. Kritik & Wünsche: Limitierter Speicher, fehlende Multisamples und kein Abholmodus bleiben Schwachpunkte.

Vorgeschichte

Ein neues Multikeyboard

Anfang der 2000er-Jahre standen die Zeichen in der Keyboard-Welt vor allem auf Software mit zahlreichen virtuellen Synthesizern, die auf immer schnelleren Laptops zuverlässig liefen – zumindest meistens. Hardware war weniger angesagt und in Musikerkreisen diskutierten wir über die Zukunft rein Software-basierter Konzerte und darüber, ob es sich angesichts wachsender Rechnerkapazitäten und immer besserer Audiointerfaces überhaupt noch lohne, in Hardware zu investieren.

Mitten in diese Zeit platzte der schwedische Hersteller Clavia mit einem Instrument, das die pure Antithese verkörperte: ein neues Multikeyboard mit den wichtigsten Sounds, einem eingeschränkten Funktionsumfang und einem direkten, intuitiven Bedienkonzept. Der Nord Stage basierte auf den Multikeyboards, die Ende der 1970er-Jahre populär waren. Instrumente wie der Korg Trident oder der ARP Quadra kombinierten verschiedene – eher simple – Klangerzeuger zu einem vielseitigen Instrument, das gleich mehrere Keyboards ersetzte.

Qualitativ mussten die Keyboarder zwar einige Abstriche hinnehmen, doch sparte man Gewicht und sicherlich auch Geld. Spätestens mit dem DX7 war die Zeit der Multikeyboards vorbei – wobei damals wohl niemand vorhergesehen hätte, dass 20 Jahre später eine Renaissance dieser Instrumentengattung einsetzen würde, die bis heute anhält. Nord war vor 20 Jahren übrigens nicht der einzige Hersteller neuer Multikeyboards: GEMs Promega 3 und Rolands VR-760 verfolgten ähnliche Ansätze, konnten sich im Profibereich jedoch langfristig nicht durchsetzen.

Das Prinzip ist simpel und lässt sich mit „ein Keyboard für alles“ umschreiben. Ob der Nord Stage dieses Versprechen einlöst, wird seit jeher kontrovers diskutiert. Wer das absolut Perfekte sucht, ist hier gewiss an der falschen Adresse. Ein Nord Stage ist eher ein Instrument für Pragmatiker, denen praktische Argumente wie Gewicht, Verarbeitung und einfache Bedienung ebenso wichtig sind wie die Klangqualität.

Nord Stage Classic

Die erste Version des Nord Stage trug keine zusätzliche Zahl im Namen. Um Missverständnissen vorzubeugen, spricht man heute meist vom Classic.

Das Konzept war simpel und basierte auf drei unterschiedlichen Klangerzeugern, die in einem Instrument zusammengefasst wurden: links eine Orgel und ein Piano, rechts ein Synthesizer samt Effekten, in der Mitte die Programmsteuerung mit Display.

Klangrelevante Parameter sind direkt auf dem Panel zugänglich, die Bedienung erfolgt – soweit möglich – über dedizierte Potis und Schalter. Lediglich Systemeinstellungen wie Grundstimmung oder MIDI-Konfigurationen werden über Display-Menüs aufgerufen. Alle anderen Parameter liegen direkt vor dem Spieler, wobei einige Potis doppelt belegt sind und mittels gehaltener Shift-Taste ihre Funktion wechseln.

Die drei Klangerzeuger lassen sich beliebig auf maximal drei Tastaturzonen verteilen. Split- und Layer-Sounds – sowie alle erdenklichen Kombinationen daraus – sind am Nord Stage mit wenigen Handgriffen erstellt.

Diese Einfachheit forderte auch ihren Tribut: Man konnte zwar eine Orgel mit einem Piano und einem Synthesizer-Part kombinieren, jedoch nicht mit zwei weiteren Orgeln. Um diesem Manko entgegenzuwirken, verfügt der Nord Stage über zwei identische Einheiten, zwischen denen umgeschaltet werden kann („Panel A“ bzw. „B“) und die auch gleichzeitig aktiv sein können. Somit sind maximal je zwei Orgeln, Pianos und Synthesizer möglich, jedoch nie drei desselben Typs. Eine Einschränkung, die insbesondere für Coverbands relevant sein kann, wenn etwa für einen 80er-Hit zwei Synthi-Parts nicht ausreichen.

Wahrscheinlich war man sich bei Clavia dieser Begrenzung bewusst und integrierte zusätzlich eine kleine Steuereinheit für externe Klangerzeuger, die mit den internen gelayert und gesplittet werden kann. Da auch diese doppelt vorhanden ist, lassen sich komplexere Setups realisieren. Dennoch war von Anfang an klar, dass eine klassische Workstation von Roland, Korg oder Yamaha flexibler ist – wenn auch weit weniger intuitiv zu bedienen.

Effekte

Auch bei den Effekten sind Übersichtlichkeit und Einfachheit Trumpf: eine beschränkte, aber sinnvoll gewählte Anzahl an Effekten und Parametern. Alle Effekte sind Standard: zwei Blöcke mit Modulationseffekten (Panorama, Tremolo, Ringmodulator und Auto-Wah bzw. Phaser, Flanger und Chorus); ein tapbares Delay, umschaltbar auf Ping-Pong; ein Dreiband-Equalizer; eine Amp-Simulation mit drei Verstärkermodellen (Fender Twin, Roland Jazz Chorus, Wurlitzer …); ein gut klingender Rotary-Effekt mit stufenlos regelbarer Verzerrung sowie zwei globale Effekte: ein einfacher Ein-Knopf-Kompressor und Hall mit fünf Algorithmen.

Auf dem Papier wirkte dies etwas mager: Jede Workstation und die meisten Rompler boten mehr Effekttypen mit mehr Parametern – von Software ganz zu schweigen. Dennoch (oder gerade deswegen) klingen die Nord-Effekte sehr musikalisch, wirken irgendwie immer passend und lassen sich zudem einfach bedienen.

Eine Einschränkung des Nord Stage Classic besteht darin, dass ein Effektblock jeweils nur von einem Klangerzeuger genutzt werden kann. Möchte man beispielsweise ein Rhodes und eine B3 gleichzeitig mit Delay versehen, ist dies nur durch Aktivierung beider Panels möglich. Alternativ lassen sich die Signale extern bearbeiten. Die vier Audioausgänge können global oder per Preset konfiguriert werden, sodass man auch externe Effekte einbinden kann. Der Hall des Nord Stage hingegen wirkt immer auf alle Klangerzeuger gleichermaßen; es gibt keine Möglichkeit, dem Piano etwas weniger und dem Synth etwas mehr Reverb zu geben. Der einzige Ausweg sind wiederum die zusätzlichen Ausgänge, da die Outputs 3 und 4 stets ohne Hall ausgegeben werden.

Morphing, Modulationen und Pedale

Durch die Morphing-Funktion können die LED-Zugriegel sowie alle Parameter mit LED-Kranz zwischen zwei einstellbaren Werten überblendet werden – wahlweise gesteuert über das Modulationsrad, monophonen Aftertouch oder ein angeschlossenes Schwellerpedal. Praktisch ist, dass sich die Parameter-LEDs entsprechend der Modulation ändern: Man sieht förmlich, wie sich durch den Aftertouch das Filter öffnet, während sich parallel durch eine Bewegung des Modulationsrades die Delay-Zeit verändert. Die Konfiguration ist denkbar simpel: Bei gehaltener Shift-Taste wird einer der drei Controller gewählt, anschließend stellt man den gewünschten Maximalwert ein, mit Shift bestätigen, fertig. In der Praxis dauert dies nur wenige Sekunden, sodass es auch auf der Bühne problemlos möglich ist.

Bis zu vier Pedale können parallel am Nord Stage betrieben werden: Sustain, Rotor-Pedal (zum Umschalten zwischen den beiden Geschwindigkeiten der Leslie-Simulation), Organ-Swell (Lautstärke der Orgel) sowie ein Control-Pedal für die Morphing-Funktion.

Schattenseiten des Nord-Konzepts

Bei aller Flexibilität hat der Nord Stage der ersten Generation seine Einschränkungen – vor allem im Synthesizer-Bereich. Dieser basiert auf dem Nord Lead 1 und klingt dementsprechend druckvoll, ist jedoch in vielen Belangen limitiert. So gibt es beispielsweise nur einen Vibrato-LFO; möchte man auch die Cutoff-Frequenz zyklisch modulieren, geht dies nur über die geloopte Filterhüllkurve, die damit nicht mehr als One-Shot zur Verfügung steht. Das Filter liegt ausschließlich als Tiefpass vor, die Hüllkurven sind simple Attack-Decay-Typen (mit zuschaltbarem Sustain). Dass man auch damit klanglich glücklich werden kann, habe ich in einem eigenen Workshop beschrieben. Viele Musiker sahen dies jedoch anders: Ihnen war die Synth-Engine des Nord Stage Classic zu eingeschränkt.

Als drei Jahre später die erweiterte Version Nord Stage EX vorgestellt wurde, änderte sich am Synthesizer nichts, lediglich der Speicher der Pianosektion wurde verdoppelt – auf immer noch etwas magere 256 MB.

Insgesamt konnte der Nord Stage jedoch überzeugen, auch dank der Tatsache, dass er in drei Tastaturvarianten angeboten wurde: einer gewichteten 88er Piano-Version, einer gewichteten 76er sowie einer 73er mit Waterfall-Tasten. Mit letzterer zielte Clavia vor allem auf Organisten, sie eignet sich aber ebenso für E-Pianos und Synthesizer. Einzig für akustische Pianos ziehe ich die gewichteten Tasten vor. Dabei sind die Instrumente vergleichsweise leicht.

Am Grundkonzept des Nord Stage änderte sich danach kaum etwas – auf Detailebene allerdings schon.

Nord Stage 2

2011, sechs Jahre nach der ersten Version, erschien der Nord Stage 2, der bei aller Ähnlichkeit zum Classic unter der Haube einige wichtige Neuerungen bot. Neben dem erweiterten Speicher der Pianosektion betraf dies vor allem die Synthesizer-Sektion, die nun auch Samples verarbeiten konnte und über einen LFO sowie einen Arpeggiator verfügte. Eine musikalisch sehr praktische und kreative Ergänzung war das Master-Tempo, das zentral getappt oder eingestellt werden konnte und als Taktgeber für verschiedene Modulatoren und Effekte diente: LFO, Arpeggiator, Delay, aber auch Phaser ließen sich auf das gleiche Grundtempo synchronisieren – mit individuellen Teilerfaktoren. So konnten mit wenig Aufwand komplexe Klangwolken sowie technoide Sequenzen und Programme erzeugt werden.

2015 folgte mit dem Nord Stage 2 EX eine Version mit erweitertem Piano-Speicher von 1 GB, während sich ansonsten nichts änderte. Trotz aller Detailverbesserungen gingen mit dem Nord Stage 2 jedoch einige liebgewonnene Funktionen des Classic verloren – ironischerweise gerade beim viel kritisierten Synthesizer: Das stufenlose Detune-Poti wurde durch einen Druckschalter mit festen Werten ersetzt, der integrierte 2-Band-EQ entfiel und der LFO ist nur monophon – im Gegensatz zu den mehrfach vorhandenen Filterhüllkurven des Classic. Ein Pad mit modulierter Pulsbreite klingt auf dem Nord Stage Classic lebendiger und voller als auf dem Nord Stage 2. Insgesamt gilt der Nord Stage 2 dennoch als wichtige Weiterentwicklung, nicht zuletzt dank der Möglichkeit, eigene Samples zu laden und mit dem Filter zu bearbeiten.

Nord Stage 3

Der 2017 erschienene Nord Stage 3 brachte einige Neuerungen: Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Endlosregler mit LED-Kranz der Synth- und Effektsektion weggefallen sind, während zwei große, grafikfähige OLED-Displays hinzugekommen sind.

Die Synth-Sektion basiert nun vollständig auf dem Nord Lead A1, der zusätzlich auch Samples verarbeiten kann. Der Piano-Speicher beträgt mittlerweile 2 GB, sodass zahlreiche Nord Piano-Samples gespeichert werden können – wenn auch nicht alle gleichzeitig, zumindest nicht in höchster Auflösung. Die Nord Piano-Library wird laufend erweitert und steht online bereit. Spieler können aus einer großen Auswahl wählen: über zehn Flügel, 14 Klaviere, zehn Rhodes, drei E-Flügel usw. Für eine detaillierte Übersicht des Angebots empfehle ich diesen Artikel.

Neu am Nord Stage 3 ist zudem, dass für alle Effekte eigene Potis vorhanden sind. Die Morphing-Funktion umfasst deutlich mehr Parameter als zuvor, büßte jedoch das visuelle Feedback der Vorgängermodelle ein.

Auch der Nord Stage 3 ist eher als Weiterentwicklung des klassischen Nord Stage zu sehen: Am Grundkonzept mit zwei Panels, jeweils ausgestattet mit drei Klangerzeugern und Effekten, änderte sich nichts.

Nord Stage 4

Nach weiteren sechs Jahren erschien 2023 der Nord Stage 4, der zwei konzeptuelle Änderungen mit sich brachte: Die Effektsektion liegt nun in sechsfacher Ausführung vor, sodass jeder Klangerzeuger mit einer eigenen Effektkette bearbeitet werden kann. Ein großer Fortschritt – man muss die Zuordnung der Effekte nicht länger planen, sondern kann bei jedem Instrument nach Belieben Effekte schichten. Soll dennoch ein globales Reverb oder Delay genutzt werden, lassen sich diese entsprechend umschalten.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist der Nord Stage 4 nicht mehr streng in zwei Panels („A“ und „B“) unterteilt. Zwar finden sich weiterhin je zwei Orgeln und Pianos, neu jedoch drei statt zwei Synth-Parts. Jeder Part erhielt zudem einen eigenen Volume-Fader mit LED-Kette, sodass sich die Lautstärken aller beteiligten Sounds eines Programms parallel steuern lassen. Unter jedem Fader sitzt ein Button, mit dem sich ein Layer aktivieren (LED leuchtet) oder editieren (LED blinkt) lässt. Wie gewohnt kann jedes Layer einer oder mehreren von maximal vier Keyboardzonen zugeordnet werden. Die Splitpunkte sind weiterhin fest vorgegeben – jeweils zwischen e und f bzw. h und c jeder Oktave.

Ansonsten ist der Synthesizer des Nord Stage 4 deutlich komplexer als der seiner Vorgänger, sodass ein konsequentes 1-Poti-pro-Funktion-Design nicht mehr möglich ist. Stattdessen kommen drei Endlosregler zum Einsatz, die – je nach gewählter Parametergruppe – Oszillator, LFO oder eine der drei Hüllkurven steuern, während Filter-Cutoff und Resonance über eigene Potis jederzeit editierbar bleiben.

Auch der Arpeggiator ist wesentlich komplexer und flexibler als zuvor, mit zahlreichen Modi. Zudem arbeitet er nun polyphon.

Popularität und Ausblick

Für zahlreiche Profimusiker ist ein Nord Stage eine valable Alternative zu aufwendigen Keyboardburgen oder komplexen Workstations. Letztere bieten zwar auf dem Papier mehr Funktionen, sind in der Praxis jedoch weit weniger intuitiv zu bedienen. Das Alleinstellungsmerkmal des Nord Stage ist der direkte Parameterzugriff, kombiniert mit durchsetzungsfähigem Klang, einem kompakten, stabilen Gehäuse und einem vergleichsweise transportablen Gewicht.

Ein weiteres Argument ist die umfangreiche Piano-Library, die kontinuierlich erweitert wird und – mit wenigen Abstrichen – auch mit den ältesten Baureihen kompatibel ist. Meines Wissens bietet kein anderer Hersteller Samples eines Blüthner-Flügels, eines Grotrian-Steinweg-Klaviers oder eines Rhodes Mark 5. Bei den Platzhirschen aus Japan und Südkorea dominieren die großen Namen – allen voran Steinway – oder die jeweilige Hausmarke. Nord hingegen zelebriert mit seiner Piano-Sample-Library die Vielfalt des Klavierbaus, inklusive einiger Raritäten wie einem Schifferklavier oder einem Nachbau von Mozarts Hammerflügel.

Auch beim Zubehör hat Clavia die Bedürfnisse von Live-Keyboardern im Blick und bietet gut gepolsterte Transporttaschen sowie anschraubbare Beine an, die dank verstellbarer Füße auch auf unebenem Grund für stabilen Halt sorgen. Für Keyboarder, die ihr Instrument selbst zum Konzert transportieren und auf die Bühne tragen, können dies durchaus gewichtige Argumente sein.

Ein weiterer – zugegeben etwas redundanter – Grund für die Popularität der Nord-Stage-Reihe ist ihre starke Verbreitung in professionellen Kreisen. So findet sich an vielen Orten ein passendes Mietinstrument, während der Keyboarder mit leichtem Gepäck anreisen und lediglich seine Programme auf einem Datenträger mitbringen muss.

Kritik und Wünsche

Bei aller Professionalität gibt es auch an der Nord-Stage-Reihe einiges zu kritisieren. Dass bis heute keine symmetrischen Anschlüsse angeboten werden, wirkt ebenso archaisch wie die fehlende MIDI-Thru-Buchse – beides lässt sich zwar mit externer Hardware (DI-Boxen, MIDI-Merger) umgehen, zeitgemäß ist es jedoch nicht. Auch die Tatsache, dass die Synth-Sektion weiterhin keine Multisamples verarbeiten kann, ist wenig praxisnah.

Ein aus meiner Sicht besonders ärgerliches Problem sind die zahlreichen Potis, Zugriegel und Fader des Nord Stage, die keine Werte abholen können, sondern ausschließlich im „Jump-Modus“ arbeiten. Das führt unweigerlich zu Parametersprüngen, die je nach Situation sehr störend sein können. Für mich persönlich ist dies ein Grund, dem Stage Classic treu zu bleiben, dessen LED-Kränze von diesem Problem nicht betroffen sind. Bleibt nur zu hoffen, dass Clavia per Update eines Tages einen Abholmodus anbietet.

Sollte mich jemals eine Clavia-Fee besuchen und mir drei Wünsche für einen möglichen Nord Stage 5 gewähren, so wären dies – neben den bereits genannten Punkten – ein kleiner Live-Sequencer und -Arpeggiator, der ähnlich wie in Ableton Live Phrasen loopen und im Tempo anpassen könnte, mit direkter Stummschaltung der einzelnen Spuren. Dabei ließe sich auch ein Metronom integrieren, das dem Nord Stage bis heute fehlt, obwohl es im professionellen Übebetrieb durchaus sinnvoll wäre.

Als zweiten Wunsch hätte ich gerne einen globalen LFO als Teil der Morphing-Sektion, um etwa die Drawbars zyklisch zu bewegen oder die Delay-Zeit zu modulieren. Und drittens betrifft mein Wunsch den Sample-Speicher, der mit 2 GB (Piano-Sektion) bzw. 1 GB (Synth) erstaunlich klein ausfällt. Zwar handelt es sich dabei um den kostspieligen NOR-Speicher (im Gegensatz zum günstigeren NAND), was technisch gewisse Vorteile haben mag. Doch zum Vergleich: Ein Korg Kronos 88 verfügt über eine integrierte 120 GB große SSD – etwas Vergleichbares müsste doch auch bei Nord möglich sein.

Die Evolution der Nord Stage Baureihen

Bei allen Ähnlichkeiten der Nord Stage Modelle – welches sind die wichtigsten Unterschiede?

Nord Stage Classic

Orgel

drei Orgelmodelle (B3, Vox Continental, Farfisa Compact)

virtuelle Zugriegel

Polyphonie: vollpolyphon

Piano

kompatibel mit Nord Piano Library 5

Speicher: 128 MB (Classic), 256 MB (EX)

Polyphonie: 40 Stimmen in Stereo, 60 Stimmen in Mono

Synth

basierend auf dem Nord Lead 1

drei Syntheseformen: virtuell analog, FM (maximal 3 Operatoren), Digital (78 Schwingungsformen)

Tiefpassfilter (2 Pol und 4 Pol)

2 Hüllkurven (Attack – Sustain – Release oder Attack – Decay), loopbar für zyklische Modulationen

globaler Vibrato-LFO

interner 2-Band-Equalizer

stufenlose Unisono (Detune) Funktion

Polyphonie: 18 Stimmen

Effekte

4 Panel-Effektblöcke (für jeweils einen Sound pro Panel)

2 globale Effekte (Compressor und Reverb)

Rotary-Effekt (beeinflusst einen Sound beider Panels)

Allgemein

126 Speicherplätze plus 2 Live-Speicherplätze

Nord Stage 2: Die wichtigsten Unterschiede zum Classic

Piano

kompatibel mit Nord Piano Library 6

Speicher: 512 MB (Nord Stage 2), 1 GB (2 EX)

Layer-Detune

Halbpedal

Synth

vier Syntheseformen: virtuell analog, FM (maximal 3 Operatoren), Digital (78 Schwingungsformen), zusätzlich Verarbeitung von Samples

Sample Speicher: 380 MB

Multimode-Filter

2 Hüllkurven (Attack – Decay – Release)

LFO mit vier Schwingungsformen, synchronisierbar zur Masterclock

Arpeggiator, synchronisierbar zur Masterclock

Beim Synth-Modul sind trotz allen Verbesserungen einige Dinge weggefallen:

kein integrierter 2-Band EQ mehr des Synthesizers

Filter-Tracking nur 0 oder 100 % (beim Classic zusätzlich auch 1/3 und 2/3)

Unisono nur noch in vier Stufen (Nord Stage Classic: stufenloses Detune)

Effekte

Delay und Modulationseffekte sind zur Master-Clock synchronisierbar

3-Band-Equalizer mit parametrischen Mitten

die beiden globalen Effekte (Compressor und Reverb) sind pro Panel einzeln schaltbar

Allgemein

400 Speicherplätze plus 5 Live-Speicherplätze

Masterclock (tapbar oder über MIDI)

Nord Stage 3: Die wichtigsten Unterschiede zum Nord Stage 2

Orgel

fünf Orgelmodelle (B3, Vox Continental, Farfisa Compact, zwei Pfeifenorgeln)

basierend auf der Orgel-Engine der Nord C2D

physische Zugriegel (beim Modell Compact mit Waterfall-Tastatur)

Piano

Speicher: 2 GB

Polyphonie: 120 Stimmen

integrierte Filter (fünf Presets)

Synth

Klangerzeugung des Nord Lead A1

Sample-Speicher: 480 MB

Multimode-Filter, neu: Simulation eines Moog Ladder Filters

Polyphonie: 34 Stimmen

Effekte

Delay mit Filtern in der Feedback-Schleife

Einzelpotis für alle Parameter

Allgemein

keine Endlospotis mehr für Filter-Cutoff, Oscillator und Effekte

Crossfade zwischen Splitzonen

zwei grafikfähige Displays

Nord Stage 4: Die wichtigsten Unterschiede zum Nord Stage 3

Orgel

physische Zugriegel mit LED-Ketten bei allen Modellen

Synth

Klangerzeugung des Nord Wave 2

Sample-Speicher: 1 GB

drei Hüllkurven (für Oszillator, Filter und Lautstärke)

komplexer Arpeggiator

Polyphonie: 46 Stimmen

drei statt wie bisher zwei Synth-Einheiten gleichzeitig nutzbar

Effekte

sechs komplette Effektketten (statt wie bisher zwei)

Delay: Modulation des Feedbacks

Allgemein

Volume-Fader mit LED-Ketten für jeden Layer

512 Programme, 8 Live-Speicherplätze

Kopien des Nord Stage Konzeptes

Yamaha YC61, YC73 und YC88

Lange Zeit fragte ich mich, weshalb das erfolgreiche Konzept des Nord Stage nicht von anderen Herstellern kopiert wurde – bis Yamaha 2021 die YC-Reihe vorstellte, die dem Nord-Design verblüffend ähnlich sieht, inklusive Endlosreglern mit LED-Kränzen. Der Aufbau folgt dem schwedischen Vorbild beinahe eins zu eins: Links beginnen Master-Volume und Leslie-Effekt, gefolgt von der Orgel mit Zugriegeln, wobei Funktionen wie Vibrato-Scanner und Percussion identisch angeordnet sind wie beim Nord. Die Piano-Sektion befindet sich auf der rechten Seite und dient zugleich als Sample-Player für Synth-Sounds, denn eine eigenständige Synthesizer-Sektion bietet die YC-Reihe nicht. Auch die Effekte entsprechen in den Grundzügen dem Nord, inklusive dedizierter On/Off-Schalter pro Effekt.

Zwar werden das YC-88 und das YC-73 in Foren oft als direkte Konkurrenz zum Nord Stage bezeichnet, aufgrund der fehlenden Synth-Engine sind sie jedoch eher mit dem Nord Electro vergleichbar – abgesehen davon, dass es vom Electro keine 88er-Version gibt. Preislich liegen sie auf einem ähnlichen Niveau. Hier geht’s zum Test der Yamaha YC-Reihe.

Yamaha CK61 und CK88

2023 stellte Yamaha mit den Modellen CK61 und CK88 preisgünstige Alternativen zur YC-Reihe vor. Sie bieten insgesamt drei unabhängige Klangerzeuger, Zugriegel, Effekte usw. – bei einem angenehm geringen Gesamtgewicht von rund 13 kg. Die Verarbeitungsqualität mag nicht die beste sein und auch die Regelwege der Zugriegel sind recht kurz geraten. Dennoch halte ich diese Modelle für einige der besten Stage-Pianos ihrer Preisklasse: einfache, direkte Bedienung kombiniert mit guten Sounds. Testberichte zu beiden Instrumenten findest du hier.

Roland V-Stage

Auch Rolands V-Stage orientiert sich in Konzept, Aufbau und Design klar am Nord Stage. Im Vergleich zu Yamahas YC-Instrumenten ist die Synthesizer-Sektion zwar etwas umfangreicher, bietet aber weiterhin weniger Bedienelemente als ein Nord Stage. Die Klangerzeugung des V-Stage basiert auf der beliebten ZEN-Core-Engine und liefert höchste Klangqualität – viele Funktionen sind jedoch ausschließlich über das Display oder eine App zugänglich. Einen Testbericht des Roland V-Stage findest du hier.

Viscount Legend One 61 und 73

Kürzlich hat auch Viscount mit dem Viscount Legend One in zwei Tastaturvarianten mit 61 Tasten (Waterfall) und 73 Tasten (halbgewichtet) nachgelegt. Das Multikeyboard-Konzept wurde auch hier konsequent umgesetzt: Organ, Sound 1, Sound 2, Pedals – diese drei Sektionen sind wie bei den anderen Kandidaten ebenfalls beim Viscount Legend One zu finden. Die Klangerzeugung ist ein Mix aus TMT (Tonewheel Modeling Technology) und HDS (High Definition Sampling). Es gibt vollständige Zugriegel-Sets: 9 Upper + 9 Lower + 2 Pedals. Die Besonderheit:

Über die Zugriegel können in Echtzeit Klangparameter des Sampling-Synthesizers wie Filter usw. gesteuert werden. 14 integrierte Effekte, ein 3-Band-Master-EQ und vieles mehr zeichnen das Viscount Legend One aus. Eine weitere Besonderheit ist das sehr geringe Gewicht beider Tastatur-Versionen.

Hier geht es zum AMAZONA.de-Test.