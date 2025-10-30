Trends, Technik & Talks aus Amsterdam

ADE 2025 – Natürlich fand auch dieses Jahr das Amsterdam Dance Event statt. In der Woche vom 22. bis 26. Oktober gab es in der niederländischen Hauptstadt eine Woche lang Musik der Extraklasse mit internationalen Künstlern, Workshops und neuer Technik. Das Event belebt seit Jahren die Stadt und zeigt in diesem Jahr einmal mehr, wie vielschichtig das Event ist. Mehr als 300 Veranstaltungsorte, 1200 Events und über 3300 Künstler verwandeln die Stadt in eine Spielfläche, auf der Kunst, Technik und Visionen aufeinandertreffen.

Egal, ob tagsüber bei Demos neu vorgestellten Equipments oder nachts auf dem Dancefloor in weltberühmten Clubs. Das ADE 2025 war eine Veranstaltung mit so vielen Möglichkeiten, dass man diese kaum unter einen Hut bekommt. Leider konnten wir nicht vor Ort sein und zwischen den Grachten mit einer Stroopwafel von einem Spot zum nächsten Laufen, aber wir möchten euch hiermit einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse und Neuheiten der letzten Woche präsentieren. Also starten wir doch rein!

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Das Amsterdam Dance Event 2025 – eine Woche voller Musik, Technik, Workshops und Neuheiten aus der DJ- und Produzentenwelt. Vielfalt: Über 300 Locations, 1200 Events und 3300 Künstler machten Amsterdam erneut zum Zentrum der elektronischen Musik.

Über 300 Locations, 1200 Events und 3300 Künstler machten Amsterdam erneut zum Zentrum der elektronischen Musik. Workshops & Panels: Themen wie KI, Nachhaltigkeit, Mental Health und Musik-Monetarisierung standen im Fokus.

Themen wie KI, Nachhaltigkeit, Mental Health und Musik-Monetarisierung standen im Fokus. Technik-Neuheiten: L-Acoustics DJ mit 360°-Sound, Native Instruments Traktor MX2 und AlphaTheta OneLibrary sorgten für Aufsehen.

L-Acoustics DJ mit 360°-Sound, Native Instruments Traktor MX2 und AlphaTheta OneLibrary sorgten für Aufsehen. Hersteller-Highlights: Neue Produkte von Allen & Heath, Beyerdynamic und Roland rundeten das Technik-Angebot ab.

Workshops, Paneele und Inhalte

Im Rahmen des ADE 2025 gab es wieder eine Vielzahl an Panels und Workshops mit den unterschiedlichsten Inhalten. Die Themen reichten von der Monetarisierung der eigenen Musik abseits gängiger Streaming-Dienste über die vollumfängliche Vorbereitung von Songs in rekordbox bis hin zur Handhabung, mit seinem DJ-Set eine Geschichte zu erzählen. In der Spotify Masterclass wurde gezeigt, wie mit den aktuellen Tools des Streaming-Anbieters die eigene Musik noch besser beworben werden kann. Hier sollte für jeden Besucher etwas dabei gewesen sein.

Ein weiteres Thema, das sich durch fast alle Bereiche zog, war natürlich der Einsatz von KI, sei es beim Mixen, Produzieren oder Bewerben auf Social Media. Dieses Thema ist längst nicht mehr wegzudenken. Darüber wurde über die Nachhaltigkeit in der Clubkultur und dem Wachsen von unabhängigen Künstlern gesprochen. Auch Mental Health beim Leben auf Tour und der damit verbundenen Einsamkeit stand als Themenbereich im Programm des Amsterdam Dance Events.

ADE Lab

Im ADE Lab gab es eine Pop-up-Listening-Lounge mit Open Decks und Sessions, bei denen Produkte von Allen & Heath, Technics und AIAIAI präsentiert wurden. Zudem gab es eine Vinyl-Selection mit Boutique-Gear-Herstellern wie Resør und Ecler.

Aber auch Hersteller wie AlphaTheta hatten beim ADE 2025 ihren eigenen Hub, in dem Interessierte ausgewähltes aktuelles Equipment antesten konnten. Zudem gab es Masterclasses mit ausgewählten Künstlern und sogar die Möglichkeit, Demos abzugeben.

Partys, Pop-ups und Clubexperience beim ADE 2025

Doch auch abseits der Podiumsdiskussionen und Vorstellungen ging es bei den verschiedenen Events natürlich zur Sache. So konnte man im beliebten Plattenladen Rush Hour nicht nur nach neuen Diamanten für seine Vinyl-Kollektion suchen, sondern abends auch zu Louie Vega tanzen. Darüber hinaus wurde in dem bekannten Record-Shop auch der neue Roland TR-1000 vorgestellt und demonstriert, dessen Test ihr hier finden könnt.

Musikalisch war Amsterdam in der vergangenen Woche das Zentrum der Welt, mit Größen wie Armin van Buuren, Richie Hawtin oder Joris Voorn. Hier waren zahlreiche DJs verschiedener Genres der elektronischen Musik vertreten. Wer in die großen Clubs wollte und donnernden Techno hören wollte, kam beim Awakenings auf seine Kosten. Die umgebaute Zuckerfabrik wurde beim ADE 2025 unter anderem von Amelie Lens oder Adam Beyer bespielt. Loco Dice machte einen Tourstopp seiner Purple Jam Tour im Warehouse Hemkade 48 und Tom Trago gab im Doka eine Vorschau auf sein neues Album „Ignorance“.

Das neuste DJ-Equipment beim ADE 2025

Aber auch im Bereich DJ-Equipment und -Software gab es beim ADE 2025 Vorstellungen, die während oder kurz vor dem Amsterdam Dance Event angekündigt wurden.

ANZEIGE

L-Acoustics DJ: Zugriff auf eine neue Ebene des Sounds

Im Rahmen des ADE 2025 präsentierte L-Acoustics sein neues System L-Acoustics DJ. Es bietet DJs völlig neue Möglichkeiten, Songs zu dekonstruieren und im Raum der Lautsprecher neu zusammenzusetzen.

Mit L-Acoustics DJ erhalten DJs eine „Source Separation“, die Stereo-Tracks in Echtzeit in einzelne Elemente aufteilt, wie man es von Stems kennt. Die Songs werden in Vocals, Bass, Melodien und Drums aufgeteilt und können dann vom DJ frei im Raum positioniert werden. Somit handelt es sich bei dieser Technologie nicht mehr um ein Stereo-, sondern um ein 360-Grad-Sounderlebnis, das die Gegebenheiten des Raums in den Mix einbezieht. Künstler und Techniker zeigten sich von dieser Technologie begeistert. Wir sind gespannt, wann und wo wir das L-Acoustics DJ-System das erste Mal hören werden. Laut Hersteller ist die Markteinführung für Ende Oktober angekündigt. Ein spannendes Feature, das neue Möglichkeiten mit sich bringt und bestimmt kreativ eingesetzt werden kann!

Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Selbstverständlich war Native Instruments auch in diesem Jahr wieder Teil des Amsterdam Dance Event. Nach sechs Jahren gibt es endlich einen neuen DJ-Controller für Traktor Pro. Seit der Veröffentlichung von Traktor Pro 4 gab es noch keinen DJ-Controller, der vollständig für diese Version designt wurde. In den letzten beiden Jahren gab es jedoch erste Anzeichen dafür, dass sich etwas tut. Der Z1 MK2 und die X1 MK3 haben mit ihrer neuen Designsprache bei den Fans der DJ-Software für Begeisterung gesorgt. Genau daran knüpft nun der neue Traktor MX2 an. Er ist ein 2-Kanal-DJ-Controller mit kompakten Maßen, der jedoch keine Einbußen bei den Features hat.

Egal, ob klassisches Auflegen mit der Vielzahl an Traktor-Effekten, die durch die Channel-FX ergänzt wurden, kreative zusätzliche Drums mit dem Pattern-Player oder die Kontrolle von Stems: Mit dem Traktor MX2 ist alles möglich. Wir freuen uns sehr, dass sich Traktor wieder von seiner besten Seite zeigt. In den letzten Jahren hat Serato DJ Pro dem einstigen Marktführer durch den früh vorgestellten und sehr gut klingenden Stem-Algorithmus an vielen Ecken den Rang abgelaufen. In dieser Hinsicht freuen wir uns, dass Native Instruments die DJ-Sparte weiter vorantreibt.

Traktor Play, DJ-Software für Einsteiger

Zudem wurde kurz vor dem ADE 2025 mit Traktor Play eine neue Version der beliebten DJ-Software Traktor Pro 4 angekündigt. Die neu angekündigte Software richtet sich an Einsteiger und alle, die das Auflegen einmal ausprobieren möchten. Für einen günstigeren Preis erhält man die Grundlagen von Traktor Pro 4 mit einer übersichtlichen Auswahl fundamentaler Effekte, dem Pattern-Player mit 808-Kit und einer Stem-Separation, mit der sich die Drums mit einem Klick stummschalten lassen.

Der Hersteller möchte Anfänger nicht mit zu vielen Funktionen überfordern, sondern sie mit grundlegenden Features an das Auflegen und die potenziellen Möglichkeiten heranführen.

Selbstverständlich basiert die Software auf der Audio-Engine der regulären Vollversion, sodass hier keinerlei Abstriche gemacht werden müssen. Mit Traktor Play hat man zudem Zugriff auf Beatport Streaming und kann somit Millionen von Tracks direkt anspielen, ohne selbst eine große Musiksammlung besitzen zu müssen.

AlphaTheta One Library – einfacher für alle?

AlphaTheta hatte erst kürzlich die neue Version seines Flaggschiff-Multimediaplayers CDJ-3000X vorgestellt, zu dem ihr hier etwas lesen könnt. Natürlich war der Hersteller auch beim diesjährigen Amsterdam Dance Event vertreten und kündigte eine Zusammenarbeit mit Native Instruments und Algoriddim an. Unter dem Namen „OneLibrary” können Anwender in Zukunft eine Musikbibliothek mit verschiedenen DJ-Softwares und ausgewählter DJ-Hardware verwenden.

Wer also bislang beispielsweise mit djay von Algoriddim aufgelegt und seine Cue-Points in der Software hinterlegt hat, kann die Bibliothek nun auf einen USB-Stick exportieren. Anschließend sind alle Metadaten, die Tonart und die Cue-Points auch auf einem CDJ sichtbar. Mit der Einführung von „OneLibrary” werden aktuell der CDJ-3000 und CDJ-3000X, der DJ-Controller Omnis Duo sowie die Standalone-Systeme Opus-Quad und XDJ-AZ unterstützt.

Beyerdynamic DJ 300 Pro X und Beyerdynamic DJ 300 Pro X Club, DJ-Kopfhörer

Während des ADE 2025 gab es eine Ankündigung von Beyerdynamic: gleich zwei Varianten eines neuen DJ-Kopfhörers. Die beiden Modelle basieren auf derselben Technologie und unterscheiden sich lediglich durch ihre Designakzente.

Ein cooles Feature der neuen DJ-Kopfhörer ist, dass sich die Ohrmuscheln schnell wechseln lassen. So kann man aus seinem Over-Ear-Kopfhörer je nach Belieben auch einen On-Ear-Kopfhörer machen. Über die Website des Herstellers besteht zudem die Möglichkeit, die Ohrmuscheln mit eigenen Motiven, wie beispielsweise dem eigenen Logo, zu bedrucken. Klanglich soll der DJ-Kopfhörer verzerrungsfrei laut werden können und einen druckvollen Klang mit präsenten Höhen und starken Bässen bieten.

Allen & Heath Xone DJ-Mixer und MIDI-Controller

Auch der britische Hersteller Allen & Heath präsentierte die kürzlich angekündigten neuen DJ-Mixer Xone:24 und Xone:24C sowie die neue Version des beliebten MIDI-Controllers Xone:K3. Sowohl der MIDI-Controller als auch der 2-Kanal-Mixer konnten sich über ein Jahrzehnt bewähren und die neuen Modelle schließen nahtlos an diese Tradition an. Es gibt Updates, da, wo man sie braucht, wie das Umrüsten auf USB-C, aber im Kern bleibt die gleiche Qualität erhalten.

Affiliate Links Allen & Heath Xone 24C Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 478,00€

Beim Xone:K3 lassen sich jetzt auch die Farben der Buttons in der Software anpassen, um Mappings visuell noch übersichtlicher zu gestalten. Beim Xone:24C gibt es zudem einen integrierten USB-C-Hub, über den sich weiteres Equipment mit dem Rechner verbinden und die Hardware mit Strom versorgen lässt. Zudem kann das interne Audiointerface natürlich verwendet werden, um mit einem DVS zu spielen.

Einmal mehr zeigte sich die niederländische Hauptstadt für die Woche des ADE 2025 als Epi-Zentrum der Clubkultur, Technik und des friedlichen Beisammenseins. Wir sind gespannt, wann wir neu vorgestellte Technik austesten oder, im Fall der L-Acoustic DJ Serie, zu hören bekommen.