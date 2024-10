Report: Apple iMac M4, Apple Intelligence, Oktober 2024

Ein ernst zu nehmender iMac mit M4

Genau so unaufgeregt wie das iPad mini 7 hat Apple nun den ersten Apple iMac mit M4-SoC herausgebracht und im Vergleich zum Vorgängermodel mit Apple iMac M3, der wohl nur als Küchenaccessoire gedacht war, hat der Apple iMac M4 tatsächlich ernst zu nehmende technische Leistungen zu bieten.

ANZEIGE

Apple iMac 2024 – M4 SoC

Allein schon der M4 SoC (System On a Chip) ist ca. doppelt so schnell wie der iMac M1 von 2021 und bietet auch nette Fähigkeiten wie Hardware-Raytraching und Apple Intelligence. Oben drauf kann der iMac M4 mit bis zu 32 GB RAM bestellt werden, wobei Apple endlich das Basis-RAM auf 16 GB aufgestockt hat, was für KI-Anwendungen Pflicht und generell das Minimum für ernsthaftes „Arbeiten“ darstellt. Jedoch ist Apple beim SSD-Speicher knauserig geblieben und bietet in der Basisausstattung nur 256 GB SSD-Speicher.

Im Zweifelsfall, wenn man sich zwischen SSD oder RAM entscheiden muss, ist hier eindeutig der RAM-Ausbau vorzuziehen. Zum einen lassen sich (preiswertere) externe NVMe-SSDs per Thunderbolt 4 ohne merklichen Geschwindigkeitsverlust immer einbinden, während das beim Arbeitsspeicher nicht der Fall ist. Zum anderen wird der ach so schnelle M4 durch RAM-Auslagerungen auf die SSD aufs extremste ausgebremst und der ganze Geschwindigkeitszuwachs ist dahin.

Allerdings muss man bei der Wahl des M4 iMacs aber aufpassen, denn er ist in zwei Varianten verfügbar, die nicht nur die M4-Konfiguration betriffen.

Zwei unterschiedliche iMacs 2024

Für 1.499,- Euro bietet der 8-Kern iMac M4 (Grundmodell)

M4 mit 8-CPU-Kernen (Konfiguration 4P/4E)

8 GPU-Kernen

16 GB RAM

120 GByte/s Speicherbandbreite

256 GB SSD

nur zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Unterstützung für USB4 (40 Gbit/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) und Displayport

Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Unterstützung für USB4 (40 Gbit/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) und Displayport keinen (null, nada, nix) Ethernetport!

Der Gigabit-Ethernetport ist aber optional gegen Aufpreis von 30,- Euro erhältlich. Ohne Ethernet muss sich der 8-Kern iMac M4 auf eine gute Anbindung über WLAN 6E (802.11 ax) verlassen, um sich mit dem Netz zu verbinden. Oder es muss auf ein USB-Ethernetadapter zurückgegriffen werden, den es mittlerweile mit Geschwindigkeiten bis 2,5 Gbit gibt (z.B. Sonnet Solo2.5 USB-C ca. 35,- Euro) und damit zumindest theroetisch sogar schneller ist als der Gigabit-Ethernetport. Es gibt auch 10 Gbit-Ethernet-TB-Adapter (z.B Sonnet Solo10G für ca. 250,- Euro oder Sonnet Thunderbolt Adapter for Macs, AVB-TB für ca. 190.- Euro). Dafür muss dann aber auch wieder ein TB4-Port geopfert werden oder ein entsprechend weiterer kostenintensiver Thunderbolt-Hub ( z.B. CalDigit Element Hub ca. 225,- Euro) oder USB-Hub benutzt werden, was den Preisabstand vom 8-Kern zum 10-Kern iMac bestenfalls annulliert. Apple hasst zwar Kabelverbindungen, aber für einen „professionellen“ Arbeitsfluss sind diese mehr als oft erforderlich.

Außerdem kann der 8-Kern iMac mit einer 24 GB RAM-Option für zusätzliche 230,- Euro erworben werden. Die maximale Ausbaustufe der internen SSD beträgt 1 TB für zusätzliche 460,- Euro.

Für 1749,- Euro bietet der 10-Kern iMac M4 (Gundmodell)

ANZEIGE

M4 mit 10-CPU-Kernen (Konfiguration 4P/6E)

10 GPU-Kernen

16 GB RAM

120 GByte/s Speicherbandbreite

256 GB SSD,

vier Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Unterstützung für USB4 (40 Gbit/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) und Displayport

Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Unterstützung für USB4 (40 Gbit/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) und Displayport Ethernetport!

Es ist eine 24 GB- und eine 32 GB-RAM-Option vorhanden mit entsprechenden Aufpreisen. Die maximal Ausbaustufe der internen SSD beträgt 2 TB für zusätzliche 920,- Euro.

Da der iMac ohnehin „stationär“ ist, lohnt sich meines Erachtens nach eine große interne SSD kaum. Das Geld ist besser woanders angelegt und mit vier TB4-Ports ist ein TB4- oder USB-Hub nicht so zwingend erforderlich, wie es beim 8-Kern iMac der Fall ist.

Bildschirm und Kamera des Apple iMac 2024

Ein beliebter Punkt des iMac war ja auch immer das Display. Hier hat sich, bis auf die Option für Nanotexturglas, im Vergleich zum Vorgänger allerdings nichts verändert.

Beide Modelle bieten ein 24″ Retina-Display (59,69 cm Bildschirmdiagonale), 4,5K-Display mit HDR und einer Auflösung von 4.480 x 2.520 bei 60 Hz und 500 Nits Helligkeit und True Tone Technologie.

Nur der große iMac bietet endlich auch eine Option für entspiegeltes Nanotexturglas für zusätzliche 230,- Euro.

Bei der Unterstützung von externen Bildschirmen gibt es jedoch wieder Unterschiede.

Der 8-Kern iMac M4 unterstützt bei voller interner nativer Auflösung ein externes 6K-Display bei 60 Hz über USB-C (Displayport).

Der große iMac M4 unterstützt bei voller interner nativer Auflösung zwei externe 6K-Display bei 60 Hz oder ein 8K-Display bis 120 Hz über USB-C (Displayport).

Die intergrierte Kamera bietet eine Auflösung von 12 MP mit Unterstützung von Centerstage, also die automatische Nachverfolgung der Personen vor der Kamera z.B. bei Videochats, inklusive Schreibtischansicht.

iMac (Oktober 2024): Audio und Mikrofone

Für einen guten Klang sorgen sechs Hifi-Lautsprecher mit zwei Tieftönern mit Kräfteausgleich für eine breite Stereobühne und natürlich auch mit Unterstützung für 3D-Audio für die Medienwiedergabe (Audio und Video).

Zum Aufnehmen von Sprache und Live-Musik sind die drei hochwertigen Mikrofone mit niedrigem Eigenrauschen und gerichtetem Beamforming (Richtcharakteristik) vorhanden.

Außerdem ist zur Freude aller der 3,5 mm Kopfhöreranschluss geblieben.

Alles in allem sind die Neuerungen, die die beiden iMac M4 2024 mit sich bringen, auch wenn sie mitunter kostspielig sind, ein deutliches und vor allem lohnenswertes Upgrade zum Vorgänger iMac M3, der wohl nur existiert weil Apple irgendeinen neuen iMac herausbringen musste. Der iMac M4, gepaart mit genug Arbeitsspeicher, ist ein ernst zu nehmendes Arbeitswerkzeug, das genug Rechen-Power bis übermorgen bietet. Wobei der 10-Kern iMac M4, allein schon wegen der höheren Anzahl der Anschlüsse, nochmal die deutlich bessere Wahl ist.

Sonstiges

Beide iMac M4 werden mit Magic Mouse und Magic Keyboard ausgeliefert und es gibt Optionen für ein Magic Trackpad und das Magic Keyboard mit Ziffernblock.

Und im Gegensatz zu den iPhones und iPads findet sich hier noch ein Kaltgerätestecker und ein 143 Watt-Netzteil sowie ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang. Weitere Informationen gibt es direkt bei Apple.