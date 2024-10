Report: Apple iPad mini 7, Oktober 2024

Endlich da: Das lang erwartete Apple iPad mini 7

Heute hat Apple endlich und vor allem sehr überrraschend das iPad mini der 7. Generation vorgestellt. Das letzte iPad mini der 6. Generation stammt ja aus dem Jahr 2021 und ist mit einem 2,9 GHz A14 Bionic ausgestattet. Schon damals war es ein kleiner Leistungsbrummer, aber die Zeit bleibt halt nicht stehen. Sehen wir uns also an, was das neue iPad mini der 7. Generation alles zu bieten hat.

CPU Apple iPad mini 7 (2024)

Als erstes arbeitet nun ein Apple Silicon A17 Pro im Innern, wie er auch im Apple iPhone 15 Pro zum Einsatz kommt und die gleiche 6P/2E-Kernkombination bietet (Performance / Efficiency).

Hier einige Leistungsdaten:

Das iPhone 15 Pro (A17 Pro@3,8 GHz) kommt bei Geekbench auf Punktzahlen:

(A17 Pro@3,8 GHz) kommt bei Geekbench auf Punktzahlen: Einzelkern: 2888

Multikern: 7168

Metal: 27138

Das iPad 6th Gen (A15@2,9 GHz) kommt im Vergleich auf folgenden Punktzahl

(A15@2,9 GHz) kommt im Vergleich auf folgenden Punktzahl Einzelkern: 2121

Multikern: 5367

Metal: 19482

Das liegt alles bei einer (bisher theoretischen) Leistungssteigerung von ca. 25 %, aber insgesamt weniger als es vom iPad 5th Gen auf das 6th Gen der Fall war. Vom A12 auf den A15 waren es über 40 % Leistungssteigerung.

Diese Daten werden wie immer bei Bedarf ergänzt.

Speicherausbau Apple iPad mini 7 (2024)

Neu ist beim iPad mini 7 auch der maximale Ausbau des Speichers auf 512 GB, für die Apple aber auch wieder statte 979,- Euro will.

Wieviel RAM das neue iPad hat, gibt Apple selbst natürlich wieder nicht an. Da das iPhone 15 Pro aber über 8 GB LPDDR5-RAM verfügt, wird es wohl hier nicht anders sein. Das vorherige iPad mini 6th Gen konnte hier nur 4 GB LPDDR4X-RAM aufweisen.

Apple Pencil

Das iPad mini 7 untsertützt den neuen Apple Pencil Pro, der mit dem M2 iPad Air vorgestellt wurde, samt Schwebefunktion sowie den deutlich preiswerteren USB-C-Pencil. Inhaber eines alten iPad mini 6 mit Pencil 1st Gen (mit der abnehmbaren Kappe) können beim Upgrade also gleich diese 149,- Euro dazu rechnen oder auf den Apple Pencil USB-C ausweichen. Ich möchte mal behaupten, dass ein Pencil beim iPad mini mehr Pflicht ist als bei den größeren iPads, denn hier werden die Bedienoberflächen der iPad Musik-Apps mitunter doch schon recht klein für die meisten Finger. Die Kamera befindet sich übrigens auch weiterhin auf der Portraitseite, anders als beim M2 iPad Air und dem M4 iPad Pro.

Schnittstellen und Power Apple iPad mini 7 (2024)

Der USB-C-Anschluss wurde auf USB 3 10 Gb/s aufgestockt, wo es beim iPad mini 6 nur USB 5 GB/s gab.

Der interne Lithium-Polymer bietet eine Leistung von 19,3 Wattstunden (5,124 mAh) und hat sich damit gegenüber dem Vorgänger nicht verändert. Laut Apple hat sich aber beim Surfen dennoch die Laufzeit gegenüber dem Vorgänger um eine Stunde auf insgesamt 10 Stunden erhöht. Richtig überzeugend ist das aber dennoch nicht. Das iPhone 15 Pro bietet mit 3274 mAh die doppelte Laufzeit.

Das „große“ Display frisst halt viel Strom, da es auch immer noch „nur“ ein LED-Display ist, das mit dem Vorgänger identisch ist, genau so wie das Gewicht (293 g / 297 g (Cellular) und die Abmessungen (195,4 x 134,8 x 6,3 mm) und damit auch die Bildschirmdiagonale von 8,3″ mit 2266. x 1499 Pixel bei 326 ppi.

Das WIFI wurde zumindest auf das „E“ von WLAN 6E (802.11ax) aufgestock und auf Bluetooth 5.3 (Vorgänger BT 5.0).

Alles in allem ein punktuell gutes, aber insgesamt durchwachsenes Upgrade. Für Neukunden, die ein iPad mini wollen, ist die 7. Gerneration klar die erste Wahl, für Besitzer des Vorgängers ist das nicht unbedingt der Fall, wann in der 8. Generation sehr wahrscheinlich ein Chip der M-Serie zum Einsatz kommt. Dann geht die Party erst richtig ab. Es ist und bleibt halt immer dasselbe Lied: „Should I stay or should I go?“

Das Apple iPd mini 7. Gen ist ab dem 23. Oktober erhältlich.