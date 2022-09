Report: Apple iPhone 14 Plus, Pro, Max, Airpods Pro 2. Gen. Herbst 2022

Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon - Apple Herbst 2022

Ein neuer Herbst, ein neues iPhone und dazu die passen Kopfhörer. Was kann da noch schiefgehen?

Das Wichtigste zu den neuen Produkten 2022.

ANZEIGE

AirPod Pro 2. Generation

Bei den neuen 5.3 Blutooth-Kopfhörern Apple AirPods Pro 2 liegen die Schwerpunkte auf dem personalisierten Spatial Audio-Erlebnis. Durch den neuen H2-Chip von Apple und dem eigens entwickelten Lautsprechertreiber und Verstärker wird eine höhere Anpassung an das persönliche Hörvermögen ermöglicht.

So wird mit der True Depth-Kamera eines iPhones die Kopf- und Ohrform analysiert und der Klang entsprechend angepasst (war das Phrenologiestudium doch noch komplett sinnlos (Scherz)), um den In-Ear-Sound so abzuwandeln, als hätte man gar keine Kopfhörer auf, sondern höre in einem „natürlichen Raum“. Das Profil kann mit weiteren Apple-Geräten synchronisiert werden. Ein adaptiver EQ stellt sich weiterhin durch die Innenmikrofone auf den auf den „gehörten Klang“ ein und passen die Höhen und Bässe entsprechend an.

Der H2-Chip erreicht mit den überarbeiteten nach innen gerichteten Mikrofonen nicht nur ein besseres Erkennen der Sprache und damit eine besseres Transpanrenz beim Telefonieren, sondern mit den Außenmikrofonen auch eine doppelt so gute aktive Geräuschunterdrückung wie beim Vorgängermodell. „So wirst du durch nichts gestört, wenn du auf dem Weg zur Arbeit Musik hörst“ [Apple].

Da ist es ja geradezu passend, dass das neue iPhone 14 einen Unfall-Crash-Detector besitzt. Der ruft dann gleich automatisch die Ambulanz, wenn man vor lauter „Eintauchen in den Sound“ vor ein Auto läuft oder man sich bei einer Unwegsamkeit des Gehsteigs das Fußgelenk bricht. Das ist ein ernstes Thema, denn die Zahl der Verkehrsunfälle mit Smartphone-Zombies hat die Zahl der alkoholbedingten Unfälle inzwischen weit überschritten.

Zumindest versucht Apple ersteres abzumildern, indem sie adaptive Transparenz einsetzen „um die Intensität von lauten Geräuschen wie Sirenen und Elektro­werkzeugen zu minimieren, damit du dein Umfeld gut hören kannst“ [Apple]. Die Geräuschunterdrückung arbeitet nebenbei mit 48000 Anpassungen pro Sekunde.

Die Apple Airpods Pro 2 bekommen nun auch vier Größen von Silikonkappen beigelegt, um einen besseren individuellen Sitz im Ohr zu gewährleisten.

Die Apple Airpods Pro 2 lassen sich aber nicht nur über das iPhone etc. steuern, sondern neben der Stimmaktivierung auch über Touch-Gesten am Kopfhörerschaft selbst.

So pausiert z. B. einmaliges Drücken des Schafts die Wiedergabe oder nimmt einen Anruf entgegen und ein Auf- und Abstreichen regelt die Lautstärke.

Mit aktiver Geräuschunterdrückung hält eine Ladung die Apple Airpods Pro 2.Gen 6 Stunden lang am Leben. Mit dem MagSafe Charging Case kann kann der Betrieb auf bis zu 30 Stunden verlängert werden (5x laden). Das MagSafe Charging Case kann aufgrund des eingebauten Apple U1-Chips nun auch vom iPhone geortet werden, wenn man die Apple Airpods Pro 2 mal verlegt haben sollte. Das MagSafe Charging Case erlaubt das drahltose Laden über MagSafe-Ladegeräte oder über den USB-C-Anschluss (Kabel und Lanyard-Band enthalten). Kopfhörer und Case sind nach IPX4 wasser- und staubfest.

ANZEIGE

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Apple Spatial Audio und Dolby Atmos?

Dolby Atmos ist hat einen weitaus größeren Verbreitungsgrad, weil es plattformunabhängig ist, wird aber auch von Apple unterstützt.

Das Besondere an Dobly Atmos ist, dass derart abgemischte Filme und Musik automatisch auf die vorhandene Lautsprecheranzahl des Abspielgerät skaliert werden, womit alle Surround-Konfigurationen von 4 (empfohlene Mindestkonfiguration) bis zu 34 Lautsprechern abgedeckt werden, um bestmögliche Ergebnisse zu liefern.

Mit beliebigen Kopfhörern und einem Dolby Atoms-Zuspieler kann ebenfalls (binauraler) „3D-Klang“ emuliert werden. Allerdings unterstützt Dolby Atmos keine automatische Nachverfolgung der Kopfposition im Raum,wie Apple Spatial Audio. D.h. das Klangquellenposition befindet sich somit immer im Zentrum des Gesichtsfelds, auch wenn man z. B. mit dem Rücken zum Bildschirm steht und das Panorama wandert auch entsprechend mit, was etwas irritieren sein kann.

Dolby Atmos wird z. B von Netflix, Disney+, Apple TV+ and Amazon Prime Video, Amazon Music HD and TIDAL Hifi unterstützt.

Ableton Live, Apple Logic Pro, Avid Pro Tools und Steinberg Nuendo und Cubase haben eine native Unterstützung von Dolby Atmos. Andere DAWs können mit Drittanbieter-Plug-ins entsprechende Mixe erzeugen.

Spatial Audio ist die Apple-spezifische Version von „3D-Audio“ und funktioniert nur mit einem Apple-Zuspieler, also iPhone, iPad, Mac oder Apple TV in Verbindung mit einem Apple Kopfhörer.

Spatial Audio nutzt dann die Acclerometer- und Gyroskop-Daten der Geräte, um die HörerInnen in einen virtuellen Raum zu versetzen, bei dem die „Klangquellenposition“ immer an fix der Postion des iPhones bzw. Bildschirms verbleibt. Ändert man also seine Blickrichtung im Raum, ändert sich das Panorama der „Klangquelle“ entspreched, so als hätte man gar keine Kopfhörer auf.

Das hört sich zuerst etwas doppeltgemoppelt an, kann durchaus seinen Sinn haben, um ein natürlicheres und ungestörtes Audioerlebnis bei Live-Konzertaufzeichnungen oder beim Videochat etc. zu haben. Das Klanggefühl zu vermitteln, als wäre die Person am anderen End der Leitung bzw. das Konzert mit einem im selben Raum. Spatial Audio kann natürlich auch Dolby Atmos verarbeiten und fügt dann dem Mehrkanalsound die Raumorientierung hinzu.

Macs und AppleTV mit Intel-Chips geben Spatial Audio in Dolby Atmos-Manier ohne Kopf-Tracking wieder. Erst mit Apple Silicon SoC (M1, M2 etc) und ab macOS Monterey wird auch Kopf-Tracking unterstützt.

Unterstützt wird Apple Spatial Audio u. a. von Apple TV+, Disney+, Netflix, Hulu und HBO.

Die bisher einzige DAW, die Spatial Audio unterstützt, ist Apple Logic Pro und das wird wohl auch so bleiben.

Die Apple Airpods Pro 2 werden unterstützt ab iPhone SE 1.Gen (2016), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 1. Gen, iPod Touch 7, Apple Watch Serie 1 oder Macs ab 2012 oder neuer, mit dem jeweils neusten verfügbaren OS-Update. Ggf. sind einige Funktionen mit älteren Betriebssystemen als iOS 15 / macOS 12 nicht verfügbar. Die komplette Liste ist auf der Produktseite bei Apple aufgeführt.

Die Apple Airpods Pro 2 kosten 299,- Euro und können ab dem 9 September vorbestellt werden und 6 Monate Apple Music gratis gibt es als Teaser noch dazu.

Apple iPhone 14 / iPhone 14 Plus

In beiden Geräten arbeitet ein A15 Bionic Chip mit 6 CPU-Kernen (davon 2 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne), 5 GPU-Kernen und 16 Neural Engine-Kernen. Damit wandert der einstmalige Top-Chip aus dem iPhone 13 Pro nun in die Standartmodelle. Allerdings bleibt auch hier die ProRAW/ProRes-Videobearbeitung weiterhin den Pro-Modellen vorbeihalten, es muss ja schließlich ein Kaufanreiz festzumachen sein. Zumal nun alle 14er iPhones 6 GB Arbeitsspeicher erhalten.

Die bei beiden neuen 14er iPhones kommen mit 6,1″ Bildschirmdiagonale (15,4 cm) bei 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi und 6,7″ (17 cm) bei 2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi daher.

Als Displays werden Super Retiny XDRs in OLED-Technologie verwendet.

Die Größen des iPhone 14 beträgt damit 146,7 x 71,5 x 7,80 mm bei 172 g und die des iPhone 14 Plus 160,8 x 78,1 x 7,80 mm bei 203 g.

An Konnektivität gibt es 5G (sub-6 GHz), WLAN 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3,

Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein und NFC mit Lesemodus sowie

Express Cards mit Energiereserve.

Der Lightning-Anschluss ist auch in der 14-Serie erhalten geblieben und der Apple Lighting-USB3-Kamera-Adapter bleibt damit weiterhin das zentrale Bindeglied für alle, die mit dem iPhone Musik machen wollen, sei es zum Anschluss von MIDI-Geräten oder Audiointerfaces.

Außerdem werden nun auch mehrere eSIMs in einem Gerät unterstützt und können auch von einem iPhone zu einnem anderen transferiert werden.

Die Akkulaufzeit gibt Apple mit 20 Stunden Bingewatching beim iPhone 14 und mit 26 Stunden beim iPhone 14 Plus an. Das ist ein ordentlicher Unterschied.

Natürlich wurden auch wieder die Front- und Rückkamera verbessert, die interessanteste Neuerung dürfte allerdings der Action Modus sein, die starkes Verruckeln bei Videoaufnahmen verhindern soll. Damit wird quasi die Notwendigkeit einer Steadycam-Vorreichtung, die es auch für iPhones gibt, behoben.

Der Kino Modus dagegen verschiebt sich den Fokus immer auf das wichtigste Motiv in einer Szene ist auch manuell nachjustierbar. Das funktioniert bis 4k-Aufnahmen bei 24 Bildern pro Sekunde.

An neuen „Gesundheitsfunktionen“ ist Crash Dectection hinzugekommen, das duch 1 Million Crashtest-Stunden gelernt hat, einen Autounfall von einem Herunterfallen vom Tisch zu unterscheiden und falls man überlebt hat, fragt, ob ein Nofalldienst benachrichtigt werden soll.

Die andere Gesundheitsfunktionen ist Emergency SOS via Satellit. Zuerst nur in USA und Kanada verfügbar, lässt sich mit dem iPhone nun ein Notsignal via Satellitenverbindung abschicken, damit noch mehr schlecht vorbereitete Touristen aus Gegenden gerettet werden können, die nicht von einem Mobilfunknetz abgedeckt sind. Die ersten zwei Jahren ist der Service für iPhone 14 KäuferInnen kostenlos. Über die Folgekosten hat Apple noch keine Angaben gemacht.

Die Speicheroptionen betragen bei beiden Geräten 128, 256 und 512 GB. Ab 999.- Euro gibt es das iPhone 14 und ab 1149,- Euro ist man beim iPhone 14 Plus dabei. Die Geräte können ab dem 9. September vorbestellt werden und werden ab dem 7. Oktober ausgeliefert. iOS 16 ist vorinstalliert.

Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Für die Top-Modelle hält Apple den neuen, in 4 Nanometer-Technologie gerfertigten A16 Bionic mit 6 CPU-Kernen (2 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne), 5 GPU-Kernen und 16 Neural-Engine-Kernen. Darüber hinaus hat der A16 eine 50 % größere Speicherbandbreite und 20 % weniger Stromverbrauch als der der A15.

Der A156 kommt in einem ersten Test bei Geekbench auf 1879 Punkte beim Single-Core-Score (A15: 1741 Punkte) und 4664 Punkte beim Multicore-Score (A15: 4818 Punkte). Der Performance-Zuwachs gegenüber dem iPhone 13 Pro dürfte damit generell kaum eher schmal ausfallen.

Deswegen nimmt Apple auch wohl den A13 Bionic als Vergleich und nicht den A15:

Neu ist auch Dynamic Island. Damit hat Apple die „Kamerakerbe“ nun so in die iOS-Oberfläche integriert, dass die Kerbe diversen Funktionsanzeigen nicht mehr so im Weg steht und Display-Platz vergeudet. Die Idee ist ja gut, bleibt nur zu hoffen, dass Dynamic Island nicht auch den Weg von 3D-Touch und Mac-Touchbar geht, die in drei Produkten als Exklusivgimmick verkümmerten, weil die Funktionen kaum Software-Unterstützung fanden.

Die Akkulaufzeit liegt beim iPhone 14 Pro mit 23 Stunden Bingewatching sogar unter der Laufzeit des iPhone 14 Plus. Erst das iPhone 14 Pro Max kann mit 29 Stunden Bingewatching wieder begeistern. Da scheint der „Sweet-Spot“ wohl beim iPhone 14 Plus zu liegen, wenn man bei den Preisen von sowas sprechen kann.

Auf der Kameraseite unterstützten iPhone 14 Pro / Max ProRAW-Videoformat und ProRes-Videoaufnahmen mit bis zu 48 Megapixel und anders als beim iPhone 13 Pro / Max unterstützen anscheinend alle Speichergrößen von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max diese Videoptionen.

Das iPhone 14 Pro bietet ein 6,1″ (15,5 cm) Super Retina XDR Display in OLED- und Always-on Technologie mit 2556 x 1179 Pixeln bei 460 ppi. Die Always-on-Funktion soll dabei sehr energiesparend ausgelegt sein mit einer minimalen Bildwiederholungsrate von 1 Hz arbeiten. Damit lassen sich auf dem Display Nachrichten, Updates etc. anzeigen, ohne das iPhone anheben zu müssen.

Die Größe beträgt 147,5 x 71,5 x 7,85 mm bei einem Gewicht von 206 g.

Das iPhone Pro Max bietet ein Always-on Super Retina XDR OLED-Display mit

6,7″ (17 cm) und 2796 x 1290 Pixeln bei 460 ppi.

Die Größe beträgt 160,7 x 77,6 x 7,85 mm bei einem Gewicht von 240 g

Die Speichernoptionen der 14 Pros betragen 128, 256, 512 GB und 1 TB.

Das iPhone 14 Pro gibt es ab 1299,- Euro und das iPhone 14 Pro Max ab 1449,- Euro und beide können ab dem 9.9. vorbestellt werden und sind ab dem 16.9, erhältlich.

Enthalten ist bei allen 14er iPhones nur ein Lighting-USB-C-Kabel.