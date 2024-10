Report: Apple Mac mini M4, Mac mini M4 Pro, Oktober 2024

Mini der Mächtige

Nachdem Apple mit dem iMac M4 einen sehr ordentliche Rechner hingelegt hat, schiebt Cupertino nun den Apple Mac mini M4 sowie den Apple Mac mini M4 Pro nach. Und wie es aussieht, sind auch diese Produkt-Updates alles, was man sich von einem Mac mini erhoffen mag und dabei sogar etwas vom Mac Studio geerbt haben.

Der neue Apple Mac mini M4 Pro (Oktober 2024)

Bei Betrachtung der neuen Mac Mini Versionen fällt zunächst einmal, noch vor den M4-Spezifikationen, das neue Design des Gehäuses auf, das nur noch 12,7 cm im Quadrat misst und 5 cm hoch ist. Im Vergleich zu den bisherigen Mac minis sind das weniger als zwei Drittel der Standfläche. Bei einem Gewicht von 670 Gramm bzw. 730 Gramm beim M4 Pro-Modell.

Zudem verfügt der Mac mini M4 / Pro nun über zwei USB-C-Anschlüsse (USB 10 Gbit / USB 3.2 Gen 2) sowie den 3,5 mm Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite wie beim Mac Studio. Sowas nennt man bei Software „Quality of Life“-Update.

Glücklicherweise ist auch der Gigabit-Ethernetport erhalten geblieben. Für 100,- Euro mehr gibt es für alle Modelle eine Option auf 10 Gbit-Ethernet (kompatibel zu 1 Gbit, 2,5 Gbit und 5 Gbit).

Möchte man kein Ethernet-Kabel verlegen, kann man sich mit Bluetooth 5.3 oder WLAN 6E einen Weg in die Weiten des drahtlosen Datenaustausches bahnen.

Eine Lüfter hat der Mach mini M4 auch eingebaut, der im Ruhezustand eine Geräuschkulisse von 5dBa erzeugt. Über die Lautstärke bei Volllast wird nichts gesagt.

Auf der Unterseite ist im übrigen auch der Netzschalter angebracht.

Apple Mac Mini 2024 – M4 mit 10 Kernen

Die Rechenleistung der Mac mini-Familie war schon immer überproportional zur Gerätegröße. Diesmal aber besonders.

Schon das kleinste Modell für 699,- Euro kommt mit einem 10-Kern M4 (4P/6E-Konfiguration) und einer 10-Kern-GPU daher, zusammen mit 16 GB Arbeitsspeicher und kann für 460,- Euro auf bis zu 32 GB aufgerüstet werden. Die Speicher-Bandbreite beträgt bei allen M4-Modellen 120 GByte/s.

Es werden zwar drei Mac mini mit M4 angeboten, diese unterscheiden sich aber nur in der Ausbaustufe für RAM und SSD. Die M4-Konfiguration bleibt gleich.

Wie schon beim iMac M4 bleibt Apple bei der SSD knauserig und bietet nur 256 GB in der Basisaustattung, die bis maximal 2 TB aufgestockt werden kann.

Ob einem der Arbeitsspeicher derzeit ausreicht, lässt sich leicht mit der Aktivitätsanzeige-App im Panel „Speicher“ unter der Anzeige „Speicherdruck“ feststellen, die die tatsächliche RAM-Auslastung anzeigt.

Alle anderen Angaben, von diversen anderen Apps über „wieviel Speicher die Apps angeblich belegen“, sind ziemlich nutzlos.

Mac Mini M4 2024 – Anschlüsse

Auf der Rückseite befinden sich der Anschluss für den EURO-Kleingerätestecker, der Ethernet-Port, ein HDMI-Anschluss und (leider nur) drei Thunderbolt 4-Schnittstellen mit 40 Gb/s mit Unterstützung für USB4 40 Gb/s und Displayport 1.4.

Mac Mini M4 2024 – Bildschirme

Es werden bis zu drei externe Display unterstützt. Davon dürfen maximal zwei Displays mit einer 6K-Auflösung bei 60 Hz und eines mit einer 5K-Auflösung über Thunderbolt (DisplayPort 1.4) angeschlossen werden oder alternativ ein 4K-Display bei 60 Hz über HDMI.

Bei zwei externen Displays kann eines mit 5K@60 Hz über Thunderbolt und eines über HDMI mit maximal 8k@60 Hz oder 4k@240 Hz angeschlossen werden.

Sonstiges

Etwas ernüchternd ist allerdings die Angabe von Apple, dass der Mac mini M4 nur 2,8-mal mehr Plug-ins in Logic Pro handhaben kann als der Mac mini mit Intel Core i7 von 2018 (der mir seit Erscheinen treue Dienste leistet). Da hätte ich mehr erwartet.

Gegenüber dem Mac Mini M1 geben Apple eine Leistungssteigerung von durchschnittlich „2-mal“ an.

Sobald genaue Leistungsdaten verfügbar sind, werde diese nachgeliefert.

Apple M4 Pro mit 12 oder 14 Kernen

Erst beim Mac mini M4 Pro gibt es wieder mehr Kerne und zwar 12 in einer 8P/4E-Konfiguration und ein 16-Kern GPU.

Die Speicherbandbreite ist beim M4 Pro mit 273 GByte/s mehr als doppelt so hoch und 73 % größer als beim M3 Pro.

Wem das immer noch nicht reicht, kann für 230,- Euro ein CPU-Upgrade auf einen M4 Pro mit 14 Kernen (10P/4E) und 20-Kern GPU bestellen.

Sobald genaue Leistungsdaten verfügbar sind, werde auch diese nachgeliefert.

Mac Mini M4 Pro – Anschlüsse

Auf der Rückseite befinden sich der Anschluss für den EURO-Kleingerätestecker, der Ethernet-Port und ein HDMI-Anschluss.

Bei den (leider nur) drei Thunderbolt 5-Schnittstellen mit 120 Gb/s ist der Mac Mini M4 Pro wohl der erste Mac, der mit dieser Technik bestückt ist (der erste Rechner mit Thunderbolt 5 ist allerdings das Razer Blade 18 Laptop). Damit kann man schon einiges an Daten von etlichen externen Massenspeichern gleichzeitig etc. schaufeln, bis der Bus gesättigt ist. Das Problem ist ja nie nur die eine Datenübertragung, das ist zu kurz gedacht. Eng wird es, wenn sich diverse Peripheriegeräte ansammeln, was schneller geschehen kann, als einem lieb ist. Natürlich wird hier auch USB4 40Gb/s und Displayport 2.1 unterstützt.

Wer mehr über Schnittstellen und deren Eigenheiten erfahren möchte, kann sich hier informieren:

Mac Mini M4 Pro – Bildschirme

Es werden bis zu drei externe Display unterstützt. Davon dürfen alle Displays eine 6K-Ausflösung @ 60 Hz besitzen und können wahlweise über Thunderbolt oder HDMI angeschlossen werden.

Bei zwei externen Displays können gleichzeitig eines mit 6K@60 Hz und eines mit maximal 8k@60 Hz oder 4k@240 Hz (wahlweise über HDMI oder Thunderbolt) angeschlossen werden.

Sonstiges

Der Mac mini M4 Pro kommt mit 1.649,- Euro zwar nicht ganz so preisgünstig daher wie der kleinste Mac mini M4, dafür sind aber auch 24 GB RAM und eine 512 GB SSD mit dabei.

Der Arbeitsspeicher kann auch mit 48 GB oder 64 GB ausgebaut werden und die SSD darf bis zu 8 TB umfassen. Die 64 GB kommen mit zusätzlichen 690,- Euro noch vergleichsweise günstig daher, im Gegensatz zu den zusätzlichen 2.760,- Euro für eine 8 TB SSD.

Externer Bildschirm – TB, DP oder USB?

Die Frage nach den Unterschieden zwischen den Bildschirmanschlüssen ist gerade für den Mac mini wichtig, da er ja als einziger Apple-Rechner auf Drittanbieter angewiesen ist. Ob Thunderbolt, DisplayPort oder USB-C, die Unterschiede sind klein aber fein.

Der größte Unterschied zwischen den Protokollen, die ja alle über das USB-C Steckerformat laufen, ist die Möglichkeit, Geräte mit Thunderbolt-Schnittstelle (bis zu vier weiter Devices, auch Monitore) in Reihe anschließen zu können. Bei DisplayPort und USB kann nur ein Monitor an einen Port am Mac angeschlossen werden.

Displays mit Thunderbolt-Anschlüssen sind also am flexibelsten – allerdings auch am teuersten. Ansonsten gibt es in der Qualität der Bilddarstellung keine Unterschiede. Monitore mit Thunderbolt gibt es z. B. von Lenovo mit der ThinkVision-Serie (ab 479,- Euro), Dell, Benq oder LG.

Kabel

Um diese tollen Übertragungsdaten auch aufrecht zu erhalten bzw. überhaupt erst zu erreichen, landen wir wieder bei meinem Lieblingsthema, der „Kabelqualität“. Ja, zertifizierte Kabel sind teuer! Aber was nützt einem sparen, wenn es hinterher nicht funktioniert und man braucht ja auch nicht jährlich 20 Stück davon.

Vom 10er Pack USB-C Ladekabel von Temu, oder von Firmen mit Namen wie „Sellmore“ oder „Ilikebuy“, wie sie z. B. auf Amazon angeboten werden, sollte man eher Abstand nehmen.

USB-C-Kabel sind nach Geschwindigkeit für 10, 20 oder 40 Gb/s zertifiziert und die Preise staffeln sich entsprechend. Da Thunderbolt und USB bei der Datenübertragung praktisch den gleichen Unterbau nutzen, bedarf es jetzt nicht zwingend zertifizierten Thunderbolt 4 Kabeln. Zertifizierte TB4-Kabel werden eigentlich nur bei Kabeln länger als 1 Meter und bei bei höheren PD-Anforderungen (Power-Delivery) benötigt, da TB4/5 ja einen ganzen Happen mehr Strom and Peripheriegeräte liefern kann als USB-C, 240 Watt um genau zu sein.

TB3-Geräte laufen zwar problemlos an TB4-Anschlüssen, bedürfen aber eigener TB3-Kabel. USB-C-Kabel für TB4/USB funktionieren nicht mit TB3 Geräten!

DisplayPort-Kabel sind ebenfalls nach Bitrate zertifiziert. Die höchste Datenrate liegt bei 32 Gb/s und ist mit HBR3 (High Bit Rate 3) zertifiziert.

HDMI-Kabel sind bis 48 Gb/s zertifiziert. Die Zertifizierung ist in der Produktbeschreibung benannt und welche Auflösungen und Bildwiederholugsraten sie unterstützen.

Apple lieferte bisher immer verlässliche Kabel und bietet so auch ein Thunderbolt 5 Kabel mit 1 Meter Länge für 79,- Euro an. Für ein TB4 3 Meter-Kabel sind 179,- abzugeben. Aber auch z. B CalDigit bietet ein 1 m TB4-Kabel für 59,95 Euro an. Weitere recht verlässliche Kabelanbieter sind z. B. auch Cable Matters, Belkin oder Sonnet.

Umwelt

Der Mac mini M4 stellt auch die erste Produktlinie dar, die emmisionsfrei produziert wurde. Der Mac mini M4 besteht zu 50 % aus recycelten Materialien und 100 % recyceltem Aluminium (Gehäuse), Gold und Seltene Erdmetalle in allen Magneten. Transport und Verpackung mit eingeschlossen wurde die CO2-Belastung der Umwelt um 80% (gegenüber der Business-as-usual-Berechnung) reduziert.

Ob das die Belastung durch den (nun) jährlichen Produktzyklus von Apple wieder aufwiegt, sei dahingestellt, aber besser etwas gemacht als gar nichts.