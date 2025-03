Updates am laufenden Band

Gestern erst hat Apple das neue iPad Air M3, das überarbeitete iPad 11 sowie einige Zubehörteile vorgestellt, heute geht es mit neuen Mac Studio Modellen und dem MacBook Air M4 direkt weiter. Anscheinend hat es Apple wohl für Notwendig gehalten, trotz der beachtlichen Power des Mac mini Pro M4 dem Ganzen mit dem Apple Mac Studio M4 Max und dem Mac Studio M3 Ultra noch einen drauf zu setzen. Aber auch das MacBook Air M4 bietet ordentliche Daten.

ANZEIGE

Apple Mac Studio M4 Max und M3 Ultra

Apple Mac Studio: CPU und Speicher

Der Mac Studio bietet vier CPU-Konfigurationen: zwei Versionen mit einem M4 Max und zwei mit einem M3 Ultra Apple Silicon Chip.

Apple Mac Studio: M4 Max

Die Einstiegsvariante bietet einen M4-Max SoC mit 14 Kernen in einer 10P/4E-Konfiguration (Performanzkerne vs Effienzientkerne) und 32 GPU-Kernen.

Für einen Aufpreis von 375,- Euro gibt es einen M4 Max mit 16 Kernen in 12P/4E-Konfiguration (wenn man vom MacBook Pro M4 Max ausgeht).

Die Speicher­band­breite des M4 Max beträgt dabei bis zu zu 546 GB/s. Der M4 Pro aus dem Mac mini hat eine Speicherbandbreite von 273 GB/s.

Apple Mac Studio: M3 Ultra

Für einen Aufpreis von 1.250,- Euro zum Basispreis gibt es einen „kleinen“ M3-Ultra – also zwei „kleine“ M3 Max mit je 14 Kernen (10P/4E) – in Kombination mit den entsprechenden 28 CPU-Kernen und 60 GPU-Kernen. Die Speicherbandbreite dürfte hier bei etwas über 600 GB/s liegen („kleiner“ M3 Max: 300 GB/s)

Für stolze 3.125,- Euro Aufpreis gibt es den „großen“ M3 Ultra mit 32 CPU-Kernen (24P/8E) und 80 GPU-Kernen. Die Speicher­band­breite hier ist mit bis zu 819 GB/s („großer“ M3 Max: 400 GB/s)

Die Zahlen sind zwar beeindruckend, aber wie ich schon in der Kaufberatung zu den M4 Modellen geschrieben hatte, wird bei den Max- und Ultra-Chips hauptsächlich die Grafikleistung aufgebohrt. Bei der Musikproduktion hat man davon also herzlich wenig und man zahlt für Leistung, die nie genutzt wird, da die Grafikkerne für keine anderen Berechnungen als für Grafikaufgaben genutzt werden können. Bei der Musikvideoproduktion kann das aber schon anders aussehen.

Die Arbeitsspeicherkonfiguration startet beim kleinen M4 Max mit 36 GB RAM, beim großen M4 Max mit 48 GB und bei den beiden M3 Ultras mit 96 GB. Beim kleinen M4 Max gibt es erstaunlicherweise kein RAM-Upgrade. Erst beim großen M4 Max gibt es Optionen auf bis 128 GB zu erweitern. Der kleine M3 Ultra kann auf 256 GB RAM erweitert werden und der große M3 Ultra gar auf 512 GB RAM, da 2x M3 Max verbaut sind.

ANZEIGE

Die interne SSD ist bei den M4 Max Modellen auf 8 TB erweiterbar, bei dem M3 Ultra Modellen auf 16 TB.

Apple Mac Studio: Anschlüsse

Apple Mac Studio: Thunderbolt / USB M4 Max

Zuerst einmal finden sich auf der Rückseite vier Thunderbolt 5 / USB4-Anschlüsse im USB-C -Format mit bis zu 120 Gbit/s (80 Gbit/s bidirektional) Datentransferrate. Auf der Vorderseite finden sich dazu zwei USB-C USB 3.1-Anschlüsse mit einer Datenübertragungsrate bis 10 Gbit/s.

Zusammen mit dem HDMI 2.1-Anschluss können hier bis zu fünf Bildschirme an dem Mac Studo M4 Max angeschlossen werden. Unterstützt werden dabei Bildformate bis zu 8K @ 60 Hz an den TB5-Anschlüssen und bis zu 4K @ 240 Hz am HDMI 2.1-Anschluss. Desweiteren wird DisplayPort 2.1 über alle USB-C-Anschlüsse unterstützt.

Apple Mac Studio: Thunderbolt M3 Ultra

Hier gibt es ganze sechs Thunderbolt 5-Anschlüsse. Es gibt aber leider keine zwei zusätzlichen Thunderbolt-Anschlüsse, sondern die beiden USB-C Anschlüsse auf der Vorderseite sind nicht USB 3.1 sondern Thunderbolt 5-Anschlüsse.

Daher können bis zu acht externe Bildschirme angeschlossen werden. Wobei dann mindestens ein Thunderbolt-Display mit Hub involviert sein muss, um die Displays in Reihe zu verbinden, wie es nur bei Thunderbolt möglich ist. Oder es muss ein entprechendes externes Dock vorhanden sein.

An Bildschirmen werden hier ebenso Formate bis 8K @ 60 Hz (TB5) und 4K @ 240 Hz (HDMI) unterstützt.

Gemeinsamkeiten Apple M4 Max & M3 Ultra

Es ist schön zu sehen, dass Apple den Ethernetanschluss doch noch zu schätzen weiß. So ist der 10 Gbit Ethernet-Port nun Standardausführung bei allen neuen Mac Studios. Sehr löblich! Außerdem bietet der Mac Studio noch zwei USB-A-Anschlüsse mit einer USB 3.0-Datenraten von 5 Gbit/s.

Außerdem – hurra – gibt es einen 3,5 mm Klinkenanschluss, der auch Kopfhörer mit hoher Impedanz unterstützt. Der Einschalttaster befindet sich an einer ungleich sinnvolleren Stelle, als der ungleich unerreichbare Taster beim Mac mini M4. Auf der Vorderseite befindet sich, neben den erwähnten USB-C-Anschlüssen, noch ein SDXC-Speicherkartenanschluss.

An drahtloser Technologie gibt es WLAN 6E (802.11ax) und Bluetooth 5.3.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass der M4 Max zwei Media-Engines zum De-/ Codieren von Video gegenüber dem M4 / M4 Pro besitzt und der M3 Ultra entsprechend vier. Das bedeutet für Videoarbeiten eine echte Zeitersparnis.

Apple Mac Studio: Abmessungen und Gewicht

Der Mac Studio ist ein ordentlicher Klotz im Gegensatz zum Mac mini M4. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 3.687 Kubikzentimeter beansprucht er ca. 4,5 mal mehr Raum als der Mac mini M4 (5 x 12,7 x 12,7) . Dennoch sind die Ausmaße 9,5 x 19,7 x 19,7 cm des Mac Studio eher bescheiden, was man wiederum vom Gewicht nicht unbedingt behaupten kann. 2,74 kg für den M4 Max bzw. 3,64 kg für den M3 Ultra stehen den maximalen 0,73 kg des Mac mini M4 Pro entgegen. Gut, das ist immer noch wenig, gemessen am Mac Pro Tower mit 16,85 kg.

Apple Mac Studio: Preise

Den Mac Studio M4 Max gibt es ab 2.499,- Euro während der Mac Studio M3 Ultra ab 4.999,- Euro zu haben ist. Die Ausbaustufe des M3 Ultra mit 256 GB RAM und 8 TB-SSD liegt bei 11.624,- Euro. Ein Mac Pro M2 Ultra in vergleichbarer Ausbaustufe ist 3.375,- Euro teurer.

Doch lohnt es sich, in einen M3 Ultra zu investieren? Zumindest bei den Geekbench-Werten liegen beide SoC sehr nahe beieinander:

M4 Max (MacBook Pro 16-inch, 2024):

Einzelkern: 3.925

Mehrkern: 23.050

Metal: 159.087

M3 Max (MacBook Pro 16-inch, Nov 2023):

Einzelkern: 3.131

Mehrkern: 20.949

Metal: 155.677

Wenn man jetzt den Zuwachs vom M2 Max auf den M2 Ultra betrachtet und auf den M3 Ultra extrapoliert, dann ist das Ergebnis aber nur ca. ein Drittel schneller bei der Mehrkernmessung und nicht etwas das Doppelte. Damit lägen wir bei 203.680 Punkten für die Mehrkernmessung.

Im Lieferumfang ist ein Kaltgerätestecker enthalten.

Apple MacBook Air M4

Das MacBook Air war bis zum M1 eher ein Leichtsüßwassermatrose unter den Laptops. Seit dem M1 hat sich das aber grundlegend geändert und selbst ein MacBook Air M1 ist schon ein veritabler Rechner für die Musikproduktion.

Der Grund liegt in der Energieeffizenz der Chips der M-Serie. Das MacBook Air setzt, wie auch die iPads, auf passive Kühlung. Das war bei dem Grad der Hitzeentwicklung der damaligen Intel-Chip durchaus ein Problem. 50 bis 60 Grad waren hier locker drin, was zu einer systembedingten Drosselung der Rechenleistung führte. Bei den M-Serie Chips erreicht die Hitzeentwicklung schlimmstenfalls Körperwärme.

Nun stellt Apple zwei Modelle des MacBook Air M4 mit einem 13“- und einem 15“-Display vor

Apple MacBook Air M4: CPU und Speicher

Im kleinsten Modell wird ein M4 10-Kern CPU (4P/6E-Konfiguration) mit 8 GPU-Kernen verbaut. Das sind zwei GPU-Kerne weniger als im Mac Mini. Doch für das 13“ MacBook Air M4 gibt es eine Option: zum Preis von 125,- Euro kann auf ein „Standard“ M4 mit 10-Kern CPU und 10-Kern GPU aufgebessert werden. Dann ist aber auch schon Schluss. Einen größeren M4 gibt es für keines der beiden Modelle. Das 15“ MacBook Air M4 wird basismäßig mit dem „Standard“ M4 aus dem Mac Mini M4 ausgeliefert.

Die Basiskonfiguration des Arbeitsspeichers war bei den früheren MacBook Air Modelle ein Knackpunkt. Nun sind, dank Apple Intelligence, auch hier 16 GB RAM standardmäßig im 13“ MacBook Air M4 verbaut, während das 15“ mit 24 GB RAM daherkommt. Einer der wenigen tatsächlich nutzbringenden Nebeneffekte, die KI bisher mit sich gebracht hat. Beide Modelle können aber noch bis auf 32 GB RAM ausgebaut werden, was auch für die entferntere Zukunft für den Alltag in der Musikproduktion ausreichen sollte.

Das 13“ MacBook Air M4 ist lediglich mit einer 256 GB SSD ausgesttatte, das ist heutzutage grundlegend kaum noch ertragbar und für Musikproduktion ungeeignet. 1 TB ist hier eigentlich das Minimum für ein sinnvolles Arbeiten.

Da kleinere SSDs auch auch kleinere TBW-Werte haben (Total Bytes Written sind quasi das Verfallsdatum der SSD) sollte das unausweichlichem Ende so weit wie möglich hinausgeschoben werden. Je größer die SSD, desto weiter in der Zukunft liegt dieser Punkt.

Ob man allerdings zusätzliche 500,- Euro für eine 1 TB SSD ausgeben oder lieber einen der zwei Tunderbolt-Ports für eine deutlich preiswertere externe NVME-SSD opfern möchte, muss jeder selbst abwägen.

Eine externe NVME-SSD ist auch nicht viel unhandlicher als ein USB-Stick, aber deutlich besser. Abgesehen davon, dass man System- und Arbeitsdaten ohnehin auf getrennten Datenträgern halten sollte, nimmt es aber gerade dem MacBook Air den Reiz der Leichtigkeit, wenn man noch diverses Zubehör mitschleppen muss. Besonders mit Hinblick auf die Konnektivität.

Apple MacBook Air M4: Konnektivität und Audio

Mit zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse im USB-C Format ist das MacBook Air M4 zwar nicht üppig, aber ausreichend bestückt. Für ein Audio-/MIDI-Interface über das der MIDI-Controller läuft und eine SSD für Backups reicht es gerade so. Es können sogar bis zu zwei externe Dis­plays angeschlossen werden, die ein Bildformat bis 6K bei 60 Hz erlauben. Um einen TB4-Hub wird man über kurz oder lang aber nicht herumkommen.

Zum Glück gibt es einen eigenen MagSafe-Port zum Laden des MacBook Air M4 und einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss mit Unterstützung für Kopfhörerer mit hoher Impedanz, das macht etliche Dinge einfacher.

Während das 13“ MacBook Air M4 aber nur mit vier Lauitsprechern daherkommt, bietet das 15“-Modell sechs Lautsprecher mit Kräfteausgleich der Tieftöner.

Beide bieten aber den Ring aus drei Mikro­fonen mit gerich­tetem Beam­forming und zwei Mikrofonmodi für Stimmisolation und für das volle Spektrum. Die Wiedergabe in 3D-Audio mit dyna­mi­schem Head Tracking für AirPods, AirPods Pro und AirPods Max Modelle wird auch unterstützt.

Apple MacBook Air M4: Akkulaufzeit

Im 13“ MacBook Air M4 ein Lithium-Polymer Akku mit 53,8 Watt­stunden verbaut, während das 15er mit einem 66,5 Watt­stunden Akku arbeitet. Das Ergebnis ist mit 18 Stunden Binge-Watching bei beiden Modellen aber das Gleiche. Das MacBook Pro M4 bietet hier (max.) 24 Stunden, also ganze sechs Stunden mehr. Für einen Arbeitstag oder einen Gig reicht das trotzdem aus.

Apple MacBook Air M4: Display und Kamera

Das 13“ Display de MacBook Air M4 bietet Liquid Retina Display in IPS Techno­lo­gie und eine 34,46 cm Bildschirmdiagonale. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.664 Pixeln bei 224 ppi.

Beim 15er Modell sind es 38,91 cm Bildschirmdiagonale und eine Auf­lösung von 2.880 x 1.864 Pixeln bei 224 ppi. Die 12 MP-Videokamera im oberen Bildschirmrand bietet Unterstützung für Stage-Center, also ideal für Performance- und Tutorial-Videos. Leider gibt es hier keine Antirelfex Beschichtung wie beim iPad Air M3.

Apple MacBook Air M4: Abmessungen und Gewicht

Das 13“ MacBookAir M4 hat die Maße 30,41 x 21,5 x 1,13 cm bei einem Gewicht von 1,24 kg.

Beim 15“er sind es 30,41 x 23,76 x 1,15 cm bei 1,51 kg Gewicht.

Apple MacBook Air M4: Preise

Das MacBook Air M4 13″ ist ab 1.199,- Euro erhältlich, während für das MacBook Air M4 15″ mindestens 1.499,- Euro zu entrichten sind. Das sind ganze 400,- Euro weniger als für das kleinste 14″ MacBookPro M4 (10-Kern).

Mit dem MacBook Air M1 hat Apple ein sehr fähiges, aber dennoch leichtgewichtiges Arbeitsgerät herausgebracht, das in vielen Fällen die preiswertere Option zum MacBook Pro sein kann. Die einzig wirkliche Stolperstelle des MacBook Air M4 ist die Größer der internen SSD. Wenn man dieses Problem für sich zufriedenstellend lösen kann, erhält man ein absolut fähiges Arbeitsgerät.