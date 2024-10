Report: Apple MacBook Pro M4, M4 Pro, M4 Max, Oktober 2024

Neue MacBook Pro Modelle

Nachdem Apple gestern und heute bereits neue iMac M4- und Mac Mini-Modelle vorgestellt hat, ist als Drittes in der Runde des M4-Reigens nun das Apple MacBook Pro M4 dran. Und dieses bietet nicht nur Upgrades auf einen M4 Pro sondern auch auf einen M4 Max. Ein mobiles Kraftwerk in den Größen 14 Zoll und 16 Zoll. Sehen wir uns an, wo die Vor- oder Nachteile liegen.

Apple Silicon M4 Max

Sehen wir uns zunächst den M4 Max an. Angefangen mit einer 14-Kern CPU in 10P/4E-Konfiguration bietet dieser nicht nur satte 32 GPU-Kerne, sondern auch eine Speicherbandbreite von 410 GB/s. Das ist nochmal 44 % mehr als beim M4 Pro. Alles was mit Datenschaufeln zu tun hat, dürfte hier nochmals deutlich flotter gehen. Apple gibt den Geschwindigkeitszuwachs gegenüber dem M1 Max mit dem Faktor 3,5 an. Das ist ganz schön heftig. Auf die ersten reellen Benchmark-Tests darf man gespannt sein.

Apple MacBook Pro – Gemeinsamkeiten

Alle Apple MacBook Pro M4 bieten einen Liquid Retine XDR-Display, wahlweise in den Größen 14,2 Zoll (35,97 cm Bildschirmdiagonale) mit 3.024 x 1.964 Pixel Auflösung oder 16 Zoll (41,05 cm Bildschirmdiagonale) mit 3.456 x 2.234 Pixel Auflösung mit 120 Hz Bildwiederholungsrate und True Tone Technologie.

Die M4-Modelle bieten einen HDMI-Anschluss, einen SDXC-Kartensteckplatz sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss mit Unterstützung für hohe Impedanzen. Es kommen je nach Modell drei Thunderbolt 4- oder Thunderbolt 5-Anschlüsse zum Einsatz. An weiterer Konnektivität wird Bluetooth 5.3 und WLAN 6E geboten.

Im Audiobereich sind die Modelle identisch und bieten sechs HiFi-Lautsprecher, darunter zwei kräfte-enkoppelte Tieftöner. 3D-Audio und dynamisches Head-Tracking mit AirPods der 3. und 4. Generation, AirPod Pros der 1. und 2. Generation und den AirPods Max ist ebenfalls allen mitgegeben. Auch die beleuchtete Magic Keyboard-Tastatur und das Force Touch-Trackpad ist bei allen gleich.

Unterschiede der Apple MacBook-Modelle 2024

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Basis-Modelle:

Apple MacBook Pro M4 14″ ab 1.899,- Euro

Apple MacBook Pro M4 Pro 14″ ab 2.129,- Euro

Apple MacBook Pro M4 Max 14″ ab 2.395,- Euro

Apple MacBook Pro M Pro 16″ ab 2.899,- Euro

Apple MacBook Pro M4 Max 16″ ab 4.099,- Euro

14″ Apple MacBook Pro M4

Hier ist ein 10-Kern M4 in 6P/4E-Konfiguration und einer 10-Kern GPU verbaut. Eine Option für eine andere M4-Konfiguration gibt es nicht. Das Modell wird mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und kann bis 32 GB erweitert werden. Die interne SSD-Größe beginnt bei 512 GB. Apple hatte hier wohl ein Einsehen für mobile Menschen – nicht dass sie sich das nicht bezahlen ließen und – wenn der Geldbeutel es hergibt – lässt sich die SSD bis auf 2 TB aufstocken.

An Konnektivität werden drei Thunderbolt 4-Anschlüsse mit bis zu 40 Gb/s (USB-C) geboten, mit Unterstützung für USB4 und DisplayPort. Es werden zwei externe Displays über TB4 bis 6K@60 Hz unterstützt oder ein 6K@60 Hz Display über TB 4 und eines bis 4K@144 Hz über HDMI.

Der 72,4 Wattstunden-Akku ermöglicht bis zu 24 Stunden Binge-Watching. Es liegt ein 70 Watt USB-C-Ladegerät bei.

Das Volumen beträgt 1,55 x 31,26 x 22,12 cm bei einem Gewicht von 1,55 kg.

14″ Apple MacBook Pro M4 Pro und M4 Max

Hier ist ein 14-Kern M4 in 10P/4E-Konfiguration und eine 20-Kern GPU verbaut. Zwei Optionen für M4-Max-Varianten (siehe unten) werden angeboten und kosten 670,- oder 1.015,- Euro mehr.

Das Modell wird mit 24 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und kann auf bis zu 48 GB erweitert werden. Die interne SSD-Größe beginnt bei 512 GB und lässt sich auf maximal 4 TB aufstocken. Wird eine M4 Max-Variante ausgewählt, erhöhen sich die Ausbaustufen von RAM und SSD.

An Konnektivität werden drei Thunderbolt 5-Anschlüsse mit bis zu 120 Gb/s (USB-C) geboten, mit Unterstützung für USB4 und DisplayPort. Es werden zwei externe Displays über TB4 bis 6K@60 Hz unterstützt, oder ein 6K@60 Hz Display über TB 4 und ein 4K@144 Hz über HDMI. Bei Auswahl einer M4-Max-Variante werden vier externe Displays unterstützt.

Der 72,4 Wattstunden-Akku ermöglicht bis zu 22 Stunden Binge-Watching mit dem M4 Pro und 18 Stunden Binge-Watching mit dem M4 Max.

Das Volumen beträgt 1,55 x 31,26 x 22,12 cm bei einem Gewicht von 1,60 kg.

14″ Apple MacBook Pro M4 Max

Es stehen zwei M4 Max-Optionen zur Verfügung. Der M4 Max mit 14 Kernen (10P/4E) und 32-Kern GPU und der M4 Max mit 16-Kern CPU (10P/6E) und 40-Kern GPU, den es für 345,- Euro Aufpreis gibt.

Da beim M4 Max ausschließlich die Grafikleistung aufgebohrt wurde, ist diese Version nur für Anwendungen von Vorteil, die wirklich, wirklich viel Grafikleistung erfordern. Und da KI-Anwendungen bei der Apple Silicon M-Serie von der 16-Kern Neuronal-Engine ausgeführt werden und nicht wie bei anderen Desktops auf der diskreten Grafikkarte (AMD / Intel / nVidia), liegt hier die Grafikleistung ansonsten ebenfalls brach, zumindest für die „internen“ Anwendungen wie in FinalCut oder Logic Pro. Für Audio-Anwendungen also eher unnötig.

Das Modell wird mit 36 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und kann mit M4 Max Option auf maximal 128 GB erweitert werden. Die interne SSD-Größe beginnt bei 1 TB und lässt sich auf bis zu 8 TB aufstocken.

An Konnektivität werden drei Thunderbolt 5-Anschlüsse mit bis zu 120 Gb/s (USB-C) geboten, mit Unterstützung für USB4 und DisplayPort. Es werden vier externe Displays unterstützt. Darunter z. B. drei über TB4 mit 6K@60 Hz und eines mit 4K@144 Hz über HDMI.

Der 72,4 Wattstunden-Akku ermöglicht bis zu 18 Stunden Binge-Watching. Ein 70 Watt USB-C-Ladegerät wird mitgeliefert.

Damit hat das Apple MacBook Pro 14″ M4 Max die kürzeste Laufzeit von allen Modellen, da SoC leistungshungriger ist. Aber Akku und Netzteil wurden nicht angepasst.

Das Volumen beträgt 1,55 x 31,26 x 22,12 cm bei einem Gewicht von 1,62 kg.

16″ Apple MacBook Pro M4 Pro und M4 Max

Das Volumen beträgt 1,68 x 35,57 x 24,81 cm bei einem Gewicht von 2,14 kg bzw. 2,15 kg.

Hier ist ein 14-Kern M4 Pro in 10P/4E-Konfiguration und eine 20-Kern GPU verbaut. Zwei Optionen für M4-Max-Varianten (siehe unten) stehen zur Verfügung, die es für 740,- und 1.110,- Euro extra gibt.

Das Modell wird mit 24 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und kann auf maximal 128 GB erweitert werden. Die interne SSD-Größe beginnt bei 512 GB und lässt sich auf maximal 8 TB aufstocken. Wird eine M4 Max-Variante ausgewählt, erhöhen die Ausbaustufen für RAM und SSD.

An Konnektivität werden drei Thunderbolt 5-Anschlüsse mit bis zu 120 Gb/s (USB-C) geboten, mit Unterstützung für USB4 und DisplayPort. Die Anzahl der externen Displays verhält sich wich bei den 14″ Modellen. Zwei weitere externe Display mit M4 Pro und vier externe Display mit M4 Max.

Der 100 Wattstunden-Akku ermöglicht bis zu 24 Stunden Binge-Watching mit dem M4 Pro und 21 Stunden Binge-Watching mit dem M4 Max. Damit haben die 16″ Modelle die längste Laufzeit von allen, da trotz des größeren Display auch der Akku angepasst wurde. Es liegt ein 140 Watt USB-C-Ladegerät bei.

Ein voll ausgebautes Apple MacBook Pro M4 Max mit 128 GB RAM und 8 TB SSD kostet 8.379,- Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Apple Website.