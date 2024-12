Report: Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton

Irgendwas mit Medien?

Der Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton (kurz: MGBT) hat zwar nicht die Musikproduktion im Fokus, bietet aber einen fundierten Tonteil in der dreijährigen Ausbildung. Für die Prüfung ist die IHK zuständig und der Beruf ist eine klassische, duale Ausbildung. Welche Lehrinhalte im Vordergrund stehen und für wen dieser Beruf interessant sein könnte, klären wir hier.

ANZEIGE

Was macht ein Mediengestalter Bild und Ton?

Wenig überraschend ist, dass der Beruf aus dem traditionellen Medienumfeld kommt, also vom Radio und TV. Bis Anfang der 1990er-Jahre bildete die Schule für Rundfunktechnik (SRT) in Nürnberg Bild- und Tontechnikerinnen aus. Interessanterweise waren beide Berufe eher eine Domäne der Damen – Männer waren damals deutlich seltener vertreten. Von der Schule für Rundfunktechnik unabhängig sind selbstverständlich die Studiengänge zum Bild- und Toningenieur sowie Tonmeister/Tonmeisterin. Die SRT war als Stiftung aufgebaut und Stifter waren die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die 1964 ins Leben gerufen wurden. Das es zu dieser Zeit keine privaten AV-Medien in der Bundesrepublik gab (das Konstrukt im Saarland wurde mit dem Anschluss ans Bundesgebiet aufgegeben), konnten die Sendeanstalten exakt am Bedarf ausbilden, so dass das Ergattern eines Ausbildungsplatzes in einem dieser beiden Berufe einer Job-Garantie gleichkam.

Die besagten Ausbildungen waren nicht im Berufsbildungsgesetz geregelt, so dass diese formal „nicht staatlich anerkannt“ sind, wohl aber bei den Sendern Anerkennung genossen und auch heute noch genießen. Die Ausbildung begann mit einem 12- und einem 18-monatigen Kurs, später wurde auf ein 9-Monatsmodell umgestellt.

1995 stellt die SRT die Ausbildungen ein, da diese als nicht mehr zeitgemäß eingestuft wurden und man wand sich in Nürnberg komplett der Weiterbildung zu. 2007 fusionierte die SRT mit der „Zentralen Fortbildung der Programm-Mitarbeiter“ (ZFP) zur ARD/ZDF Medienakademie und bedient seither den Weiterbildungs- und Schulungsmarkt.

Mit dem Aufkommen der privaten Programmveranstalter im Jahr 1984 wurden Ton- und Bildleute auch außerhalb von ARD und ZDF nachgefragt, so dass die Bedarfsplanung nicht mehr wie davor funktionierte. So haben es auch vermehrt Quereinsteiger in besagte Berufsfelder „geschafft“.

Erst 1996 wurde der Beruf Mediengestalter Bild und Ton nach dem Berufsbildungsgesetz ins Leben gerufen. Die IHK vergibt die Abschlüsse, regelt die Prüfung und sorgt für die Verwaltung. Im Prinzip wurden die beiden ursprünglichen Berufe kombiniert und mit weiteren Themenfeldern (Kamera, Planung, etwas E-Technik etc.) versehen. Erstmals wurde an mehreren Standorten in einer dualen Ausbildung ausgebildet und das nicht nur bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Beim Erstellen des Rahmenlehrplans wirkten nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit, sondern auch welche aus der Privatwirtschaft. Somit ist die Einschätzung, dass sich die späteren Arbeitgeber eine Ausbildung „auf den Leib“ geschneidert haben nachvollziehbar.

Der Weg zum Mediengestalter Bild und Ton

Wer die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton absolvieren möchte, bewirbt sich bei einem Ausbildungsbetrieb. Das können Filmproduktionsfirmen, klassische Sender, Webvideo-Produzenten (besser bekannt als „Streamer“ und „YouTuber“), Tonstudios und sonstige Firmen im Bereich der Bewegtbildkommunikation sein. Planetarien haben oft komplette Produktionsteams, einige größere Firmen und Forschungseinrichtungen haben fest angestellte Mediengestalter zur Produktion von Werbemitteln, Presseunterlagen und der Gleichen mehr. Viele dieser Unternehmen bilden aus, manche in Kooperation miteinander. Wer Ausbildungsbetrieb werden möchte, wendet sich vertrauensvoll an die IHK.

Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren ist, wie bei anderen Berufen auch, unterschiedlich. Während manche Ausbilder großen Wert auf ein ShowReel legen, sind andere eher an klassischen Bewerbungsverfahren interessiert. Es ist anzuraten, einer Bewerbung zum Mediengestalter Bild und Ton eine Arbeitsprobe beizulegen, sofern vorhanden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Arbeitsprobe zum Wunschbetrieb passt und dass diese so gut wie möglich technisch, gestalterisch sowie inhaltlich produziert wird. Verwackelte Mobiltelefonvideos sind eher weniger geeignet (außer es ist ein gezielter Effekt). Es sollte auch klar gemacht werden, welche Teile des Filmes eine Eigenleistung sind und welche nicht. Wer kein entsprechendes Material zur Hand hat, dreht ein Portrait-Video von sich selbst.

Wie bei einer dualen Ausbildung üblich, wechseln sich betriebliche und schulische Phasen ab. Wermutstropfen: Es gibt maximal eine Berufsschule pro Bundesland, die Mediengestalter Bild und Ton ausbilden. In Nordrhein-Westfalen ist das beispielsweise das Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg in Köln, in Baden-Württemberg die it.schule Stuttgart und in Rheinland-Pfalz die BBS in Mainz. Das kann größere Fahrtwege zu den Berufsschultagen bedeuten. Allerdings sind es bundesweit gerade einmal 650-750 Azubis, die sich ausbilden lassen. Das sind zwei Eingangsklassen pro Bundesland, wenn die Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen hier einfach den sie umgebenden Bundesländern zugerechnet werden (es gibt auch Angaben von knapp 2.000 Auszubildenden pro Jahr, hierzu wird aber keine verifizierbare, aktuelle Quelle angegeben – diese Zahlen scheinen ca. 10-15 Jahre alt zu sein).

ANZEIGE

Den gut 700 angehenden Mediengestaltern steht Deutschlands meist gewählter Ausbildungsberuf (Bürokaufmann/-frau) mit gut 26.000 Einsteigern (alleine 2018) gegenüber. Der Mediengestalter Bild und Ton ist somit klar eine Nische und das Treffen aller Auszubildenden eines Bundeslandes in einer Schule kann somit auch zum Vernetzen genutzt werden – man kennt sich.

Was lernt ein angehender Mediengestalter Bild und Ton?

Wie in Rahmenlehrplänen üblich, wird der Beruf in Lernfelder unterteilt (hier 11 an der Zahl):

Beruf und Betrieb präsentieren Bild- und Tonaufnahmegeräte einrichten Bild- und Tonaufnahmen durchführen Bild- und Tonmaterial auswählen, bearbeiten und bereitstellen Tonproduktionen durchführen Aufnahmen mit Regieeinrichtungen durchführen Grafische Animationen produzieren und einbinden Nicht-fiktionale Produktionen durchführen Fiktionale Kurzformate realisieren Studioproduktionen durchführen Medienprojekte konzipieren und realisieren

Praktisch bedeutet das, dass die beiden ursprünglichen Berufe Bild- und Tontechniker zusammengelegt wurden. In der Tontechnik gehören u. a. Themen wie Mikrofone, Mikrofonierung, Pegel, Stereomikrofonie, Tonbearbeitung/Mischung zum Inhalt der Ausbildung. Bei der Bild- und Videotechnik wird die entsprechende Signaltechnik, Video-Editing, Kamera-Matching/Bedienung des Bildmischers sowie einfache Messtechnik vermittelt. Auch der Umgang mit der Kamera, Optiken, Timecode, Weißabgleich werden gelehrt.

Auf dem Stundenplan stehen auch Grundlagen der Lichttechnik, Lichtsetzung (Farbtemperatur, Dreipunktausleuchtung etc.). Allgemein wird auch Studiotechnik (TV- wie Tonstudio, lesen von Blockschaltbildern etc.) und Grundlagen in Elektrotechnik unterrichtet. Der Gestaltungsaspekt wird mit Themen wie Dramaturgie, das Kennen journalistischer Formate, das Verfassen von Drehplänen und Treatments etc. abgedeckt. Die genannten Themenfelder werden in der theoretischen Abschlussprüfung in einer Klausur geprüft – ähnlich verhält es sich bei der Zwischenprüfung, die nach der Hälfte der Ausbildung abgehalten wird. Diese Klausur heißt Bild- und Tonproduktion und dauert 210 Minuten.

Das Fach WiSo (Wirtschaft und Soziales) wird in einer eigenständigen Klausur (60 min) geprüft. Das WiSo bietet die üblichen Inhalte in Wirtschafts- und Sozialkunde.

Zur praktischen Prüfung gehört ein Prüfstück, es wird ein Film in Eigenverantwortung produziert. Dabei darf kein Beteiligter an der Realisation einen höheren Sachkenntnisstand als die zu prüfende Person haben. Es werden Themen von der IHK zur Auswahl gestellt. Die Prüfungsschwerpunkte richten sich nach selbst gewählten Ausbildungsschwerpunkten.

Die praktische Prüfung sind bei Zwischen- und Abschlussprüfung prinzipiell gleich aufgebaut: Es wird ein typisches Arbeitsszenario geboten (Drehen eines Interviews, Tonediting eines Trailers, Videoschnitt eines TV-Beitrages, Vorbereiten einer Studioproduktion etc.), das in 50 Minuten bearbeitet werden muss. Mit diesem Prüfungsszenario gehört dieser Ausbildungsgang zu den anspruchsvolleren Vertretern.

Die Ausbildungsvergütung startet bei ca. 1.000,- Euro und steigt im Verlauf der drei Ausbildungsjahre nicht sehr stark an.

Was hat es mit den privaten Ausbildungsträgern auf sich?

Einige private Bildungsträger bieten ebenso schulische Ausbildungen zum Mediengestalter Bild und Ton an. Prinzipiell muss zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden: der Umschulung sowie der Vollausbildung. Bei letzter wird – in aller Regel – nicht der klassische duale Weg gewählt. Die Auszubildenden erhalten einen Unterrichtsblock von meist 1 Jahr und gehen danach für 1,5 Jahre in ein Praktikum. Abschließend wird nochmal zur Prüfungsvorbereitung unterrichtet (meist sechs Monate).

Diese Ausbildungen müssen privat getragen werden. Einige private Ausbilder bieten einen eigenen Abschluss zum Mediengestalter Bild und Ton an, der am offiziellen IHK-Abschluss orientiert ist, andere bieten einen IHK-Abschluss als so genannte „Externenprüfung“ an. Vereinzelt gibt es auch private Ausbilder, die nur als Betrieb auftreten und den schulischen Teil in der Berufsschule absolvieren lassen. In diesem (zugegebenermaßen seltenen Fall) fungiert der Bildungsträger als Ausbildungsbetrieb und produziert Medieninhalte mit den Auszubildenden.

Die Umschulung wird von externen Trägern (bspw. der DRV, Arbeitsagentur …) finanziert, dauert nur zwei Jahre und endet ebenfalls mit der IHK-Prüfung. Bei dieser Variante ist die Praktikumszeit auf 6 Monate verkürzt.

Wo arbeiten Mediengestalter Bild und Ton?

Fertig ausgebildete Mediengestalter Bild und Ton finden überall dort Beschäftigung, wo Ton oder Bewegtbildmedien produziert, bearbeitet oder eingesetzt werden. Das sind neben den traditionellen Fernsehanstalten und Radiosendern auch Film- und Videoproduktionen, Planetarien, Presseabteilungen größerer Firmen oder Forschungseinrichtungen, Tonstudios oder auch Werbeagenturen.

Kameraarbeit gehört zwar auch zum Ausbildungsprofil, wird aber von manchen Arbeitgebern gerne an Zusatzqualifikationen gebunden. In zwei Bundesländern gibt es dazu auch Weiterbildungen mit IHK-Zertifikat, manche private Ausbilder bieten ebenfalls entsprechende Weiterbildungen oder zusätzliche Schwerpunkte an.

Einige Sendeanstalten übernehmen die ehemaligen Auszubildenden nur mit einer ein- oder zweijährigen Befristung. Diese Befristung wird als „Qualifikationsjahr“ bezeichnet und soll den Kandidaten zur beruflichen Orientierung dienen – so die offizielle Lesart.

Es ist noch kein Meister …

… vom Himmel gefallen, so auch nicht bei den Mediengestaltern Bild und Ton. Seit dem Jahr 2013 gibt es eine Weiterbildung zum Meister Medienproduktion Bild und Ton. Die in Teil- und Vollzeit angebotene Weiterbildung soll Mediengestalter Bild und Ton in den Bereichen Betriebsführung, Kalkulation und Planung weiterbilden. Handwerkliche Themen finden in der Meisterausbildung keine Berücksichtigung mehr, auch keine Spezialisierung, schade.

Den Meister können Mediengestalter Bild und Ton oder Film- und Videoeditor mit mindestens einjähriger Berufspraxis ablegen. Ferner sind auch alle zugelassen, die eine abgeschlossene Ausbildung in einem sonstigen anerkannten gewerblich-technischen Ausbildungsberuf mit mindestens zweijährige Berufspraxis vorweisen können. Quereinsteiger müssen mindestens fünf Jahre Berufspraxis im einschlägigen Bereich belegen können.

Meister Medienproduktion Bild und Ton arbeiten als Betriebs- oder Abteilungsleitung und auf anderen vergleichbaren Positionen.

Gespräch mit Manuel Fischer, Abteilungsleiter der it.schule im Bereich Mediengestaltung

Wir haben mit dem ausgebildeten Mediengestalter Bild und Ton und Toningenieur Manuel Fischer über die Ausbildung und seinen Weg in den Berufsschuldienst der Mediengestalter Bild und Ton gesprochen.

AMAZONA:

Mediengestalter lässt sich ja nicht auf Lehramt studieren. Wie wird man Berufsschullehrer für die Auszubildenden?

Manuel Fischer (MF):

Ich habe nach Ausbildung und Studium einige Jahre in der Branche als Toningenieur und Studioleiter gearbeitet. 2014 ergab sich die Möglichkeit, im Direkteinstieg als Berufsschullehrer an der it.schule Stuttgart anzufangen und so bin ich damals in den Schuldienst gewechselt. Im Direkteinstieg besucht man neben dem eigenen Unterricht das Lehrerseminar, um Pädagogik, Didaktik, Schulrecht usw. zu lernen. Das Fachwissen bringt man ja aus seinem Studium und der Berufserfahrung mit. Wenn man nach zwei Jahren alle Lehramtsprüfungen erfolgreich absolviert hat, wird man als Berufsschullehrer eingestellt.

AMAZONA:

Ich werde oft gefragt, wie man an einen Ausbildungsplatz kommt. Wie sind denn die Anforderungen?

Manuel Fischer:

Die formalen Voraussetzungen für eine Ausbildung sind nicht so hoch, allerdings wird von den meisten Betrieben ein guter Schulabschluss gewünscht. Über die Hälfte der Azubis haben normalerweise das Abitur. Hilfreich für eine erfolgreiche Ausbildung sind sicherlich technisches Verständnis, erste Erfahrungen bei der Produktion von Bild und Ton und überdurchschnittliches eigenes Engagement.

AMAZONA:

Ist es hilfreich sich mit Arbeitsproben – also einem ShowReel – zu bewerben?

Manuel Fischer:

Das hängt ganz stark von den einzelnen Betrieben ab. Oft wird gewünscht, erst einmal ein Praktikum zu absolvieren, dann lernt man sich gegenseitig kennen. Das eigene ShowReel spielt später bei der Spezialisierung, z. B. bei einer Bewerbung an einer Hochschule eine wichtige Rolle.

AMAZONA:

Seit gut 10 Jahren gibt es ja einen zum Ausbildungsberuf passenden Meister. Wie ist dieser zu bewerten?

Manuel Fischer:

Der Meister Medienproduktion hat sich meines Erachtens bisher in der Branche noch nicht richtig durchgesetzt. Eine Hürde auf dem Weg zum Meister ist immer, dass die entsprechenden Fortbildungen und Qualifikationen relativ teuer sind. Formal ist er dem Bachelor gleichgestellt, was für manche eine wichtige Rolle spielt. Um einen begehrten Job bei einer Produktion zu bekommen, ist oft allerdings die praktische Erfahrung wichtiger als ein Meister-Zertifikat, der Stellenwert ist also sicherlich ein anderer als z. B. im Handwerk.

AMAZONA:

Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?

Manuel Fischer:

Bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten wird man normalerweise in einem Tarifvertrag eingestuft. Bei den privaten Studios, Produktionsbetrieben oder als Freiberufler ist die Bezahlung stark von den individuellen Fähigkeiten und Tätigkeiten abhängig. Es gibt sowohl die gut bezahlten Spezialisten als auch die Hilfs-Jobs zum Mindestlohn.

AMAZONA:

Wie sind die Perspektiven in diesem Berufsfeld?

Manuel Fischer:

Obwohl Medien in unserer Welt omnipräsent sind, ist die Produktions-Branche eigentlich relativ klein. Ziel der Ausbildung ist ein breites Grundlagenwissen über die Produktion von Ton- und Bildprodukten. Wer in der Medienbranche erfolgreich sein will, muss seine persönlichen Stärken nutzen und sich darüber hinaus mit Eigeninitiative in irgendeiner Weise spezialisieren. Es hängt also sehr davon ab, welche Chancen man bekommt und ergreift.

AMAZONA:

Also würden Sie Ihren eigenen Kindern zu diesem Beruf raten?

Manuel Fischer:

Ich würde meinen Kindern nicht zu einem speziellen Beruf raten, das muss ja zu den eigenen Stärken und Ziele passen. Ich würde aber immer empfehlen, sich mit dem gewünschten Beruf intensiv auseinanderzusetzen und Praktika zu absolvieren, um entscheiden zu können, ob man in diesem Umfeld arbeiten will. Egal, ob man Mediengestalter oder Mechatroniker werden will.

AMAZONA:

Für wen ist der Beruf Ihrer Meinung nach am besten geeignet?

Manuel Fischer:

Wer sich für die Produktion von Medien interessiert und sich dafür ein breites Grundlagenwissen aneignen will, hat mit dieser Ausbildung gute Voraussetzungen. Man kann dabei seine eigenen Schwerpunkte herausfinden und sich danach spezialisieren. Wer vorher schon genau weiß, dass er z. B. Kameramann/-frau werden will und sich für Ton weniger interessiert, ist vielleicht mit einem entsprechenden Studium besser bedient.

AMAZONA:

Welche Rolle spielt die Berufsschule in dieser Ausbildung?

Manuel Fischer:

Die Schule ergänzt als dualer Partner die praktische Erfahrung im Betrieb. Es werden aber nicht nur die theoretischen Grundlagen vermittelt, moderner Unterricht beinhaltet auch viel Praxis und Projektarbeit. Die Inhalte werden durch den Rahmenlehrplan vorgegeben und sind in 11 Lernfelder gegliedert, die alle Bereiche der Ausbildung abdecken. Dabei hat jedes Lernfeld einen eigenen Schwerpunkt, z. B. EB-Aufnahmen, Tonproduktion, Animation, Spielfilm, Studioproduktion usw. (EB steht für „Elektronische Berichterstattung“ und meint die üblichen TV-Teams mit Reporter, Kameraoperator und Assistent – Anm. d. Red.)

AMAZONA:

Lieber Manuel Fischer, vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch.