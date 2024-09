Report: Bluetooth 6 im Tonstudio – bessere Ortung, höhere Geschwindigkeit und Sicherheit

Bluetooth 6 - was es kann, was es bringt

Die Spezifikationen von Bluetooth 6 wurden am 3. September 2024 veröffentlicht. Was bringen sie Neues und spielt die sechste Version der Übertragungstechnologie auch bei Musikanwendungen eine tragende Rolle? Wir haben die wichtigsten Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Bluetooth – Geschichte

Bluetooth wurde 1998 zum ersten Mal der Welt vorgestellt und sollte bei wenig Stromverbrauch (2,5 Milliwatt) zur drahtlosen bidirektionalen Datenübertragung auf kurzen Entfernungen (unter 10 Meter) dienen. Übertragen wird mit Funkwellen im UHF-Bereich (Ultrahochfrequenzbereich) von ca. 2,4 bis 2,5 GHz.

Aber erst 2002 ratifizierte das IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) den Standard 802.15.1-2002 (BT 1.1) und machte den Alleingängen bei der Implementation der einzelnen Hersteller ein Ende. Seitdem hat Bluetooth 14 Revisionen erfahren, inklusive der aktuellen.

Die Bezeichnung Bluetooth geht im übrigen auf das Buch von Frans G. Bengtsson „The Long Ships“(engl.), eine historische Novelle über den dänischen König Harald „Bluetooth“ Gormsson (Haraldr Blátǫnn Gormsson) zurück, der im 10. Jahrhundert lebte. Ein Bild des Runengrabsteins des Königs beeindruckte Jim Kardach, Mitarbeiter von Intel und Gründer der Bluetooth SIG (Special Interest Group), wohl so sehr, dass er die Bezeichnung 1997 vorschlug.

Wie eingangs erwähnt, sind die Spezifikationen für Bluetooth 6 seit Anfang September bekannt und diese können auch für Musikanwendungen interessant sein. Bisher waren zum z. B. für kabellosen MIDI-Betrieb spezielle Geräte, meistens von CME Pro, nötig, um die Latenz einigermaßen in Schach zu halten, während Audio bei Kopfhöreranwendungen in Frage kam, wo Latenzfreiheit und bestenfalls CD-Audioqualität jetzt nicht die maßgebliche Rolle spielen. Ob und wie sich das ändert, wollen wir hier nachverfolgen.

Was bringt Bluetooth 6 Neues?

Die tiefergehenden technischen Spezifikationen wurden von der Bluetooth SIG veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr im Anhang dieses Artikels.

Natürlich ist auch BT 6 wieder zu allen Vorgängerversionen rückwärtskompatibel.

1. Channel Sounding – Kanalsondierung oder Kanalpeilung

BT 6 ermöglicht zunächst einmal das genaue Messen der Entfernung zwischen Geräten. Als erstes profitieren davon natürlich alle „Finden“-Anwendungen (Find Me). Dabei kommt auch noch eine neue Sicherheitsebene hinzu, die dafür sorgt, dass nur autorisierte Nutzer den Schlüsselbund finden können. Aber es kann auch festgelegt werden, wer in welchem Bereich um den Sender herum Zugriff auf diverse Dienste erhält.

Das ist dann nicht nur die Sicherheitstür, vor der man tatsächlich stehen muss, um sie öffnen zu können, sondern auch z. B. Listening-Spots bei Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen, wo bestimmte Inhalte nur in bestimmten Zonen verfügbar sein sollen. Vielleicht auch, dass der BT-LE MIDI-Controller nur den Synthesizer kontrolliert, der gerade am nächsten ist.

2. Decision-Based Advertising Filtering – entscheidungsbasierte Angebotfilter

Die Eigenschaft von Bluetooth LE erweitertem Angebot erlaubt das Übermitteln von Datenpaketen auf dem primären und sekundären Sendekanal, d. h. entscheidungsbasierte Angebotsfilter erlauben dem Empfangsgerät, das ein Datenpaket auf dem Hauptkanal empfangen hat, zu entscheiden, ob es sich lohnt, auch auf dem sekundären Kanal nach dazu passenden Datenpaketen zu suchen. Das reduziert die Suchzeit nach Daten auf dem Sekundärkanal, da Pakete, die mit der aktuell aktiven Applikation nichts zu tun haben, einfach ausgesondert werden.

3. Monitoring Advertisers – Angebotsüberwachung

Ein Empfängergerät kann angewiesen werden, Duplikate von Angebotspakete herauszufiltern. Damit wird dann nur noch jeweils ein Angebotspaket von jedem individuellen Einzelgerät akzeptiert. Aber das hatte bisher einen Haken. Die Effizienz wird zwar erhöht, aber der Sender hat keine Möglichkeit mehr festzustellen, ob der Empfänger noch in Reichweite ist und das Sendegerät kann auf der Suche nach dem Empfänger in einer energieintensiven Suchschleife hängen bleiben.

Die neue Angebotsüberwachung teilt dem Sendergerät hingegen mit, wann ein Empfänger sich außer Reichweite befindet. Das sind vor allem Maßnahmen , um den Energieverbrauch zu optimieren, wenn eine Störung der Verbindung auftritt.

4. ISOAL Enhancement – isosynchrone Anpassung

Das ISOAL (Isochronous Adaptation Layer) erlaubt, große Datenpakete mit Fehlerkorrektur (Frames) in kleineren Paketen im Link-Layer (LL, dazu gleich mehr) zu übermitteln. Also z. B. ein 24 Bit Paket in drei 8 Bit Paketen zu übermitteln und dafür zu sorgen, dass die Pakete auch in der richtigen Reihenfolge ankommen bzw. entlang der Zeitlinie, auf der sie abgeschickt wurden, sortiert werden.

Die Datenpakete können dabei mit Fehlerkorrektur (Frame) versehen sein oder ohne (unframed). Mit Fehlerkorrektur erhöht sich natürlich wieder die Latenz, da mehr Daten übermittelt werden müssen.

Das verhält sich hier ähnlich zum isosynchronen USB-Modus, wie er für alle USB-Audiointerfaces verwendet wird. Hier findet auch keine Fehlerkorrektur statt, weswegen eine reibungslose Datenübermittlung extrem wichtig ist, um Datenausfälle zu vermeiden. Nur dass bei Bluetooth 6 nun wahlweise auch mit Fehlerkorrektur gearbeitet werden kann.

Bei BT 6.0 wurde nun der ISOAL durch einen neuen Frame-Modus verbessert, der die Übertragung von Datenpaketen mit Fehlerkorrektur verbessert „die besonders anfällig für Latenzen sind“. Gemeint sind dann wohl speziell Audio- und Videodaten. Das macht BT 6 aber noch lange nicht zur Alternative zu kabelgebundenen Interfaces.

5. Link-Layer Extended Feature Set – Link-Layer Erweiterte Eigenschaften

Die Geräte können eigenständig Informationen über den Link-Layer austauschen, um sich über Eigenschaften zu einigen die sie beide unterstützen. Diese festgeschriebene Eigenschaftsliste wurde erheblich erweitert.

Bisher war der Sendeabstand zwischen den Paketen auf 150 µs (Mikrosekunden) festgelegt. Dieser Abstand kann nun verhandelt werden und kürzer oder länger als 150 µs sein.

Auch hier können die Geräte miteinander aushandeln, welcher der optimale Übertragungstakt ist, was zu höheren Geschwindigkeiten oder niedrigeren Latenzen führen kann. Im Idealfall beides.