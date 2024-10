Report: Catalyst Institute for Creative Arts and Technology

Studiengänge für Musiker an dem Kreativ-Institut in Berlin

Das Catalyst Institute for Creative Arts and Technology ist die Top-Adresse für Menschen aus der ganzen Welt, die in der Kreativ-Branche mit einem anerkannten Abschluss aktiv werden wollen. Doch was ist dieses Institut überhaupt, welche Studiengänge sind für uns Musiker interessant und wie kann ich dort überhaupt studieren? Diese und weitere Fragen klären wir in diesem Artikel.

Was ist das Catalyst Institute for Creative Arts and Technology und wie hat es sich entwickelt?

Catalyst, das derzeit in sein 11. Jahr geht, war von Anfang an ein Vorreiter. Als es 2013 unter dem Namen dBs Berlin gegründet wurde, war es die einzige Musikinstitution, die sich an die englischsprachige Community hier in Berlin richtete. Sie starteten mit ihren BA-Programmen in Electronic Music Production & Performance und Creative Audio Production & Sound Engineering. Damals hatten sie zwei Campusse, einen im Funkhaus und den anderen in der Gubener Straße in Friedrichshain. 2015 wurde dann die School of Film & Media gegründet und zwei Jahre später verlegten sie ihre gesamten Einrichtungen mit der neu gegründeten School of Acting unter ein Dach im Funkhaus Berlin.

Seit dieser Zeit ist das Institut immer weiter gewachsen. Mit “Creative Production (Music)” und “Creative Production (Film)” wurden zwei Master of Arts/MA-Programme eingeführt. Darüber hinaus gibt es noch Bachelor/BA-Programme in Visual Effects, Digital Arts & Animation, Music & Sound Design for Visual Media und Screenwriting. Abgerundet wird das Angebot von einer Reihe intensiver vierwöchiger Sommerkurse. Insgesamt bietet das Institut, das sich 2020 von dBs Berlin in Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology umbenannt hat, nun neun Studiengänge und sechs sogenannte Summer Short Courses an.

In diesem Jahr wurden die Räumlichkeiten um ein Theater, ein Kino und ein mit Dolby Atmos ausgestattetes Tonstudio erweitert. Letztendlich arbeiten die Mitarbeiter von Catalyst stetig weiter daran, ein kreatives Kraftwerk zu werden, in dem jeder Aspekt der kreativen Produktion stattfinden kann, was zu einem leistungsstarken Netzwerk des Austauschs und der interdisziplinären Zusammenarbeit führt.

Das musikalische Bildungsangebot des Catalyst Institute

Innerhalb der School of Music & Sound bietet das Catalyst Institute for Creative Arts and Technology vier Studiengänge an.

Der Bachelor-Studiengang „Electronic Music Production & Performance“ ist eine praktische Grundlage in elektronischer Musikproduktion, die sich auf den musikalischen Ausdruck (Komposition, Aufnahme und Performance) durch den Einsatz elektronischer Instrumente und Technologien konzentriert.

Experimentieren und Risikobereitschaft sind der Schlüssel, um den Studenten zu helfen, ihre Praxis zu definieren und ihre Grenzen zu erweitern. Die Studenten erwerben die Werkzeuge und Techniken zum Erstellen, Mischen und Präsentieren ihrer eigenen Musik und lernen diese durch unermüdliches Üben.

Creative Audio Production & Sound Engineering

Der Bachelor-Studiengang „Creative Audio Production & Sound Engineering“ konzentriert sich auf die Erforschung der persönlichen künstlerischen Stimme der Studenten sowie die Untersuchung kreativer Rollen, die es ihnen ermöglichen, in der Audiodienstleistungsbranche zu arbeiten. Die Studenten werden mit den neuesten Kenntnissen und technischen Fähigkeiten in der Tonproduktion ausgestattet und nutzen dieses Wissen dann, um Singles, EPs, Filmmusik, verschiedene technische Projekte, ein Studioalbum und vieles mehr zu erstellen. Dieser Kurs betrachtet das Aufnahmestudio als Instrument und fordert die Studenten dazu auf, dieses Instrument zu lernen, zu spielen und damit zu experimentieren.

Music & Sound Design for Visual Media

Das Bachelor-Programm „Music & Sound Design for Visual Media“ ist ein interdisziplinärer Kurs, der die Beziehung zwischen Ton und Bild untersucht. Die Projekte sind in erster Linie kollaborativ und konzentrieren sich auf die Integration von Musik und Ton in einen visuellen Kontext. Die Studenten produzieren Audiomaterial für Live-Projekte, schreiben die Musik und nehmen die komplette Filmmusik auf. Sie entwickeln interaktive Installationen, Videospiele, Audiobibliotheken und mehr.

Creative Production (Music)

Der Master-Studiengang „Creative Production (Music)“ ist ein Programm, das sich der kreativen, praxisorientierten künstlerischen Forschung widmet und auf die Interessen oder die gewählte Spezialisierung des jeweiligen Studenten zugeschnitten ist. Die Studenten erweitern und vertiefen ihren musikalischen und konzeptionellen Bezugsrahmen und entwickeln gleichzeitig ihre künstlerische Praxis und ihr kritisches Denken auf Postgraduiertenniveau.

Während des einjährigen Kurses in Vollzeit, beziehungsweise dem zweijährigen Teilzeitkurs, wird die Projektarbeit durch Workshops, Gastvorträge, Seminare, individuelle Betreuung und die Zusammenarbeit mit einer vielfältigen Gruppe von Kollegen geleitet. Der Forschungsrahmen stellt die künstlerische Produktion und Performance in den Mittelpunkt des Studiums.

Studienvoraussetzungen

Alle Bewerber benötigen ein Englischniveau, das IELTS Level 6 entspricht, was bedeutet, dass zwar eine ziemlich gute Sprachbeherrschung, auch in weniger vertrauten Situationen und eine gute Sprachbeherrschung in Alltagssituationen gegeben sein muss, häufige Fehler und Verständnisprobleme aber durchaus toleriert werden. Die Vorlage eines Zertifikats hinsichtlich der Sprachkenntnisse ist nicht notwendig.

Bewerber für den Summer Short Course haben keine Bildungsvoraussetzungen, aber diejenigen, die sich für einen BA oder ein HE-Zertifikat bewerben, müssen Abitur, beziehungsweise 12 Jahre an der High School absolviert haben. Außerdem muss ein Portfolio eingereicht werden, aus dem hervorgeht, was er oder sie bereits in der gewählten Studienrichtung gemacht hat. Bei den drei BA-Kursen der Musikschule müssen beispielsweise zwei Songs, die mit einer DAW erstellt wurden, eingereicht werden. DJ-Mixe werden allerdings nicht akzeptiert. Außerdem müssen die Studenten eine kurze schriftliche oder aufgezeichnete persönliche Erklärung einreichen, im Rahmen derer sie von ihrer kreativen Reise erzählen und warum sie glauben, dass ein Studium bei Catalyst der richtige Schritt für sie sei.

Diejenigen, die sich für einen MA bewerben, brauchen sogar einen BA-Abschluss mit Auszeichnung.

Darüber hinaus muss das hier einzureichende Portfolio eine Probe der Forschungserfahrung oder einer akademischen Arbeit und zwei künstlerischen Projekten umfassen. Der Kern einer solchen Bewerbung ist der Projektvorschlag, der in fünf Abschnitte unterteilt ist.

Aber selbst, wenn man diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so verspricht das Catalyst Institute for Creative Arts and Technology, dass das Zulassungsteam offen dafür sei, die individuellen Möglichkeiten für ein Studium zu besprechen.

Insbesondere Bewerber, die aus dem Ausland kommen, sollten sich frühzeitig kümmern, da vor allem die Erlangung eines Visums bisweilen sehr zeitintensiv sein kann.

Kosten und finanzielle Unterstützung während des Studiums

Eines nehmen wir gleich vorweg: Das Studium am Catalyst Institute ist nicht ganz günstig, liegt aber im Vergleich ungefähr auf einem Level mit der Akademie für Musik in Berlin. Die Sommer-Kurz-Kurse der School of Music & Sound starten bei 2.250,- Euro. Die Jahresgebühr für einen Bachelor-Studiengang beträgt derzeit 11.750,-Euro und die Master-Studiengänge in Vollzeit schlagen jährlich mit 12.750,- Euro zu Buche (Stand August 2024). Monatlich musst du also mit einer finanziellen Belastung von etwa 1.000,- Euro rechnen. Neben der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten ist aber natürlich auch die Aufnahme in ein international aktives Netzwerk in diesem Preis mit inbegriffen. Die Zertifikate des Master-Studiums werden von der der Plymouth Marjon Universität in Großbritannien ausgestellt und sind international anerkannt.

Die meisten Studenten aus der EU, und auch einige aus Nicht-EU-Staaten, haben die Möglichkeit, einen Antrag auf BAföG zu stellen. Einige Länder innerhalb der EU, wie Norwegen und Schweden, übernehmen die Studiengebühren der Studierenden, sofern sie ihren Abschluss am Institut nachweisen können. Auf der Website des Instituts findet man übrigens einen Leitfaden für die Beantragung von entsprechenden Geldern. Außerdem gab es in den letzten Jahren eine begrenzte Anzahl von Stipendien für Studenten mit Flüchtlingsstatus.

Kooperationen mit Herstellern

Das Catalyst Institute for Creative Arts and Technology hat zahlreiche verschiedene Mischpulte, DAWs und Controller sowie eine umfangreiche Auswahl an Instrumenten, Synthesizern, Drum-Machines, Mikrofonen, Effektpedalen und Plug-ins. Zwar verwenden sie bestimmte Tools, um grundlegende Ideen in der Musikkreation und -technologie zu untermauern, aber die Studenten würden stets ermutigt, unabhängig zu denken und wachsam gegenüber neuen technologischen Entwicklungen und Diskursen zu bleiben. Es geht vor allem darum, persönliche künstlerische Verbindungen zu einem bestimmten Tool oder Instrument aufzubauen und nicht immer nur danach zu schauen, was gerade neu und angesagt ist.

Auch hier gilt also wieder das Prinzip „learning by doing“. Die Studenten haben die Möglichkeit, alle Tools auszuprobieren und sich in die Arbeitsweisen einzufinden.

Die Lehrkräfte des Catalyst Institute

Das Programm für elektronische Musikproduktion und -performance wird von Eliad Wagner und Ben Bacon geleitet. Programmleiter Eliad ist Komponist, Performer und Klangkünstler mit akademischen Abschlüssen in Physik und Musik und aktives Mitglied der experimentellen Musikszene der Stadt.

Zertifikatsleiter Ben beaufsichtigt das erste Jahr, das auch als eigenständiges HE-Zertifikat absolviert werden kann. Er verfügt über einen Master-Abschluss von der McGill University, wo er das Design elektronischer Musikinstrumente studierte, und ist Mitglied der experimentellen Audiokommunikationsgruppe an der Technischen Universität Berlin.

Florian Zwietnig und Georg Hillmarson leiten das Programm „Creative Audio Production & Sound Engineering“. Programmleiter Florian hat einen MA in Psychologie und über 20 Jahre Erfahrung als Musiker und Produzent. Seine Band Mediengruppe Telekommander hat in ihrer 11-jährigen Karriere mehrere Alben auf Labels wie Mute, EMI und Staatsakt veröffentlicht. Derzeit ist er in der Band UMA und betreibt mit seiner Frau „Oogum Boogum“, wo er im Auftrag Audiostücke komponiert.

Zertifikatsleiter Georg Hilmarsson hat viele Jahre mit isländischen Indie-Pop-Bands gespielt, Aufnahmen gemacht und ist getourt. Er hat einen MA in Komposition und Theorie von der Boston University.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere erfahrene Tutoren mit unterschiedlichen Hintergründen, Spezialisierungen und Praktiken, die an dem Institut unterrichten. Auch gibt es immer wieder spannende Gastprofessuren von berühmten Kreativen und Künstlern wie Lady Starlight, Tatsuya Takahashi von Korg vielen mehr.

Wie geht es für die Studenten nach den Kursen und dem Abschluss weiter?

Viele der Absolventen bleiben in Berlin und werden Teil eines starken Netzwerks in der Kreativszene.

Einige der Musiker, die am Catalyst Institute for Creative Arts and Technology ihren Abschluss gemacht haben, sind zu gefeierten Solokünstlern geworden. So wie beispielsweise Komponistin Maddalena Barbieri oder Hip-Hop-Produzent Mistersir. Die Songs von Daði Freyr, als Teil von Daði & Gagnamagnið kamen in sechs Ländern in die Top 40, während Alex Corbett und Tom Healy mit den Aotearoa Music Awards ausgezeichnet wurden. Andere haben Musiktechnologieunternehmen gegründet. So beispielsweise „Kiss Your Ears“ mit Sitz in Berlin oder ihr Studium in postgradualen akademischen Programmen an Universitäten auf der ganzen Welt fortgesetzt.

Auch nach dem Abschluss erhalten die Alumni die Möglichkeit, mit dem Institut zusammenzuarbeiten, beispielsweise in den Konzertreihen „Mensch, Musik!“, die in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin präsentiert wurden.