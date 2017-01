Report: Der Plattenvertrag

Nur selten ereilen einem im Musikgeschäft Bezeichnungen, die je nach Herangehensweise sowohl als der Heilsbringer in Reinkultur oder aber als das Böse schlechthin bezeichnet werden. Wenn dann leider noch in vielen Fällen ein hoher Anteil von Unwissenheit und Fehlinformation hinzukommt, ist das fehlinterpretierte Konstrukt perfekt. Die Rede ist vom ominösen Plattenvertrag, der in einigen Köpfen immer noch der automatisierte Schlüssel zu Ruhm und Erfolg in der Musikbranche darstellt.

Was aber vor einigen Dekaden ein unabdingbarer Bestandteil der persönlichen Karriere darstellte, ist heutzutage unter völlig anderen Gesichtspunkten zu bewerten. Dieser Workshop soll dabei helfen, die gröbsten Denkfehler zu vermeiden, mit Vorurteilen aufräumen und die beste Wahl für die persönliche Karriere zu treffen. Auf geht’s!

Her mit der Kohle!

Um die Einkünfte eines Künstlers zu analysieren, muss man sich zunächst die verschiedenen Quellen ansehen, welche dem Künstler zu Verfügung stehen. Hier haben sich letztendlich vier Bereiche herauskristallisiert.

1.) Live Gage: Erklärt sich von selbst. Der Künstler will so viel wie möglich haben, der Local Promoter will am liebsten gar nichts zahlen, der Erfolg liegt im persönlichen Verhandlungsgeschick und der wirtschaftlichen Wertigkeit des Künstlers.

2.) Merchandise: auch letztendlich ein einfaches Konzept, wobei die Vermarktungsmethoden bereits wieder einen eignen Artikel füllen würden.

3.) Urheberrecht: Wird primär von der GEMA bzw. der GVL wahrgenommen, indem sie als Inkasso-Firmen entsprechende Einnahmen bei Veranstaltern jeglicher Art einfordern. Ja, der Verteilungsspiegel ist ein Verbrechen am Künstler, das kann hier aber nicht weiter erörtert werden und nein, die GEMA schützt Eure Musik nicht, sondern ist nichts anderes als ein Geldeintreiber, der von Euch beauftragt wurde.

4.) Der Plattenvertrag (endlich): die Abtretung und Lizenzierung des Vervielfältigungsrechtes an Euren künstlerischen, besser gesagt, an Eurer Musik.