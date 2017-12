Report: Gitarristen die Geschichte mach(t)en: Guthrie Govan

Guthrie Govan gilt als einer DER Shooting-Stars der Gitarrenszene mit herausragenden Fähigkeiten und ist zugleich einer der ersten Gitarristen, die insbesondere durch das Internet und namentlich durch YouTube einem größeren Publikum bekannt wurden. Durch sein musikalisches Wissen, sein tiefes Verständnis der moderneren Musikgeschichte aber auch seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und sein überbordendes Repertoire an Stilen, wird er von vielen als einer der Vielseitigsten und „komplettesten“ Gitarristen überhaupt verehrt.

Ebenfalls hat er es durch seine gut strukturierten Tutorials und seine sympathische und undogmatische Art zu einer Art Guitar-Hero der neuen Generation geschafft und begeistert viele jüngere Spieler auf eine neue Weise für die E-Gitarre. Ein Gitarrist also, der perfekt in unsere Reihe Gitarristen die Geschichte mach(t)en passt!

Musikalischer Werdegang

Guthrie kam 1971 in Chelmsford, England zur Welt und wurde in eine Familie hinein geboren, für die Musik schon immer ein hohes Gut war. In Interviews beschreibt er oft, wie der Kauf einer neuen Platte ein Familienevent mit beinahe religiösem Charakter war, bei dem man andächtig dem Plattenspieler huldigte und Musik als mehr als nur Hintergrundentertainment wahrnahm. Da passt es auch ins Bild, dass Guthrie bereits im Alter von drei Jahren die ersten Gitarrenakkorde von seinem Vater lernte, der zwar gerne spielte, es aber nicht zum „echten Musiker“ bringen konnte. Was als ein kleiner Spaß mit seinem Sohn im Kleinkindalter begann, fruchtete unerwartet gut und der kleine Guthrie war schon bald nicht mehr von der Gitarre weg zu bewegen.

Schon mit fünf Jahren hatte er seinen ersten Auftritt auf einem Betriebsfest seines Vaters, und obwohl er diesen Auftritt selbst nicht zu seinen besten zählt, genoss er das Wechselspiel mit dem Publikum und die Möglichkeit sich musikalisch auszudrücken.

Die bisherige Karriere des Guthrie Govan

Mit 19 Jahren wurde er von Guitar Techniques als Transkripteur eingestellt und arbeitet dort 15 Jahre lang, während er seinen musikalischen Stil verfeinerte. Einen Plattendeal mit Shrapnel-Records schlug er zuvor noch aus, da ihm die künstlerische Freiheit nicht ausreichend garantiert wurde und er nicht als Studiomusiker enden wollte. Im Jahr 2006 brachte er dann mit „Erotic Cakes“ sein erstes Soloalbum auf den Markt, das von vielen Seiten als ein Meilenstein der modernen E-Gitarre gefeiert wurde und auf dem er sein Talent eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte.