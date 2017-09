Report: Guitar Summit 2017 Mannheim

Viele von uns waren über das Angebot auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt enttäuscht, der Autor schließt sich da ausdrücklich mit ein. Kaum eine Firma war anwesend, insbesondere die „Big Brands“ wurden schmerzlich vermisst. Dazu noch der hohe Lärmpegel von den Kollegen aus der Schlagzeugabteilung, mit denen man sich ja damals eine Halle teilte. Um so mehr richtet sich das Interesse der Saitenfraktion auf die Guitar Summit 2017 in Mannheim, der selbst ernannten „Hauptstadt des Pop“.

Organisiert von den Kollegen vom Gitarre & Bass Magazin haben sich über sechzig Firmen und Vertriebe auf den Weg nach Mannheim gemacht, um in einer entspannten Atmosphäre alles zu präsentieren, was mit Gitarren, Bässen, Verstärkern und Effekten zu tun hat. Zusätzlich hatten sich im Rahmenprogramm namhafte Künstler für Workshops angesagt, darunter auch Virtuosen wie Guthrie Govan. Also jede Menge Gründe für uns, der Guitar Summit 2017 mal einen Besuch abzustatten!

Die BIG BRANDS

Sie waren da – und eine der Größten fand man gleich am Eingang der Messehallen in Mannheim. Die Firma PRS Guitars hatte rund 70 Gitarren im Gepäck, darunter Modelle von der günstigen koreanischen SE-Serie bis hin zu den gewohnt teuren Boliden mit ihren gewohnt atemberaubend schönen Decken. Viele Händler nutzten direkt die Gelegenheit zum Kauf, genau so hatten aber auch viele Messebesucher Spaß daran, eine USA-PRS der Luxusklasse mal anzuspielen. Schon im Ausstellungsraum von PRS gefiel die lockere und ungezwungene Atmosphäre, die sich über die gesamte Messe verteilte und direkt Spaß auf den nächsten Aussteller machte.