Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Mit dem Guitar Summit 2024 fand am vergangenen Wochenende die siebte Ausgabe von Europas größter Gitarren- und Bassmesse statt. Mehr als 13800 Besucher versammelten sich im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim um an den drei Messetagen die Neuheiten rund um Gitarren, Bässe, Amps und Pedals zu bestaunen und natürlich alles ausgiebig auszuprobieren. Wer sich ein Bild von den vergangenen Messen machen möchte, kann das hier tun:

ANZEIGE

Natürlich konnte man beim flanieren über die Messe wieder einigen aus YouTube bekannten Gesichtern begegnen. So kam es des öfteren vor, dass manz.B. zufällig auf Paul Davids, Bernd Klitz oder Justin Hombach traf und ein wenig Gitarren und Gear plauderte. Einfach ein tolles Wochenende zum kennenlernen, austauschen und feiern für die ganze Guitar Community.

Auch dieses Jahr gab es auf dem Guitar Summit wieder ein tolles Angebot an Workshops, Talks und Konzerten mit wirklich coolen Artists. Mit dabei waren Fingerstyle Legende Tommy Emmanuel, Rock-Virtuose Jared James Nichols und Fusion-Wunderkind Matteo Mancuso um hier nur ein paar wenige zu nennen. Mit der Dino-Metalband Heavysaurus gab es am letzten Tag außerdem noch ein Highlight für die kleinen Musikbegeisterten!

Für euch habe ich einige meiner Highlights des Guitar Summits 2024 aus dem Bereich E-Gitarre zusammengestellt! Natürlich gab es bei den hunderten Ständen noch weitaus mehr zu entdecken als ich hier nennen könnte, deshalb findet ihr auf der offiziellen Guitar Summit Seite eine Liste aller Austeller und Neuheiten.

Wer dieses Jahr leider nicht dabei sein konnte, sollte sich den Guitar Summit 2025 definitiv nicht entgehen lassen. Der Verkauf der begehrten Early Bird Tickets für das nächste Jahr beginnt schon heute!

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von IBANEZ

Wie schon in den Jahren zuvor stieß man direkt nach dem Eingangsbereich, quasi unübersehbar auf den großen und extrem gut besuchten Stand von Ibanez. Hier gab es einige Neuheiten wie die TQM2-CUF zu bestaunen. Das neue Signature Modell des britischen Fusion-Legato Gitarristen Tom Quayle basiert wie schon die Vorgängerin auf der beliebten AZ-Serie. Jede noch so nerdige Detailfrage konnte man außerdem mit dem tollen Ibanez-Team besprechen! Hier standen Daniel, Olli und Marc immer mit einer Prise Humor und faktensicher zur Seite. Nicht nur ein optisches Highlight war außerdem die erste Signature Gitarre MGFM10 des deutschen Prog-Gitarristen von Manuel Gardner Fernandes, die neben ihrem edlen Design mit Goldhardware auch durch flexible Sounds überzeugte. Insgesamt gab es hier wieder viele fantastische Instrumente und von Jazz bis Metal war hier für jeden etwas geboten!

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von SCHECTER

Direkt weiter ging es gleich nebenan am Stand von Schecter, wo mir Michele ebenfalls eine ganze Reihe toll verarbeiteter und punchiger Metal-Äxte zum ausprobieren gab. Klares Highlight hier war für mich die neue Signature Danskimo-6 des Electric Callboy Gitarristen Daniel Haniß, die jedem Besucher mit ihrem Purple Sparkle Finish direkt entgegen funkelte. Die Gitarre mit simpler 1-Tonabnehmer Konfiguration und Evertune Bridge haben wir schon bald im Test, wo wir sie für euch ganz genau unter die Lupe nehmen werden. An der 7-Saiter Front packte mich vor allem die Keith Merrow KM-7 MK-III, die in einem äußerst schicken Finsh namens Laggon Fade daherkommt. Meiner Meinung nach definitiv eine Neck-Thru zum verlieben.

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von STRANDBERG

Ein ganz besonderen Gitarrenmoment hatte ich vor einigen Jahren mit den Gitarren des schwedischen Herstellers Strandberg aus Uppsala (Kein Witz sondern wirklich der Name des Firmensitzes!). Als ich das erste Mal die breiten und kantigen Hälse der Headless-Gitarren in der Hand hatte war ich zunächst mehr als skeptisch, musste dann aber schnell feststellen, dass es ergonomisch für die Daumenführung der linken Hand kaum etwas sinnvolleres und bequemeres geben dürfte. Nicht umsonst schwören Artists wie Plini oder Jacob Collier auf diese Instrumente. In diesem Jahr hatten die Strandberg Jungs neben der „Boden Essential“ für den Preis von knapp unter 1000 USD mit der „Boden Futur“ eine ganz frische True Temperament Gitarre Made in Sweden im Angebot. Außerdem wirklich cool waren sowohl das Signature Modell des englischen Prog-Metal Gitarristen Connor Kaminski sowie einer von der Community designte Gitarre mit ausgefräßtem Strandberg Ornament in der Decke!

ANZEIGE

Das waren die E-Gitarren von PRS auf der Guitar Summit

Die Premium Marke PRS präsentierte sich beim Guitar Summit mit einer kleinen Auswahl von Gitarren aus ihrer sogenannten Wood Library, die preislich direkt unter den Private Stock Modellen angesiedelt ist. Die auf je 2 Stück limitierten Custom Gitarren gab es in verschiedenen Finishes und mit atemberaubenden Flamed-Tops zu bestaunen. Trotz ihres stolzen Preises war ich hier wirklich hin und weg von den erstklassigen Instrumenten, die auch in den Punkten Sound und butterweichem Spielgefühl keine Wünsche offen ließen. Definitiv ein Stand, den man keinesfalls auslassen sollte!

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von HARLEY BENTON

Bei Harley Benton gab es für mich in diesem Jahr gleich mehrere Hingucker und Highlights: So schließt die neue ST-Modern die Preislücke zwischen den Einsteiger Modellen unter 200 € und der im letzten Jahr neu vorgestellten St-Modern Plus für 400 €. Key-Features wie der fantastische roasted Maple Hals bleiben erhalten und die Pickups und Bridge kommen beim neuen Modell aus dem Hause Harley Benton. Mit der TE-62HA MN gibt es nun auch eine neue schicke Relic-Axt für alle Tele-Liebhaber! Außerdem gibt es für alle Foofighters Fans mit der HB-35Blitz eine günstige Semi-Hollow, die an die Signature Gitarre des legendären Frontmanns erinnert.

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von SUHR

Wie schon im letzten Jahr war der Hersteller aus Kalifornien mit einer kleinen Auswahl an Premium Instrumenten vertreten. Zwar ohne wirkliche Neues zu präsentieren kam man hier dennoch voll auf seine Kosten, da die ausgewählten Gitarren umso mehr durch ihren Sound und die Bespielbarkeit überzeugen konnten und die Highclass Suhr Amps das Antesten zu einem wahren Genuss machten. Völlig berechtigter Weise gehören die Instrumente, die unter anderem von Artists wie Mateus Asato, Scott Henderson, Andy Wood und vielen anderen gespielt werden zur absoluten Oberliga in der Gitarrenwelt. So kam es so manches mal schon zu einem regelrechten Stau am Stand des begehrten Instrumentenbauers.

Die E-Gitarren von HAAR GUITARS auf der Guitar Summit

Immer einer meiner persönlichen Favoriten ist der Niederländische Gitarrenbauer Haar Guitars. Hier kommen Fans der traditionellen Gitarrenmodelle voll auf ihre Kosten. Von zahlreichen Strats über Teles und Les Pauls findet man hier handgemachte Instrumente mit dezentem und geschmackvollen Aging, die allen Ansprüchen an echtem Vintage Sound und Feeling gerecht werden. Ganz und gar verliebt habe ich mich hier vor allem in die HSS Black, die ich schon fast nicht mehr hergeben wollte! Für jeden Gitarrero, der nicht sowieso schon ein großer Haar Guitars Fan sein sollte gilt also: Lasst euch auf jeden Fall selbst überzeugen!

Guitar Summit 2024: Die E-Gitarren von D’ANGELICO

Eine extrem gute Zeit und sehr viel Spaß hatte ich auch bei D’Angelico wo mich Dominikus durch die neuen Modelle führte. Sehr prominent platziert und bei den Besuchern extrem begehrt war hier das erste Signature Modell des italienischen Funk-Gitarristen und Influencers Giacomo Turra, der so gut wie jedem Gitarrenliebhaber mit Instagram-Account bekannt sein dürfte. Die Gitarre basiert auf der beliebten Bedford Serie von D’Angelico in der Semi-Hollow Version. Sie kommt in einem wie ich finde extrem schicken Peppermint Finish und besitzt neben den beiden Single Coils in Neck- und Mittelposition einen fantastisch klingenden Goldfoil-Pickup in der Bridge-Position. Für alle Funk- und R&B-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung zum unbedingten Antesten!

Musikmesse Mannheim: Die E-Gitarren von MAYBACH

Nicht nur absolut traumhaft aussehende sondern auch traumhaft klingende E-Gitarren gab es am Stand der Edelschmiede Maybach zu bestaunen. Was soll ich sagen: Sustain for Ages! Jedes Jahr aufs neue bin ich hier von der Hingabe und Liebe zum Detail beeindruckt mit der diese Instrumente gebaut werden. Besonders angetan hat es mir in diesem Jahr die Semi-Hollow Serie namens Capitol. Gerade für mich als Blues-Fanatiker ein absoluter Volltreffer, was aber ehrlicherweise auf alle Modelle von Maybach – seien es Strats, Teles, Paulas – zutrifft. Für alle Fans des Vintage-Charmes gibt es hier auf jeden Fall eine unbedingte Empfehlung!

Die E-Gitarren von MAYONES

Eine der Überraschungen des Guitar Summits 2024 hielt für mich die polnische Gitarrenschmiede Mayones bereit. Ich hatte nämlich nicht damit gerechnet, dass man neben den beliebten Regius Modellen und anderen Serien, die alle samt im Metal-Bereich angesiedelt sind, das Portfolio zusätzlich noch um etwas mehr klassische Strat-Style Gitarren namens Aquila erweitert. Umso mehr war ich davon begeistert, dass die äußerst geschmeidigen Hälse der bekannten 6- und 7-Saiter nun für ein noch breiteres Publikum an Gitarren-Enthusiasten Interessant werden dürften. Sogar mit leichtem Relic Look kommen die neuen Modelle daher, sodassfast schon etwas Vintage-Flare bei den modernen Mayones Instrumenten aufkommt.

Soweit zu meinen Highlights des diesjährigen Guitar Summits aus dem Reich der E-Gitarren. Auch wenn der Summit erst gestern zu Ende gegangen ist freue mich schon wieder auf 3 schöne Tage des Nerdens, Entdeckens und Wiedersehens. Es ist einfach immer wieder ein magisches Wochenende mit tollen Konzerten, Artists und Workshops: Wir sehen uns 2025 !