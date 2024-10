Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Die Guitar Summit 2024 war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Auf der Musik- und Gitarrenmesse waren Effektpedale und Gitarrenverstärker ebenso zahlreich vertreten – von Hiwatt über Nux und Walrus Audio war so ziemlich jeder dabei, und viele Marken hatten Neuheiten im Gepäck.

Hach Leute, schön war’s! Eine Messe wie die Guitar Summit mitzuerleben, die professioneller nicht hätte umgesetzt werden können und dazu noch familienfreundlich sowie unglaublich facettenreich ist – ich kann mich nicht entsinnen, dass die Frankfurter Musikmesse jemals diese Atmosphäre hinbekam. Die Guitar Summit schafft es trotz der Größe familiär zu wirken. Und auch meine Erfahrung dieses Jahr gleicht sich mit denen aus den letzten: Ich brachte mich selbst auf den neuesten Stand bei vielen Marken und gedenke das nun mit euch auch zu tun – kleiner Rundgang beim Thema Pedals und Amps, ohne natürlich den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Denn dafür gab es viel zu viel zu entdecken.

Effektpedale auf der Guitar Summit – Valeton

Der Geheimtipp unter den Multieffektgeräten: Valeton bringen schon seit Jahren gute Bodentreter raus, die sich vor den Platzhirschen der Szene nicht verstecken müssen. Allen voran ist man stolz auf den GP200 – dessen Anniversary Version Valeton GP200X nun nochmal unterstreicht, dass man für die Preisklasse kaum was besseres finden kann. Unser Mann Johannes war beim Release mehr als angetan – wer sich das Review durchlesen will kann das hier tun:

Vor Ort kann ich nur nochmal hervorheben, wie hochwertig das Handling des Valeton Multieffektgeräts ist. Der Screen, die Regler, das Gehäuse – es wirkt hochwertiger als manche Multieffektgeräte, die preislich doppelt so hoch liegen.

Guitar Summit – Electro Harmonix

Das ist schon eine überaus bemerkenswerte Palette, die EHX inzwischen fährt. Auch erfreulich hierbei: die Marke bleibt einfach partout nicht stehen, zitiert sich vielleicht selbst ein bisschen zu ungeniert, bringt dabei nichtsdestotrotz immer wieder gute und brauchbare Pedale raus. Großes Highlight dieses Jahr – der POG3 Octaver, den wir demnächst bei uns im Test haben werden. Die Spielerfahrung vor Ort damit war erste Sahne: Grandioses Tracking und unfassbar flexibel.

Effektpedale auf der Guitar Summit – Neural DSP

Ernste Mienen – immerhin handelt es sich um den Ampkiller Nr. 1! Heißt es zumindest. Tja, was kann man zu Neural DSP sagen? Vor Ort konnte man neue Firmware Updates beim Cortex ausprobieren, neue Amps oder sich generell ein Bild von den Engines der Finnen machen. Kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Amp-Purist mit einer Sinnkrise den Stand verlassen hat.

Im Zentrum stand aber ganz klar er: Der Nano – Quad Cortex in klein, und seit kurzem erhältlich. Der ursprüngliche Launch scheint ein bisschen holprig verlaufen zu sein – aber wenn ich mich recht entsinne, war das beim Quad Cortex damals nicht anders, und inzwischen ist das Gerät allgegenwärtig. Bleibt abzuwarten, wie es sich beim Nano verhalten wird. Auffällig aber auf den ersten Blick: Kein XLR-Out – sehr verwunderlich! Nichts desto freuen wir uns darauf, den Nano bei uns in der Redaktion zu haben.

Surfy Industries auf der Guitar Summit 2024

Die ultimative Reverb-Palette! Wer aufmerksam mitliest, weiß: Für uns waren die Surfy Bear Reverbs eine kleine Offenbarung. Authentischer und besser kann man Federhall-Magie nicht in Pedalformat packen. Klar: Live auf der Bühne merkt den Unterschied niemand. Aber ich möchte jeden Röhrenverstärker-Liebhaber ans Herz legen, sich einen Surfybear Reverb mal zuzulegen, in den FX-Loop des Verstärkers zu schalten und die Augen zu schließen – texturenreicher und lebendiger kommt kaum ein Halleffekt daher. Echte Neuheiten gab es nicht – man präsentierte „nur“ stolz die Palette – zurecht, wie ich finde.

Gitarrenverstärker auf der Guitar Summit 2024 – REVV

Mein lieber Scholli, da ist mir als alter Gearhead was komplett durch die Lappen gegangen – die Erweiterung des legendären G20 REVV Lunchbox Amps: den G50. Denn daran kränkelte meines Erachtens der großartige G20: Er war diese eine, wichtige Unze zu schwach für den Proberaum. Wenn es richtig knallte und die Drums drauf los pushten, war beim G20 leider oft nur ein laues Lüftchen über. Der G50 ändert das jetzt – knallt ordentlich, hat drei Kanäle, und die gleichen Features.

Generell eine sehr breite Palette, mit der REVV hier auch wieder aufwartete:

Die eigentliche Neuheit war aber ausnahmsweise für REVV nicht an der Amp-Front, sondern bei den Pedalen: Die super-eleganten REVV G3 Pedale in Anniversary Edition:

Auf dem Pedalboard sah das ganze so aus – wohl ergänzt durch den überaus famosen Simplifier X:

Guitar Summit 2024 – Friedman Amplifications

Friedman’s IR-Serie sorgt für Furore. Zurecht, wie ich finde: Beim Hinsetzen und Spielen der kleinen Amp-in-a-box-Wunder war ich mal wieder entzückt und kann nur einwerfen: Ja, Pedal kann Amp! Neben dem IR-X und dem IR-D gab es den neuen IR-J in rot zu bestaunen: Ein Jake E. Lee Amp für die Tasche, wenn man so will. Das Erfreuliche hierbei: Die distinktiven Sounds aller drei Verstärker Simulationen. Gerne hauen Hersteller ja Variationen eines Voicings raus und verkaufen es dann als „New Models“. In diesem Falle lässt sich nur sagen: Jake E. Lee steht drauf – und steckt auch drinnen. Sollte Mitte Oktober eintreffen!

Musikmesse 2024 – Hiwatt

Es ist soweit – liebe Leute, allem Anschein nach haben Hiwatt endlich das Vertriebsproblem gelöst! Zumindest erklärte man mir am Stand, dass man nun auf der Guitar Summit es geschafft hat, nicht nur die nötigen Kanäle zu öffnen, sondern diese auch aufrechtzuerhalten. Ich wurde gebeten, Details für mich zu behalten, aber so viel sei gesagt: Hiwatt bei Thomann – vielleicht bald schon Realität.

Der HIWATT DR20/0,5 hat im kleinen Rahmen mal wieder bewiesen beim Spielen: Es gibt neben Fender eigentlich keine besseren Amps für Pedale. Silizium Fuzz durch einen Custom Hiwatt 50 zum Beispiel zu jagen ist ein irres Spielgefühl – und auch bei einem Hiwatt Fuzz über den DR20/0,5 vor Ort hatte ich einen Mordspaß. Ich kann nur hoffen, dass sich die Infos am Stand alle bewahrheiten und die Marke in Deutschland auf die Weise Fuß fasst, die sie verdient.

Guitar Summit 2024 – NUX

Kann Low Budget auch sexy? NUX beweist – ja. Modeller für einen super guten Preis, eine breite Pedalriege, gute, verlässliche Amps mit zum Teil tollen Features: Nux würde ich jedem neuen Gitarristen ans Herz legen, der sich was trauen will und nach zwei Jahren Tonleitern üben endlich mal verstehen will, was es mit der Pedalwelt auf sich hat und nicht ein Vermögen ausgeben will.

Gitarrenmesse Mannheim – KMA Machines

KMA Machines aus Berlin bleiben Deutschlands schönstes Pedal-Aushängeschild neben JPTR FX. Der Wurm und das Pylon vor einem Röhrenamp will man mal erlebt haben – konnte ich in einem Proberaum vor kurzem mal bestaunen. Breite Palette, viel Reverb, viel Delay – und vor allem eins: Viel Distortion.

Doch das Highlight war zweifelsohne das Endgame – ein Schweizer Taschenmesser für das Pedalboard. Power Amp mit FX Loop und IR-Loader – eine perfekte Lösung für jeden, der ohne Amp und nur mit Pedalboard Klänge erzeugen will. Nicht ganz billig, aber bei näherer Betrachtung ein ziemlich guter Deal.

Guitar Summit 2024 Walrus Audio

Auch Walrus Audio hatte eine Menge zu bieten – neben der inzwischen wirklich großen Pedal-Palette wagt das Unternehmen den Schritt und erweitert die vielleicht beliebteste Serie aus dem Haus: Die MAKO-Serie. Das grandiose Walrus Audio ACS1 fällt darunter sowie das fantastische D1. Mit der MKII Serie wagt man sich nun an verbesserte Algorithmen, verbesserte Dynamic Range und bessere Controls dank Bildschirm.

Ich war skeptisch – klanglich waren die MAKO Pedale nämlich bereits erhaben meiner Meinung nach. Zwar waren die klanglichen Umstände auf der Summit nicht ideal, um sich ein super-detailliertes Bild zu machen, aber die ersten Experimente waren vielversprechend. Zugegeben: Ein Fan dieses kleinen Bildschirms bin ich ehrlich gesagt nicht – ich mochte das puristische am ACS1. Doch ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen – hoffentlich bald im Test!

Guitar Summit 2024 Blackstar Amplification

Für Blackstar stand die Messe vor allem unter einem Stern: Der Jared Nichols Signature Amp, eine Modifikation des St. James Voicing, ganz nach den Vorlieben von Jared Nichols selbst. Wenn man bedenkt, wie jung Blackstar im Grunde ist – sieben Jahre ca – ist es schon beachtlich, dass sich die Firma mit ihren Amps derart fest im Markt verorten konnte. Ob das heutzutage gelingen würde? Das sei dahingestellt. Fest steht: Die St. James Amps sind von unserem Mann Jan ausgiebig getestet worden und sind nur knapp an einem Best Buy vorbeigeschrammt: