Report & Interview: WAVE AKADEMIE für digitale Medien

Der Weg zum Tonmeister

Die Audio-Ausbildungen an der WAVE AKADEMIE für digitale Medien in Berlin versprechen eine praxisnahe Vorbereitung auf den Berufsalltag im Studio, bei Medienproduktion und im Live-Bereich. Aber wie sieht der Unterricht konkret aus und welche Perspektiven eröffnen sich danach? Wir haben uns das Ausbildungsangebot genauer angesehen und mit dem Tonmeister-Absolventen Viktor Kosan über seine Erfahrungen, Herausforderungen und beruflichen Ziele gesprochen.

Musikalisches Bildungsangebot der WAVE AKADEMIE

Das Bildungsangebot im Audiobereich umfasst ein- und zweijährige Ausbildungen, Weiterbildungen sowie Masterclasses in verschiedenen Fachrichtungen. Der Unterricht ist in unterschiedliche Module gegliedert, die je nach Lehrinhalt wenige Tage oder mehrere Wochen dauern können. Es besteht zudem die Möglichkeit, einzelne Module separat zu belegen.

Tonmeister

Die Ausbildung zum Tonmeister dauert zwei Jahre und ist staatlich anerkannt. Sie vermittelt klassische Inhalte wie Grundlagen der Akustik, Mikrofontheorie, Instrumentenabnahme, Mixing und Mastering sowie allgemeine Veranstaltungstechnik. Darüber hinaus werden auch moderne Anforderungen berücksichtigt. Neben der Arbeit mit Bands und Orchestern gehören audiovisuelle Medienproduktionen zum Lehrplan. Weitere Themen sind Harmonielehre, Grundlagen der Komposition und des Arrangements sowie Module zu Klangsynthese, Tondramaturgie, Postproduktion, Audio-Restauration mit iZotope RX sowie Mixing und Mastering.

Sound Design

Die Ausbildung zum Sound Designer dauert ebenfalls zwei Jahre und ist staatlich anerkannt. Neben Themen wie Grundlagen der Akustik, Klangsynthese, Recording-Techniken und Musikkomposition werden auch Inhalte zu Sound Branding, der Vertonung von Hörbüchern und Filmmaterial sowie Sound Design für Spiele vermittelt. Neben Steinberg Cubase und Avid Pro Tools gibt es auch Module, in denen mit Ableton gearbeitet wird, inklusive einer Einführung in Max for Live. Im Gaming-Bereich geht es nicht nur um Sound Design. Auch der Prozess der Implementierung über Middlewares wie FMOD und Wwise in eine Game-Engine ist Bestandteil der Ausbildung.

Audio Engineer

Die Ausbildung zum Audio Engineer umfasst Teile der Tonmeisterausbildung und dauert ein Jahr. Auch hier werden zunächst Grundkenntnisse vermittelt und es wird darauf hingearbeitet, dass die Absolventen am Ende der Ausbildung einen Einstieg in den Arbeitsmarkt finden können.

Music Producer

Die Ausbildung zum Music Producer ist ein verkürzter Ausbildungsweg im Vergleich zur Ausbildung zum Sound Designer. Auch hier wird weit mehr als nur Basiswissen vermittelt. Einige Inhalte entfallen aber aufgrund der kürzeren Dauer oder werden weniger intensiv behandelt.

Erwähnenswert sind außerdem Module wie Kommunikationstraining, Medienwirtschaft, Projektmanagement und Existenzgründung. Gelegentlich finden auch Masterclasses und Veranstaltungen außerhalb der regulären Studienzeit statt.

Studienvoraussetzungen der WAVE AKADEMIE

Die Teilnahme an einer Ausbildung an der WAVE AKADEMIE für digitale Medien setzt eine Bewerbung voraus. Die Kurse beginnen zwar zweimal jährlich. Bewerbungen werden jedoch ganzjährig angenommen. Es gelten im Wesentlichen folgende Voraussetzungen:

Abitur oder mittlerer Bildungsabschluss

Computerkenntnisse

Deutsch- und Englischkenntnisse

musikalische und technische Begabung

intaktes Gehör (Audiogramm/Hörtest erforderlich)

5 bis 10 Arbeitsproben in digitaler Form

Es gibt zudem Ausnahmeregelungen bei Nachweisen besonderer Eignung oder bestehender Berufspraxis.

Kosten und finanzielle Unterstützung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Ausbildung an der WAVE AKADEMIE für digitale Medien zu finanzieren. Naheliegend ist zunächst die Eigenfinanzierung. Dafür werden kleine Rabatte gewährt, wenn der Semesterbeitrag oder die Gesamtsumme vollständig auf einmal bezahlt wird. Die Kosten belaufen sich bei einer einjährigen Ausbildung auf 7.900,- bis 8.200,- Euro und bei einer zweijährigen Ausbildung auf das Doppelte. Dafür erhält man 1.610 beziehungsweise 3.220 Unterrichtseinheiten inklusive Prüfungen.

Darüber hinaus bestehen für einige Teilnehmer Fördermöglichkeiten wie BAföG, Bildungskredit, BFD, der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr sowie weitere Programme für Weiterbildungen und Masterclasses. Auch über einen Bildungsgutschein eines Kostenträgers, beispielsweise der Agentur für Arbeit, lässt sich die Ausbildung finanzieren.

Kooperationen mit Herstellern

Um den aktuellen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, kooperiert die WAVE AKADEMIE für digitale Medien mit verschiedenen Partnern. Dazu zählen Software-Hersteller wie Steinberg, Arturia, Waves und Softube sowie Hersteller von Hardware-Komponenten wie Neumann, Roland, AKG, Lawo und erneut Steinberg.

Wie geht es nach der Ausbildung an der WAVE AKADEMIE weiter?

Ziel der Ausbildung ist es, Absolventen möglichst breit für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Ein aussagekräftiges Portfolio, das im Verlauf der Ausbildung erstellt wird, kann bereits für die Abschlussprüfung genutzt werden. Die Anforderungen sind anspruchsvoll. Für die Abschlussprojekte wirken regelmäßig namhafte Bands und Auftraggeber mit. Im Idealfall ergibt sich daraus ein direkter Einstieg in den Arbeitsmarkt. Bei einem großen Abschlussevent präsentieren die Absolventen ihre Projekte auf einer Bühne.

Auch nach der Ausbildung unterstützt die WAVE AKADEMIE für digitale Medien ihre Absolventen. Es werden weiterhin Kontakte und Jobs vermittelt sowie Coaching-Kurse angeboten. Zudem ist bei einer zweijährigen Ausbildung die Nutzung der Studios für weitere sechs Monate möglich.

Erfahrungsbericht mit Viktor Kosan

Gereon:

Hallo Viktor, du hast vor Kurzem deine Ausbildung zum Tonmeister an der WAVE AKADEMIE für digitale Medien absolviert. Kannst du uns zunächst etwas über dich und deinen musikalischen Hintergrund erzählen?

Viktor:

Hallo Gereon. Von handgemachter Musik war ich schon als Jugendlicher fasziniert. Auch weil mein Vater Hobbygitarrist und an Musik interessiert ist. Vor fünf Jahren habe ich dann selber angefangen, Bassgitarre in verschiedenen Bands zu spielen.

Gereon:

Was hat dich dazu motiviert, dich zum Tonmeister ausbilden zu lassen? Und warum fiel deine Entscheidung auf die WAVE AKADEMIE?

Viktor:

Nachdem ich mein Abitur 2022 erfolgreich absolviert hatte, wusste ich, dass ich einen Beruf mit Bezug auf Musik lernen und ausüben möchte. Ein entfernter Bekannter hat eine Ausbildung an der WAVE AKADEMIE absolviert und mir davon erzählt. Als sich dann herausstellte, dass Harris Johns, ein berühmter Musikproduzent im Punk und Heavy Metal, dort einer der Dozenten ist, wusste ich: Wenn ich irgendwo ordentlich lernen kann, dann da.

Gereon:

Vor allem jüngere Menschen bilden sich heutzutage häufig über YouTube-Tutorials oder Online-Kurse weiter. Konntest du im Präsenzunterricht einen konkreten Vorteil erkennen?

Viktor:

Auf jeden Fall. YouTube-Tutorials sind voller Fehlinformationen und Halbwahrheiten. Bei richtigen Online-Kursen stimmt zwar meist der Inhalt, in Präsenz lernt man aber meiner Meinung nach nicht nur besser, auch kann man einfacher Rückfragen stellen. Inhalt kann individualisiert werden. Außerdem hilft es ungemein, in einer Gruppe zu lernen. Jeder hilft und motiviert sich gegenseitig. Praxiserfahrung an Mischpulten und mit Mikrofonen kann man online auch nicht lernen.

Gereon:

Konntest du bereits während deiner Ausbildung ein Netzwerk aufbauen oder erste Jobs übernehmen?

Viktor:

Ja. Schon im ersten Jahr konnte ich im Freundeskreis organisierte Soli-Konzerte beschallen. Wenn man sich im Unterricht nicht allzu dusselig anstellt, fragen dich Dozenten, ob du nicht mal bei deren Jobs dabei sein magst. So habe ich auch während der Ausbildung schon ab und an am Wochenende arbeiten können.

Gereon:

Wie hast du die Mischung aus Theorie und Praxis an der WAVE AKADEMIE für digitale Medien erlebt?

Viktor:

Da im ersten halben Jahr der zweijährigen Ausbildung viele Grundlagen gelehrt werden, bleibt der Unterricht zu Beginn recht theorielastig. Von Poldiagrammen bis hin zu Pegelrechnungen und verschiedenen Datentypen ist da alles dabei. Das zweite Jahr der Ausbildung findet dann hauptsächlich im Studio oder bei Konzertveranstaltungen statt.

Gereon:

Welche Aufgabe umfasste deine Abschlussprüfung und wie viel Zeit hattest du dafür?

Viktor:

Als Tonmeister kann man sich entscheiden, ob man einen Film vertonen oder ein Musikalbum produzieren möchte. Ich habe ein Album der Berliner Punkband „No Exit“ produziert. Ich habe ein Exposé und ein Konzept geschrieben, dann die Band aufgenommen und die Songs gemischt. Mastering gehört selbstverständlich auch dazu. Eine Präsentation des Arbeitsprozesses und des Ergebnisses vor den Schülern und Dozenten ist dann der krönende Abschluss.

Gereon:

Was hat dir während deiner Ausbildung besonders gut gefallen?

Viktor:

Mich da auf eine Sache festzulegen, fällt mir schwer. Der Inhalt und die Dozenten sind spitze, mit den Mitschülern gemeinsam zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, war auch schön. Eine tolle einzelne Erfahrung war es aber, mich mit meiner eigenen Band für eine Woche in den Osterferien in einem Studio „einzusperren“ und ein Album aufnehmen zu können.

Gereon:

Welche beruflichen Pläne verfolgst du für die Zukunft?

Viktor:

Ich bin mit mehreren Bands als Techniker auf Tour unterwegs und bin Engineer im Tonstudio Wuhlheide der Landesmusikakademie Berlin. Das macht mir riesigen Spaß und das will ich auch weitermachen. Ich würde mich aber auch nicht darüber ärgern, wenn mehr Jobs in der Woche zu „normalen“ Arbeitszeiten statt am Wochenende stattfinden würden. Dann bliebe mir mehr Zeit mit Freunden und Familie.

Gereon:

Vielen Dank für deine Zeit.