Report: Bühnen-Jobs – Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Ohne sie bleibt’s dunkel und still

Seit 1998 gibt es sie – die Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Was einst der Tontechniker, der Bildtechniker und der Lichttechniker war, wurde gebündelt und zu einem Ausbildungsberuf zusammengefasst, der für viele junge Menschen attraktiv ist. Wir stellen in der Reihe „Bühnen-Jobs“ die Fachkraft für Veranstaltungstechnik näher vor.

Es war einmal: Ton- und Lichttechniker

Lange Zeit gab es in Deutschland keine offizielle Ausbildung zum Tontechniker oder Lichttechniker für die Veranstaltungsbranche. Während für Tonstudios und Rundfunkanstalten zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten existierten, die von einer Ausbildung an der Schule für Rundfunktechnik (SRT) in Nürnberg bis hin zum Toningenieur-Studium in Düsseldorf oder dem Tonmeister-Studium in Detmold oder Berlin reichten, gab es für die Ausbildung zum Ton- oder Lichttechniker für Bühnenproduktionen nur wenige Möglichkeiten.

So war bis 1998 der Normalfall das „Training on the job“. Während in der Theater-Branche der Bühnentechniker, Beleuchter und Toningenieur oder Tonmeister für den reibungslosen Ablauf einer Produktion sorgte, waren es in der Live-Branche in der Regel Autodidakten und Quereinsteiger. Viele davon haben ihr Handwerk bei Live-Produktionen und Firmen erlernt, wo sie als Stagehand begonnen und sich anschließend hochgearbeitet haben.

Auch private Anbieter von Lehrgängen oder Ausbildungen wie die SAE oder SfT haben das Thema Veranstaltungstechnik oft eher stiefmütterlich behandelt, obwohl die Berufsaussichten sehr gut waren.

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Das änderte sich 1998. Erstmals wurde mit der dualen und staatlich anerkannten Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik ein maßgeschneiderter Berufszweig angeboten, der jungen Menschen den Einstieg in die Live-Branche ermöglichen sollte.

Ausbildung in Betrieb und Berufsschule

Die duale Ausbildung findet in einem qualifizierten Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule statt. Obwohl der Schulabschluss keine Hürde darstellt und die Ausbildung auch mit einem Hauptschulabschluss begonnen werden kann, legen manche Ausbildungsbetriebe viel Wert auf einen mittleren Schulabschluss (Realschulabschluss), da in manchen Betrieben die Fachkraft für Veranstaltungstechnik auch mit Buchhaltungsaufgaben oder komplexeren Planungsaufgaben inklusive Berechnungen konfrontiert werden.

Die wichtigsten Voraussetzungen sind jedoch:

Technisches Verständnis und hohes Interesse an technischen Aufbauten

Körperliche Fitness: schweres Equipment muss bewegt und aufgebaut werden

Handwerkliche Fähigkeiten: die Reparatur von Gerätschaften gehört zum Tagesgeschäft

Hohe Flexibilität: Veranstaltungstechniker arbeiten, wenn andere frei haben: abends, nachts, an Wochenenden und Feiertagen

Organisatorisches Talent: Veranstaltungstechniker werden oft neben der Durchführung auch mit der Planung von Veranstaltungen betreut

Führerschein: ohne Führerschein geht bei Veranstaltungstechnikern nichts. Auch die passende Führerscheinklasse für Transporter und LKW ist in vielen Unternehmen Pflicht

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Der theoretische Unterricht findet in der Berufsschule statt. Die Ausbildungsinhalte sind sehr vielfältig:

Das Planen von Veranstaltungen und Entwickeln von zum Veranstaltungstyp passenden Konzepten ist genauso wichtig wie rechtliche Grundlagen zum sicheren Aufbau und sicheren Durchführung der Veranstaltung selbst. Die Versammlungsstättenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsstandards, DIN-Normen, Verordnungen zum Aufbau und Betrieb von fliegenden Aufbauten, Bühnenkulissen, Stromversorgung und vieles mehr muss jeder Veranstaltungstechniker kennen und berücksichtigen.

Natürlich gehört aber auch der Aufbau und Betrieb von Bühnen, Licht- und Tontechnik zu den Aufgaben eines Veranstaltungstechnikers. Gerade dieser Aspekt ist es, warum sich viele junge Menschen für den Beruf interessieren. Aber es ist eben nur ein kleiner Teil des Tagesgeschäfts.

Lagerhaltung und Reparaturen sind eine weitere Säule des Berufsalltags. Das Bedienen eines Gabelstaplers im Lager oder auch vor Ort bei großen Veranstaltungen gehört oft dazu. Das Löten von Kabeln, Messtechnik, Reparieren von Lautsprechern oder auch der Case-Bau sind in vielen Betrieben Tagesgeschäft zwischen den Jobs auf der Bühne.

Ausbildungsbetriebe

Einen Ausbildungsbetrieb zu finden, ist für den angehenden Veranstaltungstechniker in Deutschland selten ein Problem. Ein dichtes Netz aus Verleihern und Event-Veranstaltern in den Ballungszentren sorgt für zahlreiche Ausbildungsstellen.

Auch Theater- und Opernhäuser, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Messe- und Kongresshallen, städtische Veranstaltungshallen und mehr beschäftigen Veranstaltungstechniker und bilden diese auch aus. Vom kleinen Verleiher bis hin zu großen Unternehmen für weltweite Tourneen ist alles dabei. Leider schlägt sich dies auch auf die Ausbildungsinhalte nieder, wie wir später noch sehen werden.

Weiterbildung

Wie auch in vielen anderen Berufszweigen gehören Fort- und Weiterbildungen zum Beruf der Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit hinzu. Neue technische Geräte, Vorschriften, Spezialisierungen (z. B. Lichttechniker, Tontechniker, Bildtechniker, Bühnenbauer, Rigger) oder auch die Weiterbildung zum Meister der Veranstaltungstechnik sorgen für viel Abwechslung.

Das ist mit fortschreitendem Alter auch dringend notwendig. Anstrengende Arbeiten und auch Tourneen werden zunehmend belastender. Das Familienleben leidet unter den ungünstigen Arbeitszeiten oder auch längeren Abwesenheiten. Viele Veranstaltungstechniker zieht es deshalb mit der Zeit in Führungspositionen. Das Absolvieren der Ausbildereignungsprüfung, Fortbildungen in Buchführung, Mitarbeiterführung und mehr sind Möglichkeiten, die Tätigkeit nach und nach von der Bühne ins Büro zu verlegen.

Verdienstmöglichkeiten

Das Gehalt während der Ausbildung variiert teilweise von Bundesland zu Bundesland. Im Schnitt liegt es zwischen 935,- € im ersten Lehrjahr und 1.100,- € im dritten Lehrjahr (brutto). Städtische Betriebe sind meistens an Tarifverträge gebunden.

Das Gehalt nach der Ausbildung variiert sehr stark und hängt neben der Betriebsgröße oder einer Tarifzugehörigkeit auch von der Region ab. Tarifgebundene Anstellungen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, haben den Vorteil, dass das Gehalt nicht ausgehandelt werden muss, automatisch steigt, zahlreiche Zulagen umfasst und auch die Arbeitszeit und Überstunden deutlich klarer geregelt sind. Außertarifliche Beschäftigungen unterliegen dem eigenen Verhandlungsgeschick.

Demzufolge sind die Gehälter sehr unterschiedlich und reichen von knapp 2300€ Einstiegsgehalt bis hinauf zu über 4.000,- € für einen Meister der Veranstaltungstechnik (Durchschnittswerte diverser Job- und Gehaltsportale).

Doch nicht jede Fachkraft für Veranstaltungstechnik sucht ihr Glück in einer Festanstellung. Viele Veranstaltungstechniker sind selbstständig. Wer einen festen Kundenstamm hat, kann hier deutlich mehr verdienen als in einem Angestelltenverhältnis, hat aber auch sehr viel höhere Risiken (Verdienstausfall bei Krankheit oder nach Unfällen, Umsatzeinbrüche bei schwacher Auftragslage, saisonal bedingte Umsatzeinbrüche) und Ausgaben.

Vor und nach der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen starken Einschränkungen in der Event-Industrie haben viele Veranstaltungstechniker in andere Berufszweige verdrängt. So arbeiten mir persönlich bekannte ehemalige Veranstaltungstechniker heute als Straßenbahnfahrer oder Bürokaufleute. Noch nie war die Industrieflucht so groß wie zu Pandemiezeiten.

Der Mangel an Fachpersonal beeinträchtigt noch heute viele Veranstaltungen. Gleichzeitig sind die Preise in die Höhe geschossen. Wurden vor der Pandemie von selbstständigen Veranstaltungstechnikern Tagessätze zwischen 250,- und 350,- € aufgerufen, sind es mittlerweile 1.100,- € und mehr, die verlangt werden. Gerade kleinere Veranstaltungen sind deshalb oft nicht mehr rentabel.

Das hatte leider auch zur Folge, dass Dienstleistungen, die in den Jahren vor Corona von ausgebildeten Veranstaltungstechnikern ausgeübt wurden, nun wieder verstärkt von Autodidakten durchgeführt werden, die diese deutlich günstiger oder als „Nebenprodukt“ anbieten. So berichtete mir ein befreundeter Veranstaltungstechniker und Verleiher von Ton- und Lichttechnik, dass viele Bühnen bei Stadtfesten nun von DJs betreut werden, die diese Dienste nebenbei „anbieten“.

Auch neue Regelungen bei der GEMA zur Berechnung der Größe der Veranstaltungsfläche haben zu deutlichen Preissprüngen geführt, sodass Veranstalter zum Sparen gezwungen werden. So wird die Veranstaltungsbranche derzeit von mehreren Problemen gleichzeitig geplagt:

Fachkräftemangel

Hohe Personalkosten

Niedrige Budgets von Veranstaltern

Hohe Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen

Gerade die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Treibstoff- und Energiekosten spielen für Veranstalter, aber auch für Veranstaltungstechnik-Firmen eine große Rolle: Gestiegene Mieten für Lager- und Büroräume, hohe Treibstoffkosten, hohe Versicherungsprämien, hohe Personalkosten – all das treibt gleichzeitig die Preise für Dienstleistungen in die Höhe, setzt aber auch die Veranstalter unter Druck, die ihrerseits wieder Probleme mit ihrem Budget bekommen. Ein Teufelskreis, dem viele Unternehmen derzeit kaum entkommen können.

So wurden auch von 2022 bis 2024 weiterhin viele Veranstaltungen wegen Personalmangel und/oder stark gestiegener Kosten abgesagt. Gerade bei den Wiederholungskonzerten nach dem Ende der Einschränkungen, deren Kartenverkauf vor der Corona-Pandemie stattgefunden hat (zu den damals gültigen Budgets), war die Rentabilität aufgrund der explodierenden Kosten nicht mehr gegeben. Eine Absage war günstiger.

Obwohl die Ticketverkäufe wieder angezogen haben und seit dem Pandemie-Ende bereits zahlreiche Tourneen großer Stars stattgefunden haben, tun kleinere und mittlere Veranstalter sich nach wie vor schwer. Die Personalkosten bleiben hoch und vielerorts fehlen Fachkräfte.

Für junge Auszubildende bedeutet das fast eine Jobgarantie nach der Ausbildung, aber auch unter Umständen weiterhin harte Arbeitsbedingungen, weil weniger Personal für den gleichen Aufwand zur Verfügung steht und Budgetkürzungen sich immer auch auf Faktoren wie die Unterbringung im Hotel, das Catering, Qualität der Arbeitsmittel und mehr auswirken.

Weitere Informationen zur Ausbildung

Wer sich davon nicht abschrecken lässt, findet weitere wichtige Hinweise zum Berufsbild, zur Ausbildung und den Zukunftsaussichten auf den Informationsseiten der Bundesagentur für Arbeit und im Ausbildungsrahmenplan der IHK.