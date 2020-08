Report: MEQ1 Black Panther, ein neues Keyboard-Ständer-System

Keyboardständer-System mal ganz neu gedacht

Es kommt nicht oft vor, dass Bewährtes verbessert wird, vor allem nicht bei einem Markt, der so gut besetzt ist, wie der Markt für flexible Keyboardständer.

Gunter Henkel, Geschäftsführer eines Startups, das aktuell den Namen MEQ1 trägt, hat sich vor einigen Wochen telefonisch bei uns gemeldet und von einem Keyboardständer-System berichtet, dass er auf Grund persönlicher Bedürfnisse entwickelt hat, die er durch handelsübliche Stative bislang nicht befriedigen konnte.

Ganz ehrlich, solche Aussagen sind keine Seltenheit und entspringen der Motivation und dem Enthusiasmus von Entwicklern, die selbstverständlich für ihre Erfindungen brennen – und das meinen wir voller Respekt. Wer sich heute im hart umkämpften Bereich der MI-Branche als One-Man-Show auf die Entwicklung eines neues Produkts einlässt, hat es wirklich schwer und bewegt sich wirtschaftlich auf ganz dünnem Eis. Das gehört eine ganze Menge Glauben an sich, Zuversicht in den Markt und die nötige Penunze dazu.

Und natürlich macht uns das grundsätzlich neugierig. Also haben wir Gunter eingeladen, um uns seine Erfindung bzw. seine Konstruktion vorführen zu lassen.

Am 6. August war es dann soweit und Gunter Henkel baute ein ziemlich umfangreiches System seines Black Panthers bei uns in der Redaktion auf (siehe Fotos). Ganz unabhängig davon, dass Gunter ein wirklich sehr sympathischer Mensch ist, merkt man ihm aber auch seine Detailversessenheit an, die dem Black Panther an vielen Stellen zugutekommt.

Ohne das System jetzt einem ausführlichen Test zu unterziehen, möchte ich mal meine ersten Eindrücke festhalten.

Das MEQ1 Black Panther Keyboardständersystem auf dem Prüfstand

Was ich toll fand

Da Black Panther System ist extrem solide gebaut. Die Profildurchmesser der Verstrebungen sind z. B. deutlich größer als die mir bekannten System. Gelenke und Manschetten, um Neigungswinkel zu verstellen oder die Tiefe der tragenden Arme zu justieren, sind richtig stabil gebaut. Alle Schrauben sind mit großen Flügelmuttern ausgeführt, durch die sich auch ohne großen Kraftaufwand das System arretieren lässt. Die raue Pulverbeschichtung auf den Metallprofilen wirkt griffig und alles in allem: Das Black Panther System steht wie eine Eins, selbst mit drei Keyboards übereinander. Da wippt und wackelt nichts. Das Ding ist mega-sicher.

Was mich überraschte

Ständer mit drei Ablagen dürfte es allerhand geben, auch mit Zubehör wie Seitenausleger für Boxenständer, Mikrofonstativ, Laptop-Ablage, Holzplatten oder pulverbeschichtete Ablageflächen, die sich über die gesamte Breite erstrecken für Drumcomputer und Peripherie. Was aber tatsächlich neu ist, teils werden diese Elemente gar nicht festgeschraubt, wie z. B. die Tischplatte, sondern arretieren sich von selbst, wenn man sie an der vorgesehenen Stelle platziert.

Und es sind die Kleinigkeiten, die einem richtig Spaß machen. So gibt es z. B. eine Stromleiste, die einfach auf de Rückseite des Ständers eingehängt wird und der nicht nur Kaltgerätestecker bietet, sondern auch 9 V Anschlüsse bis hin zu USB-Stromversorgungen. Diese Leiste verschwindet komplett im Gesamtbild des Ständers und ist dennoch ganz leicht zu erreichen. Da gibt es aber auch andere kleine Ideen, die einfach gefallen – so kann man z. B. die Lautsprecherablagen auch verkehrt herum montieren, damit sich auch Boxen darauf befestigen lassen, die größer sind als die Grundplatte.

Was mir gefehlt hat

Gerade ein so umfangreich und ausbaubares System, das mit den Bedürfnissen wachsen und auch einen echten Ersatz für klassische Studiomöbel darstellen soll, benötigt meines Erachtens auch Elemente, in die sich 19″ Einheiten verschrauben lassen. Denkbar wären auch Eurorack-Cases. Ist ja ein sehr großer Markt geworden. Warum soll also nicht über dem Keyboard ein gewaltiges Eurorack-System montiert werden können, das direkt aus der MEQ1-Schmiede kommt und damit kompatibel ist (in der Neigung verstellbar etc. – evtl. auch gleich mit integrierter Stromversorgung). Aber noch steht MEQ1 mit dem Black Panther ganz am Anfang – und was nicht kommt, kann ja noch werden.

Wir haben jedenfalls nach der eindrucksvollen Präsentation durch Gunter den neuen Herren zum Gespräch gebeten – und los geht’s:

Interview mit dem MEQ1 Black Panther Erfinder Gunter Henkel

Peter:

Hallo Gunter, beschreib doch mal unseren Lesern, was du uns heute alles präsentiert hast.

Gunter:

Ich habe euch ein wirklich neues, echt stabiles und modulares Keyboard- und Studioständersystem mit dem Namen BLACKPANTHER-SYSTEM mitgebracht, welches man mit zahlreichen Features ergänzen oder erweitern kann und es heute am Markt in dieser Form noch nicht findet.

Peter:

Wie kommt man darauf, ein Keyboardständer-System zu entwickeln? Ich meine, da gibt es ja schon einige etablierte Hersteller am Markt.

Gunter:

Es tummeln sich sehr viele etablierte Hersteller am Markt mit Systemen, welche aus meiner Sicht etwas mit ihren Innovationen leider stehen geblieben sind und wichtige Elemente vermissen lassen. Als ich mein eigenes System mit einem Keyboardständer des Marktführers schrittweise nach meinen Anforderungen und Ideen aufbauen wollte, da stieß ich ständig auf Beschränkungen im Auf- und Anbau. Und es fehlten mir wichtige Elemente zur Erweiterung, denn elektronische Musiksysteme „leben ja förmlich“. Also bastelte ich mir dann das System so, wie es praktikabel sein könnte. Es war aber eben immer nur ein Kompromiss. Und wenn ich mir dann bei YouTube zig Videos aus der ganzen Welt anschaue, so sehe ich überwiegend genau diese privaten Basteleien und vor allem das furchtbare Kabelgewirr. So etwas ärgert mich schon und ich stellte mir die Frage, warum das bisher noch kein Hersteller ernst genommen hat. Also entwickelte und konstruierte ich über ein halbes Jahr ein neues Keyboardständersystem, an welchem alle Teile simpler, modularer sowie flexibler zusammenpassen sollten und vor allem alle Funktionen abdecken, welche ich mir wünschte und welche auch andere Musiker sicher gern hätten.

Peter:

Die Teile, die wir uns also alle angesehen haben, waren das noch von dir selbst produzierte Muster?

Gunter:

Nein, der überwiegende Teil ist bereits aus der Vorserienproduktion, also eine entscheidende Etappe nach den Prototypen kurz vor der Serienproduktion. Ich meine, man sieht es an der inzwischen recht hohen Qualität und einzigartigen Stabilität des Systems gegenüber anderen Produkten, wie man mir bisher bestätigte. Lediglich die Kunststoff- und Gummiteile wurden von mir im 3D-Druck hergestellt, welche dann in der Serie im Herbst als Kunststoffspritzgussteile gefertigt werden. Aber 3D-Druck ist generell auch ein anerkanntes und gängiges Produktionsverfahren z. B. in der Industrie mit voll nutzbaren Teilen.

Peter:

Welche Erweiterungen gibt es alles für das System?

Gunter:

Das BLACK PANTHER-SYSTEM verfügt natürlich auch über die am Markt bereits verfügbaren Elemente mit mehreren verstellbaren Ebenen, Höhen- und Winkelverstellmöglichkeiten wie auch Tablet- und Laptop-Halter.

Peter:

Gibt es das nicht auch alles schon von anderen Herstellern?

Gunter:

In meinem System sind diese aber flexibler und teilweise besser schwenkbar und montierbar gebaut.

Peter:

Das war aber noch nicht alles, oder?

Gunter:

Das System ist extrem stabil und es wackelt nicht mehr so. Das war mein erstes Ziel. Und dann finde ich die Erweiterungen zum Aufbau als ganz normalen Tisch oder Beistelltisch interessant, welcher dann ebenso aufgerüstet werden könnte. Die neuen anbaubaren Lautsprecherständer zur Vermeidung weitere Zusatzständer finde ich persönlich echt praktikabel, die Erweiterungen für bis zu 2 Monitore für Producer, einzuhängende 19“Racks 1 HE bis 8 HE oder Euroracks, ausziehbare weitere Tischablagen, integrierte Notenhalter, integrierte Mikrofonhalter, Kopfhörerhalterung sind weitere geplante Ergänzungen.

Peter:

Und was ist mit diesen genialen Steckdosenleisten?

Gunter:

Die sind mein ganz persönlicher Favorit.Das sind 19“ Steckdosenleisten mit integriertem 5 und 9 V Modulen mit oder ohne Fernbedienung inkl. eines Click & Clip Kabelmanagementsystems. Die Steckdosenleisten kommen aber erst 2020 auf den Markt.

Peter:

Was macht dein System deiner Meinung nach besser als die Systeme der Wettbewerber?

Gunter:

Zum einen finde ich das System optisch gelungen. Aber das ist ja immer Geschmacksache. Letztlich kommt es aber immer auf die Benutzbarkeit an, also die eigentliche Stabilität, Modularität und Flexibilität, weil jeder Musiker sich weiterentwickelt und alles anpassbar sein sollte. Ich glaube, dieses neue System leistet es vollumfänglich, wobei noch nicht einmal ein Bruchteil aller möglichen Features gezeigt wird. Und ich meine auch, dass mein System in seiner Art entscheidend stabiler ist als wohl ähnliche Systeme. Aber auch die Ergänzungsmöglichkeiten und seine klare Kompaktheit und flexiblere Modularität empfinde ich als herausragende Merkmale.

Peter:

Wenn du in Serie gehst, gibt es schon Interessenten aus dem Handel und was wird dein System so ungefähr kosten?

Gunter:

Oh ja, zum Glück: JA. Ich habe das System Thomann vorgestellt. Es stand bereits einmal dort im Verkaufsraum. Die Resonanz der Kunden war sehr positiv und auf Nachfragen habe ich versprochen, dass das System noch in diesem Jahr auf dem Markt kommen wird. Ich möchte mein Versprechen gern einlösen. Die Preise im empfohlenen Verkaufspreis selbst liegen für das Basissystem mit nur einer Ebene bei 129 Euro, für zwei Ebenen bei 219 Euro, für drei Ebenen bei 319 Euro ohne Steckdosenleistenhalter, also sehr im üblichen Rahmen, und das bei einem sehr stabilen schönen System mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten, die es nur im BLACK PANTHER-SYSTEM gibt.

Peter:

Du planst jetzt eine Kickstarter-Kampagne, um in Serie gehen zu können. Wie werden da die Eckparameter sein?

Gunter:

Die Planung ist ein Start der Kampagne bei Kickstarter am 11. August 2020 mit verschiedenen, aber noch limitierten Modellen. Da die Serienfertigung und alle logistischen Probleme ebenfalls gelöst sind, erwarte ich dann bei Erfolg der Kickstarter-Kampagne eine Auslieferung der bestellten Systeme ab ca. Mitte November.

Peter

Gibt es schon eine Adresse für die Kampagne?

Gunter:

Ja, natürlich, gern:

https://www.kickstarter.com/projects/meq1/most-strong-and-flexible-studio-and-keyboardstand

Und abschließend bedanke mich wirklich recht herzlich für die Möglichkeit, euch besuchen und euch als erstes Magazin diese Neuheit vorstellen zu dürfen. Es ist mir wirklich eine Freude und Ehre. Viele Grüße alle eure Leser von AMAZONA.de und freue mich auf Hinweise und auch gern weitere Wünsche für Erweiterungen des Systems. Es soll leben und allen Nutzern ein lebenslanger Begleiter sein. Ich freue mich, wenn euch und mir zahlreiche Interessenten auf unseren Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter folgen und auch gern liken würden. Vielen Dank an euch und alle Leser.

Peter:

Danke dir Gunter fürs Kommen und viel Erfolg bei deiner Kampagne!!!